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لا شرقية ولا غربية أغلبية وطنية

78 2022-03-12

 

جهاد النقاش ||

 

هذا شعار الحكومة المنتظرة

يعني الحكومة الجديدة مستقلة عن محور الشرق والغرب

تعالوا نشوف مدى واقعية هذا الشعار

 

هاي الأغلبية الوطنية متكونة من تحالف ثلاثي

وهذا التحالف يضم التيار عن الشيعة

والسيادة عن السنة

والتحالف والديمقراطي عن الكرد

 

خلونه نحجي عن لا شرقية ولا غربية السيادة

هذا السيادة متكون من اتفاق الخنجر والحلبوسي

هسه مراح أحجي عن تحكم وتمويل الإمارات لهذا الاتفاق

بس تدرون اللي جمع الخنجر والحلبوسي هي تركيا

وتدرون من اختلفوا على محافظ الرمادي راحو لأردوكان

مشعان الجبوري يكول أردوكان يصفي خلافاتنا

وكلنا شفنا صور أردوكان ومدير مخابراته وياهم

يعني واضح انتماءهم لمحور تركيا وتبني تركيا الهم

جا وين اللا شرقية بالموضوع!

لو تركيا ما مشمولة بالشعار!

 

زين نجي لجماعة الإقليم

سالفة عائدات النفط وتصديره اللي محد يحجي بيها

سالفة التصويت على الانفصال من العراق

علاقة الإقليم بكيان إسراىيل

علاقتهم بالأمريكان وقواعد الجيش الأمريكي بالشمال

كل هاي ما تحسسك أن الجماعة همهم مصلحتهم

وأن ارتباطهم بالعراق هو بمقدار تحقق هاي المصلحة

وأن علاقتهم بأمريكا وإسراىيل علاقة متينة

جا وين اللاغربية بالموضوع!

لو الجماعة ما مشمولين بهذا الشعار!

 

ذول ركنين من أركان التحالف الثلاثي هاي توجهاتهم

يعني طبيعي من تسمعهم يرددون هذا الشعار

راح تكول جذابين

وهدفهم منه ترويجي حال حال الخبطات المنحفة

وغرضهم الضحك على الذقون لا أكثر

وسلملي على الوطنية التحل نزاعاتها تركيا

وتدعم انفصالها إسراىيل

وتبني أمريكا قواعدها بيها

 

بس للأمانة أني ما سمعت واحد منهم ردده

لا الخجر ولا الحلبوسي ولا مسعود

على الأقل صادقين وي جمهورهم

المصيبة بس يمنا

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لاشرقية ولاغربية
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