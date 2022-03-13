الفرق بين الفرح والابتذال

حيدر الموسوي ||

ليس بالضرورة ان تعبر عن فرحك بطريقة قد تعجبك اليوم وفق تصور جمعي عن وجوب شكل الاحتفال بهذه الطريقة

لكن الحقيقة آنك ستكتشف يوما ما ان ما فعلته سابقا في مرحلة عمرية معينة كان خطأ وليس صواب سيما عندما تجد نفسك في محنة ،وليس لها الا الله وحده خالقك وخالق كل الكون ، لست هنا بالداعية الى التدين والالتزام بفروضه على الاطلاق بقدر ما هو ما نراه هو انهيار للمنظومة القيمية المجتمعية بكل المعايير لدى فئات من الجيل الجديد فكيف ونحن نتحدث عن الطبقة المثقفة ومن بينها اعلاهم في المستوى العلمي كالاطباء والمهندسين وغيرهم من اصحاب نظرية ان التطور والحداثة تفرض هذه الضرورات والزمن قد تغير ومن ينتقدهم يعتبر كلاسيكي و قديم او متشدد

عن حفلات التخرج اتحدث

ومهزلة ما يحدث