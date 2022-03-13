قراءة في فصول الحرب الروسية 

سلام الطيار ||

• ماتزال الدول الاوروبية تأمل في حدوث تغيير في مسار الحرب و النزوع الى الحل و حصول تفاهم روسي اوكراني لوقف الحرب قبل سقوط كييف لأنها تعلم جيدا ان ما بعد سقوط كييف اشد وطأة عليها.

• روسيا تستغل ازمة الطاقة في اوروبا لتحقيق عدة مآرب سياسية اولها ابقاء اوروبا او بعضها على الحياد بالاخص الدول المنتمية الى منظومة السبع الكبار ألمانيا و فرنسا و ايطاليا ثانيا تحاول روسيا اضعاف العلاقة الاوروبية الامريكية و ايجاد الصدع فيها لتفكيك المنظومة المعارضة لهذه الحرب .

• الغرض التكتيكي الروسي من المحادثات مع اوكرانيا هو ترويض اوروبا لجعلها تستوعب حدث الحرب و لجعل الشخصيات الاوكرانية و الاوروبية تحت السيطرة من خلال الرسائل التي تبثها روسيا من داخل الحوار المشترك و لمنع تدويل الازمة في غير التوقيت المناسب لها بدليل نقل بوتين مجريات المحادثات و مناقشتها مع اهم قادة الاتحاد الاوروبي الرئيسيين ماكرون و شولتز.

• اكتشاف مختبرات تصنيع الفايروسات المدمرة و الخطرة في مختبرات امريكية في اوكرانيا شكل ضربة لادعاءات امريكا الانسانية و هو الامر الذي كان مخفيا ظاهرا عن الاوروبيين و المتوقع ان يكون سببا لتغيير سياسة اوروبا اتجاه امريكا بل اتجاه كل الحلف الثلاثي و الدليل بداية تصريحات جوسب بوريل الانتقادية للسياسة الامريكية وقد نفت أمريكا في اول الامر امتلاكها لبرامج جرثومية في اوكرانيا و العالم ثم مالبثت الحقائق تظهر و اضطرت امريكا الى الطلب من اوكرانيا بتدمير هذه المختبرات بحجة خطورتها والحقيقة هي خوفا من مزيد من الفضائح.

• تركيز الاعلام الامريكي في هذه المرحلة الحساسة على اثارة الرأي العام عالميا ضد روسيا واتهامها بمحاولة استخدام الهجوم الكيمياوي سياسة اعلامية مشابهة لتحرير حلب في ىسوريا تهيئ الاجواء لاستخدام الكيمياوي من خلال الاوكرانيين اذا اقتضت الحاجة لتأخير سقوط كييف.

• "جو بايدن : لن نسمح للطغاة بأن يحددوا للعالم مساره" اي ان سقوط كييف هو نهاية للعديد من مشاريع التحالف الثلاثي على مستوى اوروبا و العالم و ان روسيا و كذلك الصين يعلمان بان ضعف امريكا و انتهاء دورها سيكون في انشقاق اوروبا و استقلالها عن هذا الحلف الثلاثي.

• حالة الانهيار التي تبدو على ملامح فلوديمير زيلينسكي هي جرس انذار سيغير من ملامح السياسات العالمية وبوادر هذا التغيير بدأت تلوح مبكرا منها التقارب و مد الجسور مع القوى الشرقية كما هو حاصل مع الجمهورية الاسلامية .

• من الواضح ان امريكا في ازمة طاقة غير معلنة بدليل توجهها الى ألد اعداءها فنزويلا و ايران لامدادها بالطاقة بعد ان تنبأ بانك أوف أمريكا بوصول سعر البرميل الى 200 دولار و ربما تستطيع في نفس الوقت اغراء هذه الدول و الايقاع بينها و بين روسيا و ايجاد شرخ في علاقاتها استصحابا.

• سياسة امريكا اتجاه اوروبا و اصدارها لقرارات من البيت الابيض و محاولة فرض هذه القرارات على اوروبا لاجل مقاطعة روسيا و فرض منع استيراد الطاقة اضافة الى مواد اساسية اخرى على دول اوروبا ممكن ان تكون سياسة مدروسة لاضعاف اوروبا لزيادة الهيمنة الامريكية عليها ومنع انفلاتها . و ربما تعود دعوة فون درلاين رئيسة المفوضية الأوروبية في أيلول 2021 الى الواجهة حين دعت الى "تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية لمواجهة التحديات الأمنية والأزمات العالمية" اي بمعزل عن امريكا و بريطانيا بسبب عدم التنسيق المسبق مع اوروبا.

• حدث الحرب الروسية فرصة لن تتكرر خلال العقود القادمة للدول المهيئة لطرح نفسها ضمن الاقطاب الدولية وهذا سيدفع بعض منها للخروج عن نسق سياق النظام العالمي الحالي.

• مهما بدت زيادة اسعار النفط مثيرة للتفاؤل في بلدان مثل العراق حيث الوارد الوحيد هو النفط الا انها لن تكون حلا كافيا لمنع المجاعة و الغلاء الشديد لعدم التخطيط المسبق للاكتفاء الذاتي .

• اذا ما انتهى الفصل الاول من الحرب و بدأ الفصل التالي أي ما بعد سقوط كييف فسنتوقع انهيارات مختلفة في اقتصادات الدول و العملات و تفكك غير مسبوق في الكثير من المنظومات الدولية و ربما نصل الى تفكك الولايات الامريكية .

• انتقال المرتزقة الى اوكرانيا بغطاء امريكي يعني انتشار السرطان القاتل الى جميع جسد المنظومة الاوروبية .

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