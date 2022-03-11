المقالات

اخر حكومات الشيعة..!

102 2022-03-11

 

حسين فلامرز ||

 

هاقد وضع الشيعة انفسهم في حال لايحسد عليه بسبب التقاطعات المقيتة التي قادتها قوى خارجية تتسيدها حكام السعودية  والتي ستسعى الى افشال اخر حكومة شيعية!!

 نعم اقولها اخر حكومة شيعية لانها ستقصم الظهر ! فقد يكون ظهر الشيعة اذا ماتامر عليها الخارج فتعود الانفجارات وتحتل تركيا اراضينا وتتدفق الاموال الخليجية باتجاه الغربية وتبدا الحكومة الشيعية المحلية اجندتها التي تحاول ان تقتص من كل الذين عارضوا وحاربوا الهدام الذي ينتشر انصاره اليوم في جميع السلطات ويسيطرون على الاعلام وصوتهم عالي في التحليل محاولين النيل من الوطنين الاحرار، وقد يحدث اقتتال بين القوى المسلحة التي تقطن البيت الواحد ومرجعهم واحد ومذهبهم واحد ودينهم واحد وامامهم واحد لكن غشيت ابصارهم فااصبحوا لايفقهون.

 ان التفرد بالسلطة في اخر حكومة شيعيةمعناها موت الشيعة الى لارجعة الا بعد ١٤٠٠ سنة وهذا يتحمله قادة الشيعة انفسهم والذين اليوم بايديهم اعلان ذلك!

سنكسر ظهرنا ام ظهر من يتمنى ان يكسر ظهرنا؟ ان اعلان الكتلة الاكبر من المكون الشيعي والتي ستقف في ظهر رئيس وزراء منتخب يحمل ارث السيد محمد باقر الصدر (رض) هو تحدي كبير للمذهب والوطن والعالم!

 لكون هذه الامة يجب ان تقف من خلفه وتغادر كل المخالفات  التي تتصف بها كل تلك الكتل الشيعية وحاولة رص الصف وبدأ مرحلة جديدة اساسها المواطن الذي يسعى لوطن حر وعيش كريم! ظهر الشيعة سيصبح ضعيفا وسيكسر اذا لم يكن الائتلاف الشيعي ثابتا وطنيا وببنيان مرصوص اساسه في الارض ويده في السماء.

...........

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كل شيء:"خلفيات اتصال السيد مقتدى بالمالكي"
قلب الحقيقة ..معنى ذو حدين ..
اخر حكومات الشيعة..!
التقارب الشيعي..مفتاح الحل والخروج من الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة القادمة ؟
ونستمر مع ذاكرة الانتفاضة الشعبانية المباركة
رئاسة الوزراء المرتقبة
الإنسانية جوهرة وجود الإنسان..
احبونا حب الاسلام 
مَن المسؤول عن صناعة الحرب الرأسمالية؟!
المُحتل وإلحاد الشباب..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع :
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع :
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع :
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد : سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
فيسبوك