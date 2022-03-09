سلسلة التعريف بقوانين العراق القديم3- (قانون اشنونا) 1991-1977 قبل الميلاد

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فيصل ريكان || المصدر كتاب الاحوال الشخصية في قوانين العراق القديم المؤلف فيصل راضي ريكان عثر على هذا القانون مدونا على لوح طيني في موقع تل حرمل واسمه القديم (شاطوبيم) الذي يقع في محافظة بغداد في منطقة بغداد الجديدة(تل محمد) نقب من قبل البعثات العراقية عام 1945وتم العثور فيه على العديد من الرقم الطينية التي تعكس جوانب عديدة من الحياة اليومية. تضمن اللوح الطيني اجزاء من هذا القانونوكان غير كامل لانه مكسور . ان اللوح الطيني متوسط الحجم ابعاده(12/11,5/4,5)سم وهو غير مشوي وقد دون بخط جيد ودقيق جدا الامر الذي يدل على ان كاتب هذا القانون من الكتبة المهرة وقد قسم اللوح الى قسمين من العرض في عام 1947 وخلال الموسم التنقيبي الثالث في تل حرمل عثر على لوح شبيهباللوح الاول من حيث الشكل والمحتوىواطلق عليه B وتمت ترجمة اللوحين عام1948 عالج هذاالقانون مجموعة من الامور العامة التي تتناول الحياة اليومية والاجتماعية في ذلك الوقت ومنها حالات السرقة والاحوال الشخصية (الزواج، التبني) ومعاملات البيع والشراء اتفق الباحثون ان القانون قد شرع فيبداية العصر البابلي القديم