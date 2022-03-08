المقالات

كيم جونغ أون (گراص الچلاوي)!،،


  باقر الجبوري ||   القاتل والطاغية والدكتاتور الدموي !  نعم .. هذه أبسط الالقاب والأوصاف التي يوصف بها هذا الرجل ومع ذلك فليس هو من احرق هيروشيما او ناكازاكي ! ✍️. وليس هو من أحرق الأخضر واليابس في فيتنام باستخدام المواد الكيمياوية وقنابل النابالم!  ✍️. وليس هو من قصف الفلسطينين بقنابل الفسفور  الابيض !  ✍️. وليس هو من استخدم اليورانيوم المنضب في قصف الاهداف المدنية في العراق في 1991 ولغاية 2003 ! ✍️. وليس هو من جوع القارة الافريقية ليمتص خيراتها !  ✍️. وليس هو من قتل اكثر من مليون انسان في الجزائر !  ✍️. وليس هو من يحاصر ايران اقتصاديا منذ اكثر من 40 عام !  ✍️. وليس هو من حاصر الشعب العراقي لاكثر من 10 سنوات !  ✍️. وليس هو من أسس ومد المنظمات الارهابية المتأسلمة ( دا..عش والقا..عدة ) في العالم بالسلاح والمال والدعم بكل انواعه ! ✍️. وليس هو من قام بتشكيل العصابات في الهندوراس والسلفادور والاكوادور وأغرق امريكا الجنوبية بالدماء ! ✍️. وليس هو من أعطى الضوء الاخضر لتنظيم القا..عدة في حادثة تفجير برج التجارة العالمي مقبل غزو افغانستان وشن الحرب المعلنة ضد المسلمين وضد الاسلام !  ✍️. وليس هو من إحتل العراق لسنوات ودمر وأحرق سوريا بنيران الطائفية ولازال يحتل جزء من اراضيها !  وليس هو ساعد على تقسيم السودان والصومال وتدمير ليبيا ! ✍️. وليس هو من قتل ولازال يقتل بالشعب اليمني طمعا بارضه ونفطه !  ✍️. وليس هو من نشر فايروس الايبولا في افريقيا وليس هو من نشر مرض الايدز في العالم ولا هو المتهم بنشر فايروس ( كور..ونا ) في العالم !  ومع ذلك فلا زال الاعلام الغربي المزيف والأعور ومعه الإعلام العربي التبعي الممول من قبل أمريكا وأتباعها يصف هذا الرجل بكل أوصاف القتلة والمجرمين والسفاحين وعشاق الدماء حتى فاقت شهرته شهرة هولاكوا .  والحقيقة أن كل ماأقترفته يداه من ذنب هو أنه أراد الاستقلال من العبودية لامريكا وبناء دولة مستقلة تمتلك السيادة على ارضها ! ولعل احدهم يقول أن ذلك بسبب شغفه بامتلاك القنبلة النووية ! والجواب هنا ( ومن لايمتلك القنبلة النووية فهل سمعت هذا النباح ضد الهند أو باكستان أو إسرائيل ! كلا ولن تسمعوا به ابدا !!! فصك الغفران لايتأتى الا لمن سلم نفسه لامريكا ليكون إما بقرة حلوب مثل دول الخليج أو بقرة معدة للذبح في مقابل الوصول الى غايات أخرى ومثال ذلك ما حدث لاوكرانيا اليوم . فهل من واعٍ لما نقول !!! تحياتي ...
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامام العباس "ع"..باب الله 
استطلاعات الرأي والدعاية النفسية
كيم جونغ أون (گراص الچلاوي)!،،
الزيف الكبير..!
قفوهم انهم مسؤولون..معالجة التضخم..!
ماذا نتعلم من حياة أبا الفضل عليه السلام ؟!
ثورة الاسعار وثورة الجياع
الناصرية .. الى أين ؟
كلا للتجنيد الاجباري نعم للتوظيف الالزامي .
ثورة .. بطل الزيت
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع :
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع :
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع :
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد : سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
فيسبوك