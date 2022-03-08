المقالات

يوم المراة العالمي 


 

.السيد محمد الطالقاني ||

لقد كرّم الدين الاسلامي المراة ورفع من شأنها ومنحها ما لم تمنحها الديانات الأخرى أو الحضارات السالفة ، فلا يمكن لمجتمع أن يقوم من دون المرأة او يحقق تقدّماً أو رقيّاً حقيقياً دون مشاركتها, ولعل أجمل ما وصفت به المرآة هو ما منحها إياها أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام بقوله «المرأة ريحانة», حين وصفها بأروع الأوصاف حيث جعلها ريحانة بكل ما تشتمل عليه كلمة الريحان من الصفات فهي جميلة وعطرة وطيبة.

وفي تجربة العراق السياسية الديمقراطية الجديدة وبعد زوال الطاغية الصدامي وحزبه,  نرى المرأة العراقية اليوم  قد اثبتت وجودها في ساحة الصراع السياسي والاجتماعي من خلال نزولها المباشر إلى الساحة, كما كان لها دوراً مهما في الوقوف بوجه الغزو الثقافي الغربي والفكر المتطرف المخالف للتعاليم الاسلامية .

وقد رسمت المراة العراقية  صورا رائعة في فتوى الجهاد الكفائي بمشاركتها الميدانية في ساحات المعارك حتى سالت لهن دماء على منحر الحرية .. وأصبح لأم الشهيد وأخت الشهيد وإبنة الشهيد قصصاً ستذكرها الأجيال على مر الدهور

فتحية اجلال واكبار  للمراة العراقية وهي  تقف بوجه الثقافة الغربية التي تجرّ المرأة إلى الانحلال والابتذال وضعف الأُسرة وزلزلت الكيان العائلي مقتدية بسيرة ونهج  الزهراء عليها السلام

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
يوم المراة العالمي 
عودة العلاقة التركية الصهيونية ومخاطرها على المتظقة 
دور الامام السجاد عليه السلام في اصلاح الامة 
تضخيم الإعلام السعودي لمقابلة ولي العهد السعودي
الخلاصة الطاهرة..
الدوافع ألامريكية لجر أوربا لمواجهة روسيا...؟
للمرأة العراقية في عيدها
أعظمُ ما قيل في الحبِّ:أحبَّ اللهُ مَن أحبَّ حسينا..!
السيناريو الكامل لكل ما سيجري في العالم وحلم سيطرة اليهود
إلى السياسيين الشيعة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع :
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع :
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع :
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد : سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
فيسبوك