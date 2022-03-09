الامام السجاد "ع" ..باب الله 

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يوسف الكاتب|| ولد الامام السجاد ع يوم الخامس من شعبان .... دلالة الاسم علو...رفيع .....شريف...الجاه....الرفعة ....العروج ...السمو ..الشرف الاصيل ....الرجل الصلب ...يحمل لصاحبه ثقة في النفس ومن جمال الاسم ورقته وخفته على الالسن عند النطق..فما بين الدلالة والترميز يبقى اسمه ساحرا تعشقه الارواح وتنجذب اليه النفوس وتزوره القلوب وتتعلق به كونه محل افتخار ويمن وبركه وتفاؤل .... اعطيت الامامه ١...العلم ٢...الحلم ٣...السماحة ٤...الفصاحة. ٥...الشجاعة ٦...المحبة قي قلوب المؤمنين تعظيم الشعائر اعلاميا رسم لنا القران الكريم اية قمة في الروعه وهي ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب يبقى سوال لابد من طرحه كيف يتعامل الاعلامي مع هذه الاية الكريمه ١..ان عمل الاعلامي هو تعظيم الشعائر ..اي اخراجها بشكلا اكاديمي ومعاصر اي نتعامل مع الشعيرة بلغة العصر ٢...يكون الطرح حديث وعالمي ان ياخذ اعلامنا للشعائر البعد القراني ان ياخذ طرحنا البعد الولائي الخاص بخط ائمة اهل البيت باعتبارهم الخط الالهي ..اني تارك فيكم كتاب الله وعترتي اهل البيت ما ان تميكتم بهما فلن تضل من بعدي ابدا ٣...ان يكون عملنا الاعلامي في اصل العقيده الولائيه اي لاناخذ الامنهم ٤...عملنا الاعلامي بخصوص الشعائر يجب ان يكون منوع ..سينما ..مسرح ...روايه ...موسيقى رسم ..نحت ...تلفزيون..اذاعه ...مقاله ...قصه ..اي طرح كل الفنون والاداب ٥...تعظيم السعائر اعلاميا ان تكون اعمالنا خالصه لوجه الله جلى وعلى ...وان نشترك مع الاخرين بروح التنافس الشريف ٦...عملنا الاعلامي روحه كاارواح ائمة اهل البيت سلام امان حريه حق اي نطرح المعاني التي ضحوا بانفسهم من اجلها اعلامنا يحمل منهج السلم .لان شعائر اهل كانت ولاتزل هدفها السلم . ٧...اعلامنا بتعظيم الشعائر فضح الخطوط المنحرفه والضاله والمضله ٨..اعلامنا بتقديم السعائر منهجه صناعة انسان وامه تؤمن بكل قيم الجمال والخير والايمان والتوحيد العهد المعهود يوم الحادي عشر من محرم الحرام ...اي بعد شهادة الامام الحسين ع ..هناك عهد معهود من رسول الله محمد ص ...تحدثت به عقيلة العقائل زينب ع للامام السجاد ع وليجتهدن ائمة الكفر واشياع الضلالة في محوه وتطميسيه فلا يزداد اثره الا ظهورا وامره الاعلوا الامام السجاد ع بعد شهادة الامام الحسين ع واهل بيته والاصحابه انتقلت الامامه الى الامام السجاد ع .في ظل قتل .وظلم ...قالت السيده زينب ع ...ماذا نصنع يبن رسول الله ...الامام المعصوم يصدر اول كلام له ...فروا على وجوهكم ...الرجال قتلوا والاطفال قتلهم العطش وسوط بني اميه لايزال يجلدهم حتى اخذوهم اسارى وصولهم الى الشام حينما ادخلوهم على اللعين ابن اللعين يزيد الفسق والرذيله لعنه الله....وهم مقيدين بسلاسل من حديد والدماء تيسل من امامنا العليل ...الامام السجاد ع موجها كلامه الى يزيد الملعون ...... ماظنك يايزيد لو رانا رسول الله محمد على هذه الحال ...ثم طلب الامام زين العابدين ان يصعد المنبر لكن يزيد رفص ...وبعد الحاح ممن حوله ....ارتفى الامام السجاد ع الاعواد وعرف الناس بحسبه ونسبه..ثم قال ..انا ابن المذبوح حتى قضى ..انا ابن المقتول حتى مضى ..ان ابن من ناحت عليه ملائكة السماء ..... انا ابن من ذبح ظمان .... ماذا يعني تعظيم الشعائر ١..نعرف حقيقة اهل البيت ع للعالم ٢..التولي ...في محطات الولادة اوالشهادة نقدم تولينا لهم ٣..التبرىء ..اعلان التبرىء ممن قتلوا ائمتنا ٣..اللعن ...نعلن للعالم باسره اننا نلعن الظالمين الذين قتلوا ائمتنا ...ونلعن كل ظالم يقتل بني البشر ٤..نعاهد امام زماننا الامام المهدي عج اننا منتظرون للظهور الاقدس .ونعد العدة لنكن من جندك ونقول اللهم هذه بيعة له في عنقي الى يوم القيامة .. السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين