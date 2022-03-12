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الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة


  رياض البغدادي ||   كلنا نطمح الى كسر الجمود السياسي الذي تمر به العملية السياسية في العراق ، وهو الجمود الذي يتحمل مساوئه المواطن العراقي بكل طبقاته الاقتصادية بدأً من الفقير الى الغني ، وهذا ما يجعلنا نرحب بكل انفراج سياسي يحدث ، إلا إننا في نفس الوقت نطمح ان يؤدي الإنفراج السياسي الى اتفاق راكز ومستقر ، على الأقل للسنوات الاربع القادمة ، لا أن يكون الإتفاق متسرع و منقاد للهَوَس الإعلامي ، الذي صاحب خبر المكالمة التلفونية التي دارت بين الزعيمين السياسيين ( المالكي والصدر ) ، فمن غير تشكيل الكتلة الأكبر والاتفاق على مجلس القرار فيها ، سيكون وضع الاتفاق بين التيار والاطار في مهب الريح ، مما يعني إمكانية انقلاب احد الطرفين على الآخر في كل منعطف ممكن ان تمر به العملية السياسية … فلو افترضنا ان الكتلتين الشيعيتين اتفقتا على شخص رئيس الحكومة اليوم من غير تشكيل الكتلة الأكبر ، و تم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية على هذا الأساس ، و بعد ذلك اختلفوا على قضية ما ، و انتهى التحالف بينهما ..  فمن سيكون دستورياً الكتلة الأكبر  التي لها حق ترشيح رئيس الوزراء ؟  بالطبع من غير تشكيل الكتلة الاكبر سيكون التحالف الثلاثي ( صدر - برزاني - خنجر ) هو القادر على ترشيح رئيس الوزراء ، وبذلك سيفقد الإطار قدرته على المناورة السياسية التي يتمتع بها اليوم …  لا أريد أن أكون متشائماً أو مثيراً للبلبله في وقت التقارب و الصفاء ، لكن من الواجب على كل مواطن عراقي أن يدلي برأيه عسى ان يكون سببا ، لتجنب مزيداً من الأزمات التي ندفع ثمنها جميعاً .. بالمحصلة .. الكتلة الأكبر  يجب ان تُسجل قانونياً بحسب الدستور وبعد ذلك لكل حادثٍ حديث …
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