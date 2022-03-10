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غنم والله غنم..!


 

باقر الجبوري ||

 

سؤالي عن جماعة التكتك من جماعة عورة تشريب !

ما أدري وين صفه بيهم الدهر !!

زين وهاي الچانت تحلف ما اتزوج ( الا ) أبو تكتك وين صارت !

بقت تنتظر ابو التكتك يجي يخطبه لو اتزوجت واحد جاهز من الخليج !

وذاك الي كان يغني لبو التكتك هم بعده يغنيلهم لو هسه سكران ويتگلب بالملاهي ( طم طگطگ طم )!

وذاك الي كان يهوس ( علم والله علم أبو التكتك علم ) هم بعده يهوس بباب الشرجي لو حصله منصب بالحكومة !!!

وذيج الي كانت توزع خمسات وعشرات لبو التكتك هم بعده توزع لو اشترت جكسارة بفلوسهم !!!

واريد أعرف هاي أم بنطلون الكابوي الحصر بعده تخبزلهم بالتنور الحديد بجبل أُحد لو أشترت فرن معجنات بالمنصور وعاشت عيشة سعيدة !

أيبااااااه ولا أنسى أم الملابس الداخلية الجوكر الي فرشت جبل أحد بالكاربد بخمس ملايين وتاليه طلعت خامطه أضعاف أضعافهن من الامارات بحجة مساعدات !

أدري والله أدري؟

كلهم بالتالي نزلوا شعار لبو التكتك ( المطي يموت بكروته ) وگاموا يغنون ( غنم والله غنم ابو التكتك غنم )!!

بس أريد أشوف وصلتهم السالفة لو بعد !!!

حبيبي ابو التكتك هاي منجزات ثورتكم ( عورتكم )!

لا دولار نزل ! ولا نفط مستفادين منه ! ولا زيت ولا طحين ولا تمن ولا  شكر بالحصة !

ولو ما كان الحشد موجود چان حتة وطن ما بقة عدنة !

شوف القسمة !!

الله أبتلى قوم صالح بناقة !

وأبتلى اليهود بالعجل !

وأبتلى النمرود ببعوضة دخلت لدماغة وصار علاجه تكفخ بالنعالات !

وأبتلى فرعون بالجراد والضفادع والعگاريگ !

وبس أحنة المصيبة الچبيرة عدنه ومن دون الأمم الله أبتلانة بالمطايا والجهلة والغمان والدونية !!!!

اللهم لا اعتراض على حكمك !

بس غير ايتوبون او يحسون أو يفهمون !

خالي وينكم !! ما تطلعون !!

لو ما تتحركون الا بأمر من السفارة !!

حبيبي خلي تفيدكم أم الببسي !!

تاليه باعتكم وراحت اتزوجت خليجي وگعدتكم عالبطل !!

وبالف الف عافية !!

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