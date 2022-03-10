مهازل قناة الجزيرة فيصل القاسم نموذجا..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

قناة الجزيرة لم ولن تكن قناة مستقلة مهنية بنقل الأحداث والسبب بسيط لايحتاج دراسة وتحليل، يكفي ان دول الاستعمار هي التي صنعت دول من مشايخ بسيطة ونصبت عليهم أشخاص دربتهم لتنفيذ مخططات الاستعمار من خلال جعل تلك المشايخ دول بالشكل مستقلة.

نفسه رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها السابق حمد بن جاسم قال نحن ننفذ ما تريده أمريكا منا، عندما سأل عن استخدام قاعدة السلية والعيديد لقيادة عملية غزو العراق وإسقاط نظام صدام الجرذ الهالك، معظم الكادر الإعلامي لقناة الجزيرة يضم مذيعين عملوا في قنوات البي بي سي سابقا فهم مجندين لتنفيذ أهداف المستعمر في تنفيذ مآربه من خلال إعلاميين يخدعون المتلقي العربي البسيط، فيصل القاسم مقدم برنامج بقناة الجزيرة يمتاز في قدرته على إلقاء خطب رنانة يستطيع خداع المتلقين من خلال رفع شعارات قومية هو لا يؤمن بها بل يعمل على اسقاطها في الحضيض، خلط الحق والباطل ليس جديدا على البشرية، بل حتى الله سبحانه وتعالى أشار في كتبه المقدسة السماوية إلى فئة المنافقين، الأخ الدكتور الاعلامي الكويتي فيصل الدويسان ذكر في أحد مقالاته القول التالي( ‏أفضل خطة لإضلال الناس، هي خلط بعض الحق مع بعض الباطل لجعلهم يميلون إلى معاداة أهل الحق فإن عادوهم كان ذلك أعظم الباطل وذروة سنامه.

تأملوا في حال أئمة الضلالة وتاريخهم كيف ضلوا وأضلوا الناس بخلط الحق مع الباطل فصرفوهم عن هَدي محمد وآل محمد صلوات الله عليهم حتى صار الدين غريبا).

لننظر إلى مهازل الجزيرة وتغريدات وأقوال فيصل أحد مقدمي برامج قناة الجزيرة، تصاب بالإعياء، قناة الجزيرة أخبارها العاجلة تكررها على الشاشة لمدة ٢٤ ساعة متواصلة تحت مسمى خبر عاجل، هذا الأسلوب غير موجود في كل القنوات الإعلامية بكل دول العالم، الخبر العاجل به سبق صحفي للقناة بنشر الخبر بسرعة واول قناة عالمية تنشر الخبر، أما كتابة خبر عاجل على شاشة قناة الجزيرة مدة ٢٤ ساعة فهذا شيء لا تصدقه العقول.

العقل والمنطق يقول ان تعدد الأقطاب بالنظام العالمي مفيد للشعوب المغلوب على أمرها لحمايتها من سطوة وبطش وظلم وجشع سيطرة القطب الواحد، فليس من المعقول ان السيد فيصل القاسم بصفته كإعلامي يستشاط غضبا من بروز الصين كقوة عظمى، نشر فيصل القاسم التغريدة التالية في حسابه على منصة تويتر، ( ‏ماذا نستفيد من أي نظام عالمي جديد يشارك في قيادته الروس والصينيون الى جانب الغرب؟ سيفرض الصينيون ثقافتهم الجديدة على العالم، لهذا سيكون هناك الى جانب لحم الخنزير الغربي لحوم الكلاب والخفافيش والصراصير والجرذان.

لا تصب عمي لا تصب).

انتهى.

للأسف ‌‎كلام عنصري لا يخرج من مثقف، فمهما اختلفنا مع الحكومة الصينية نبقى كعرب نحترم ونقدر الشعب الصيني وثقافته وخصوصيته في مأكله ومشربه وشكل عيونه، ويمكن ان تكون لنا مصالح كثيرة مع الصينيين لأنهم يعتمدون الحوار في التعامل مع شعوب العالم، بدون استعمال لغة التخويف والدمار والابتزاز والإذلال ومصادرة أموال بترولنا، ‌‎متى نحن العرب نستقل عن هؤلاء اكلي لحوم الخنازير والقطط والكلاب، ونعم العالم لحوم بقر مذبوح على الطريقة الإسلامية.

‌‎لننظر إلى أفريقيا ونحكم، جاء المستمر الغربي ونشر السلاح بينهم ونهب الثروات، جاء الصينيون وبنوا المدارس والمستشفيات والطرقات والموانئ، الصين استراتيجية سلام وشراكة، وليست استراتيجية استعباد الآخرين وجعلهم عبيد، المنطق والعقل يلزمنا نحن كعرب مع تعدد الأقطاب لتحقيق التوازن وان كان سيئا، وضد هيمنة القطب الواحد لأنه الأسوأ على الإطلاق، أقول للأخ فيصل القاسم هل لديك خيارات أخرى، وهل تغضبك الأماني التي لا نملك إلا سواها، هناك حقيقة ‌‎الاستفادة تكمن في تغيير أحوال الدول المادية والمعيشية والعلمية، والاكتفاء الذاتي، نعم سترتفع حظوظ الدول التي تشترك في المشروع العالمي الحزام والطريق بدءًا بباكستان و ايران و العراق و تركيا، وبعد تعاون الدولتين العظمتين روسيا والصين يكون الوضع في المشرق أفضل وأحسن بكثير من فترة هيمنة القطب الواحد، شركة هواوي الصينية كل منتجاتها من تليفونات ذكية والتابلت والايباد تقبل التحديث رغم وجود منتجات حديثة على عكس منتجات شركة ابل كل تليفونات الآيفون والايبادات والتابلت تقوم شركة أبل في عدم تحديثها ويتم رميها في القمامة، الشركات الصينية أفضل بكثير، بعد سقوط الاتحاد السوفياتي القيادة الروسية تخلت عن الحزب الشيوعي وهذا خطأ كبير، بزمن السوفيت كانت روسيا السوفياتية تخرق كل دول أوروبا والعالم من خلال الاحزاب الشيوعية، أما الآن أمريكا باتت تخرق كل دول العالم وبما فيهما روسيا والصين من خلال دعم منظمات حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني المدعومة أمريكيا وغربيا، وغالبية اعضاء منظمات المجتمع المدني شيوعيون سابقين، يفترض في القيادة الروسية والصينية العمل على دعم الاحزاب الشيوعية بلباس جديد مقبول من كل الثقافات

والأديان والاستفادة من الشيوعية في صد الهجمة الامبرليالية والتوحش والظلم من سيطرة القطب الواحد، يفترض في فيصل القاسم ان يكون صوت لتثقيف عامة الناس للوقوف ضد هيمنة واجرام القطب الواحد، مشكلة فيصل القاسم شخصية فهو لديه مواقف معارضة للحكومة السورية لذلك يعتقد ان الغرب يطيح في الحكومة السورية، لذلك وقف فيصل القاسم مع الغرب ظنا منه ان الغرب يجعل سوريا دولة ديمقراطية وهو يرى كيف الغرب دعم العصابات الوهابية التكفيرية لحرق الشعب السوري وتدميره وليس لنشر الديمقراطية والحرية، البيئة العربية فاشلة بسبب ان العرب أمة محكومة وليست حاكمة وكذلك عانى العرب لقرون طويلة من الاحتلال والظلم، ونصب الاستعمار أنظمة جائرة لحكم الشعوب العربية، مضاف لذلك الاستعمار لم يعمل للدول العربية دساتير تضمن مشاركة كل المكونات بالحكم والمشاركة السياسية لتبقى الدول العربية دول فاشلة يسهل على المستعمر احتلالها، لولا الصراعات الداخلية لما تعاونت فئات عربية مع المحتلين، الدولة العثمانية سقطت بسبب تعاون مفتي مكة شريف علي وكل الزعامات والضباط والساسة العرب السنة مع القوات البريطانية والفرنسية لإسقاط الدولة العثمانية، انفرد الشيعة بمقاومة الاحتلال ما بين سنة ١٩١٤ إلى سنة ١٩١٧ ومن احتل دمشق وسلمها للجيش الفرنسي هو فيصل بن شريف علي مفتي مكة، وانفرد أيضا الدروز وهم أقارب فيصل القاسم ومعهم الشيعة بزعامة الشيخ صالح العلي لمقاومة قوات الاحتلال الفرنسي، زعيم الثورة والمقاومة السلطان الأطرش زعيم الدروز، كل ما يسمى بالثورات العربية السنية ضد الاستعمار حدثت بعد ١٩٢٠ واتحدى ان يعطوني اسم زعيم عربي سني واحد قاتل ضد القوات البريطانية والفرنسية في احتلال الجزيرة العربية والعراق وسوريا في الفترة ما بين ١٩١٤ إلى عام ١٩١٧ مع احترامي وتقديري للزعامات العربية السنية، نفس المشهد تكرر بالربيع العربي كل قيادات الإخوان ومشتقاتهم وأنظمة الرجعية العربية تعاونوا مع الناتو لحرق الشرق الأوسط والقضاء على القوى المقاومة التي تدعم قضية الشعب الفلسطيني.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

10/3/2022

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