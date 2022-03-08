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للمرأة العراقية في عيدها


  د. عطور الموسوي ||   بمناسبة عيد المرأة العالمي  نتقدم بأزكى التهاني وأطيب الامنيات للمرأة الأكثر تميزا في العالم المرأة العراقية .. كيف لا ونحن ننتمي الى نساء لم ولن يتكرر وجودهن .. سجينات سياسيات ضربن اروع صور الصمود والثبات، وشهيدات خالدات وبدءً من الشهيدة العلوية آمنة الصدر وانتهاءً بما يقارب 3500 شهيدة عراقية قضت بأساليب موت القمع البعثي والحقد الطائفي وهمجية الارهاب .. بين مشانق الاعدام واحواض الاذابة بالتيزاب والمقابر الجماعية .. وبين الخطف والقتل على الهوية والتفجيرات. نستذكر في هذا اليوم نساء صابرات  💔امهات شهداء فقدن فلذات الاكباد وظلت أعينهن ترنو عودتهم وخاب الامل حين غيبهم الطغاة واخفاهم الارهابيون وصاروا مجردذكرى  لا قبر ولا اثر .  💔 زوجات الشهداء وقد ترملن وهن في ربيع العمر وواجهن كل الضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 💔 بنات الشهداء وقد تيتمن منذ نعومة الاظفار وربما وهن اجنّة في بطون الامهات . 💔 اخوات الشهداء وهن يفقدن الاخ والسند ومن مثل الاخ سندا. واذ نحتفي بعيدهن لن ننسى حرائر العراق وقد باعهن شراذم الخلق ليعيدوا عجلة الزمان الى عصورما قبل التاريخ ولكن سواعد الابطال من جيش وحشد  وصنوف القوات الامنية طردت عصابات الشر وحمت الارض والعرض.. ومن قلب الذكريات المؤلمة نقول نحن العراقيات شامخات كنخلة عراقية جذورها ثابتة ممتدة في ارض الوطن ولا تهزها كل انواع الرياح مهما تعددت مصادرها .. ونفخر اننا ننتمي لهذا الارث الزاخر  بالعطاء نحن العراقيات النزيهات الكفوءات  المخلصات المنتصرات على الاعداء مهما تكالب علينا الزمان. كل عام والمرأة العراقية الخير في كل عيد . الثلاثاء 4 شعبان 1443 8 آذار 2022
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