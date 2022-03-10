فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||

١- الأزهر الذي لم يصدر منه تصريح بخصوص مذابح اليمن طيلة 8 سنوات/ يتعاطف مع أوكرانيا بعد 8 أيام!

٢- روسيا العظمى المدوخه العالم اسمها بالانكليزي/ رشا!

٣- روان سالم ناشطة الحلة، مسؤول العراقية الخابصين الدنيا بثوار تشرين/ مغلسين عن ضربة ضرغام!

٤- ثمة من يعمل مندوبا لترويج الاستثمارات السعودية أمام شيوخ ووجهاء السماوة بحضور السفير السعودي/ والسفير يعدهم بزراعة كميات كبيرة من البخور في البادية!

٥- إذا بطل الزيت ومحد افتهم سبب ارتفاعه/ تريدهم يفهمونك منو المتحكم بالبنك المركزي!

٦- بعد منع أوكرانيا رجالها من السفر لغرض إلزامهم بالخدمة العسكرية/ المتحولون جنسيا يحلفون ويتكفرون احنه مو زلم!

٧- علاء الركابي في 15/ 11/ 2019 يصرح: لابد من استقالة عبد المهدي والحلبوسي وبرهم أو كلنا شهداء/ في 2022 صوت للحلبوسي لأنهم حلفاء!

٨- BBC تنشر مقطعا عن صمود المقاتلين في مدينة (تاركوف) بوجه الجيش الروسي/ ماكو ابن حلال يوصل ل BBC تره تاركوف لعبة فيديو وماكو مدينة بأوكرانيا بهذا الاسم!

٩- تواصل مديرية شرطة المسيب إلقاء القبض على اللصوص/ فينباك منها 180 قطعة سلاح!

١٠- دعما للسلملية وحرية التعبير الناشط عصام حسين يرفض ضرب ضرغام على راسه/ ويدعو لضربه على رجليه!

· سؤال الفنتازيا: مو على أساس الحكومة تطبق القانون، شخبار مذكرة القبض بحق أبو رغيف؟

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