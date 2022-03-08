الامام العباس "ع"..باب الله 

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يوسف الكاتب || قال الامام العباس ع بحق الامام الحسين ع ااترك من خلقني الله لاجله..... هدف الزواج ان الهدف من زواج الامام علي ع ان يعد للامام الحسين ع ابطال يدافون عن الاسلام في كربلاء فكان العباس ع من ابرز المدافعين عن الامامه وكان العباس ع واخوته جنود بل ان العباس ع كان من افضل المدافعين في كربلاء لان الامام العباس اضاف دما وجسدا وروحا ونفسا قدسيه ولادة العباس ع في الرابع من شعبان سنة ١٦ هجريه ولد الامام العباس ع بهي نوراني جسيم وسيم مشرق الوجه جميل بل ينحي الجمال لجماله معنى الاسم معنى اسم العباس لغويا .....هو الاسد الذي تفر منه الاسود .... من هم المعصومين الذين قبلوا يد العباس ع اول من قبل يد العباس ع ...هو الامام علي ع ثاني امام معصوم قبل يد العباس ع هو الامام الحسن ع ثالث امام معصوم قبل يد العباس ع هو الامام الحسين ع رابع معصوم قبل يد الامام العباس ع هو الامام السجاد ع خامس امام معصوم قبل يد الامام العباس ع هو الامام المعصوم محمد الباقر ع خمسة ائمة يقبلون يد الامام العباس فكم هو كبير ورفيع بنطر ائمة اهل البيت عليهما السلام بعض من مزايا الامام العباس ع ١.العباس ع هو ابن امير المؤمنين علي ع ٢...اخويه الامامين الحسنين ع ٣..امه ام البنين ع ٤..اخته عقيلة العقائل زينب ع ٥...صلب الايمان نافذ البصيره ٦...يشهد له المعصوم بالتسليم ..والتصديق ..والوفاء...والنصيحه ٧..كان العباس ع مدافعا عن الامامه ٨..قدم الامام جسده الطاهر قطعة قطعة ٩..قتل الامام وهو عطشانا وكان قلبه كصاليت الجمر من العطش ١٠...دخل الى المشرعه لكنه لم يشرب الماء وفاءا لسيده الامام الحسينع ١١...الامام هو كفيل زينب ع ١٢..قائد معسكر الامام الحسين ع ١٣..صاحب اللواء في كربلاء ١٤..كان ملازما لامامه من المدينه الى مكه وحتى كربلاء ١٥..رفض امان عبيد الله .....اللعين......حينما قال للشمر اللعين .......ااترك من خلقني الله لاجله .... ١٦...قاضي الحوائج ١٧...للامام العباس ع مقام عند يغبطه جميع الشهداء ١٨...للامام العباس ع مزار خاص للمؤمنين والمؤمنات ١٩ ...الامام العباس ع هو باب الله قراءة في .... ١...الكفين ..والله ان قطعتم يميني اني احامي عن ديني ....وعن امام صادق اليقين ......قدم كفيه دفاعا عن الامامه ٢..عينه....بعد ان غدروا به رموه بسهم في عينه .فسال منها الدم ... ٣...القربه ..لم يشرب الماء حينما وصل المشرعه زم القربه وحملها همه ان يوصل الماء الى الاطفال ..جسد العباس ع ينزف دما والقربة تنزف ماء الرايه ....لم يبقى مكان بقدر الملم الا وطعن بسيف برمح ...كل الرايه مزقة وكانها جلظ قنفذ...لكنها ماسقطت منه الراس....ضرب راس الامام العباس ع بعمود من حديد ...عندها قال الامام العباس ع .................. وعليك مني السلام ياابا عبدالله كتاب الامان صاح الشمر اللعين ....اين ابن اختنا العباس .....لكم الامام العباس ع اطرق راسه حياءا من الامام الحسبن ع ..هذا كتاب الامان من عبيد الله لك ولاخوتك.......ساد صمت .....ثم رد عليه الامام العباس ع . ..ااترك من خلقني الله لاجله....... وادخل في طاعة اللعناء واولاد اللعناء ...هذا جواب العباس ع لانه كان صلب الايمان نافذ البصيره المزار يبقى سوال علينا ان نجيب عليه .. السؤال ...لماذا ترك العباس ع على المشرعة ....؟؟؟ ١...ان ولادة العباس ع ونشئته كانت معد من قبل الامام علي ع ٢..اعداده كان لاجل اضافت دما وروحا للدفاع عن الامامه ٣..شهادته كانت استثنائية .قدم نفسه جزءا جزءا ٤...صلب الايمان نافذ البصيره ٥..اشهد انك لم تهن ولم تنكل وانك على مضيت على بصيره من امرك ٦..اسهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحه ٧..قدمت اخوانك جميعهم فداءا للامامه ٨..حينما اراد الامام السجاد ع بدفنك استغنى عما ارادوا ان يساعدوه ...وقال لهم السجاد ع ان معي من يعيني ....؟؟؟؟ ٩...العباس ع هو باب الحوائج ١٠. ترك الامام العباس ع على المشرعة ليكون موضع شهادته الخالصه لله سبحانه وتعالى وليكون له مزار خاص به لما قدمه من تضحيات نداء الامام الحسين ع بعد شهادة الامام العباس ع.....نادى الحسين ع اما من مجير يجيرنا .....اما من مغيث يغيثنا اما من طالب حق ينصرنا ...امامن خائف من النار فيذب عنا زينب ع وامحمداه ...واعلياه ...وفاطمتاه...واعباساه.. واضيعتنا ....بعدك ياباالفصل العباي الامام الحسين ع . حينما ناداى...اما من مجير يجيرنا ....اراد ات يبقي سجل الشهادة مفتوحا الى يوما هذا ..... لان كل ارص كربلاء ...وكل يوم عاشوراء حتى قيام قائما عج ... اللهم وقتلا في سبيلك فوفق لنا