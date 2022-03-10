د. قاسم بلشان التميمي ||

ملاحظة ( انا لا اقصد الجميع)

يامسلوب السيادة...هكذا هو حال لسان قومي ما انفك يردد يا مسلوب السيادة انت ليس سيدي ولا تملك السيادة حتى على نفسك يا من تحمل صفة (المسؤول) ومن انت ؟! حتى تتحكم برقاب العباد في بلادي ؟ وهي اعتقد ردة فعل للذي يتحكم برقبتك وبشخصك وبكيانك وبوجودك ، من انت ؟!يا من تسلطت واصبحت الامر الناهي بمستقبل اطفال ونساء وشيوخ وعجائز وشباب العراق ، انا أسألك وانا اعرف انك لم تجاوب على سؤالي لأنك يا مسلوب السيادة لاتسمع ولاترى ولا تنطق ، لانه اريد لك ان تكون اصم ابكم اعمى وكذلك سوف تحشر في يوم المحشر ، ومع هذا سوف أوجه سؤالى اليك حتى اقيم عليك الحجة وسؤالي هو هل عندك أطفال ؟ وهل عندك عائلة ؟ تجلس وتقضي معها اوقات جميلة وسعيدة ؟! انا لا اريد اجابة لسؤالي تعرف لماذا يا مسلوب السيادة ؟ لاني اعتقد انك الى هذه اللحظة لم تعرف هل اطفالك ينتسبون اليك ام لا وذلك لأنك بأنتظار نتيجة الحامض النووي والكروموسومات الوراثية !! ، كما انك لم تجلس مع عائلتك والسبب واضح لأنك لاتعرف اين حط ركاب عائلتك ؟! اما انا فأعرف اين عائلتك انها ترقص على انغام موسيقى الغرب في حانات عفنة وقذرة ! في نفس الوقت الذي ترقص فيه انت على اهات جراح شعبي المسكين المظلوم .

انك يا مسلوب السيادة لم وكما يبدو لن تفيق وتنتبه الى انك انسان له كيانه وله مكانة عالية هي هبة الله تعالى اليك ، ولكن انت يامسلوب الارادة هدرت كرامتك وانسانيتك بأتباعك شهواتك الحيوانية ورغباتك المريضة التي تنبع من نفسك المريضة الحاقدة.

يا مسلوب السيادة اريد ان أسألك سؤال ثاني رغم اني متأكد انك لم تسمع سؤالي وحتى ان سمعته فأنك لا تملك شجاعة الاجابة عليه وسؤالى الى متى تبقى حشرة متطفلة على دم اطفالي وعائلتي ؟!

يا مسلوب الارادة ان كنت موحدا وتعرف الاله الواحد الاحد فأني أسألك باألله الا تخجل من نفسك ؟! الا تحس بالعار؟! وهو يركبك من قدميك الى رأسك وانت ترى اطفال بلدي المفروض هو بلدك يقتلون ويذبحون في ايام العيد وغير العيد ؟! الا تحس بالعار وانت ترى نساء وعجائز وشيوخ وشباب بلدي اشلاء مقطعة الاوصال في ايام العيد وغير العيد؟! ، ماذا تقول لربك غدا عندما تلقاه ولو ان الله تعالى سوف لن ينظر الى وجهك الكريه!!

يا مسلوب الارادة ان كنت مشركا وتعبد مناة ولاة والعزة وهبل فأني اقسم عليك بالهتك هذه هل يقبل ابا جهل ان يقتل ابناء قومه وتسلب كرامتهم وتهدر دمائهم ؟!

يا مسلوب الارادة ان كنت ملحدا الا تستحي من نفسك وانت تسلب الاخر حق الحياة الواحدة التي ان فقدها فأنه لم يبعث ثانية !! واعوذ با أألله من هذا القول.

يامسلوب الارادة اريد ان اهمس لك بشيء وهو اني ناصحك واني صادق معك وادعوك ان تسرع الى نصرة نفسك والعمل على تطهيرها من ذنوبها ولو ان نفسك هي عبارة عن ذنب وعبارة عن بؤرة تلوث.

يا مسلوب الارادة انا افضل منك تعرف لماذا ؟ لاني اعرف من انت واعرف مصيرك ، اما انت فأنك لم تعرفني حق المعرفة ومع هذا اود ان اعرفك بنفسي انا شعب العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه انا بلد المقدسات والاولياء الصالحين انا بلد الائمة المعصومين امير المومنين علي بن ابي طالب و الحسين والجوادين والمعصومين في سامراء انا بلد ابي حنيفة والمعظم انا بلد الرافدين والسواد الاعظم انا انا انا وبكل فخر انا العراق.

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