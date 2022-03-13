محاصصة (بس عالشيعة)!

باقر الجبوري ||

بعد أيام سنعود لنستمع للإسطوانة القديمة !!

شگالت المحاصصة !

وشحچت المحاصصة !

بالله عليكم هم سمعتوا بهاي السالفة بزمن حكومة الكاظمي لو بس گادرين عالشيعة !

أشو كان فيها وزراء من السنة ومن الشيعة ومن الاكراد وحتى من المسيح

والناس ( الهمج ) ساكتة !

يعني لاسمعنه واحد يصرخ عالطائفية ولا عالمحاصصة !

مع ان الكل يعلم ان كل الوزراء والوكلاء والمدراء في تلك الحكومة كلهم من المتحزبين !

يعني مو ما اجوا من الشارع ولا من زرف الحايط على گولة اهلنه !

و( الا ) فيوجد من هو أعلم وأفهم وأكثر منهم خبرة ودراية بالأدارة والعمل حسب الإختصاص!

وعلى العموم فلربما يقول البعض ممن كان خارج تغطية ( العقل البشري ) أن ( ذاك وكت وهذا وكت ) او انه يقول ( أحنة ولد اليوم )

والجواب يا عزيزي !!

ليش هو إنتخاب السيد الحلبوسي بعنوان حصة السنة كان بهذا الوكت لو بذاك الوكت !

وانتخاب نوابه الكردي والشيعي كان على أي أساس أو إستحقاق !

عالطول لو عالعرض !

لو عالوساومة او جمال الابتسامة !

لو على شنو بس اريد افهم !

زين وهذا الخرق الدستوري الجديد بموضوع إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية القادم !

( مو ) لاجل تخصيصه وحصره بالأكراد فقط !

هذا بذاك الوكت لو بهذا الوكت !

يعني بطتكم تبيض وبطتنة عاگر !

يعني رئاسة البرلمان للسنة تصير حلال وكلش عادي !!

ورئاسة الجمهورية للأكراد هم حلال وكلش عادي !!

بس من توصل القسمة لحصة رئاسة الوزراء للشيعة تطلع السالفة ( قسمة ضيزى ) وطائفية ومحاصصة مقيتة وحزبيات وما اعرف شنو من هذا الخرط !

هسه لو متنازلين السنة والاكراد عما ( يسمونه ) إستحقاقاتهم الطائفية كان من المعقول ان نطالب الشيعة بالتنازل عن حصتهم واستحقاقهم وعود إذا صارت ردوا جيبوا شعيط او معيط وخلوا يحكم العراق واذا ما عجبكم عود گولوا هذا من حصة الشيعة !

خوما بس جايين علينه !

ولكن نقول ..

موتوا بغيظكم !!!

وخل تنفعكم السفارة !

سنوات والسفارة تخطط !

والحكومة تمطمط ! وبلاسخارت توزع مهمام وادوار !

والامارات والسعودية تجند وتمول !

والبعثية تتوعد وتتبشر بالتمدد !

وتاليهَ طلعتوا ( عالفاشوش ) على گولة المصريين !!

أو على گولة المثل العراقي لاحظت برجيله ولاخذت سيد علي !

والله شيعية وتبقه شيعية ونشلع عيونكم وناخذه !

والماعاجبة يشرب من البلوعة !!!!!!

وتصبحون على خير .....