عباس الزيدي ||

ليلة ممطرة وأجواء باردة

ظلام دامس مع غياب الخدمات وخصوصا الكهرباء

مجموعة تتحرك خلال تلك الاجواء

بين الاحياء

تنادي في جوف الليل

الشعار الخالد للسيد الامام

روح الله الخميني _، رضوان الله عليه

لاشرقية ولاغربية ... جمهورية اسلامية

اصوات يعرفها الكثير من اهل المدينة

الشهيد محمد ابو خمائل والشهيد محمد سعيد والمرحوم حسين مجذاب والمرحوم كريم ابو الزوري وخزعل الوحيلي والسيد مؤيد البوحية والاخوة كل من محمد وحميد وجاسم وهشام اولاد الحاج اسماعيل عليوي والاخ جعقر طه راضي والاخ الوديع الاستاذ داود والاخ جلال وعباس جعفر والاخ طالب الصبيحاوي والاخ علي الغرباوي وعباس الزيدي والاخ مجبل والاخ فرحان وسيد بهاء

قاربت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولازالت الشعارات تهز المدينة

تشحذ الهمم وتبعث في الناس روح الثورة ضد الطاغية

وفي صباح اليوم الثاني

تحولت هذه المجموعة الى امة

وكانت انتفاضة عارمة التحق بها كل الخيرين من اهل المدينة

وسط هروب زبانية البعث القذر بعد استهداف مقراته

هذه المجموعة _ هي من تحركت في الليلة الاولى للانتفاضة الشعبانية المباركة في مدينتي

واستقر الموقف صباحا بالسيطرة على كامل الوحدات والقصبات وكثير من المحافظات الاخرى

انتفاضة شعبان المباركة 1991

تلك الانتفاضة الخالدة التي هزت عرش الطاغية والحبابرة

الانتفاضة التي تامر عليها الاستكبار العالمي المتمثل بالصهاينة والامريكان وال سعود والحضن اللاعربي

سحقت الانتفاضة بابشع طرق القتل والابادة

اكثر من مليون شهيد ومقابر جماعية لاتعد ولاتحصى وجرائم بشعة ارتكبها النظام البعثي الصدامي القذر بالاتفاق مع امريكا وال سعود رغم الاختلاف بينهم ابان حرب غزو الكويت وانكسار الجيش العراقي الذي بذلنا جهدا كبيرا في استقباله وتوفير كل مانستطيع تقديمه رغم الحصار الجائر

انتفاضة شعبية عفوية غير مخطط لها لذلك في ذكراها العطرة يغمزها البعض بل لا تذكرها كثير من احزاب السلطة الحالية

لقد تداعت اركان النظام الصدامي حين خرج الملايين من ابناء الشعب في تلك الانتفاضة المباركة وكان قرار الاستكبار سحق الانتفاضة ورفع الغطاء الجوي عن الحرس اللاجمهوري ليرتكب ابشع مجزرة بحق ابناء الوسط والجنوب

امريكا الني ترفع شعار الديمقراطية الزائف وحرية التعبير هي من امرت وساعدت نظام صدام بسحق تلك الانتفاصة وبتوحيه من السعودية واالاردن وكثير من دول الخليج

سيبقى ذكرى انتفاضة شعبان المباركة

خالدا ومدويا في تايخ العراق

ملاحظة _ الاسماء التي ذكرناها فقط ممن اشتركوا في تلك الليلة اما بعد انطلاق شرارة الانتفاضة فهناك الكثير من الابطال