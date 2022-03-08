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ماذا نتعلم من حياة أبا الفضل عليه السلام ؟!


 

حليمة الساعدي ||

 

أولاً .. القوة والشجاعة

 فـَ عندما وعد الأطفال بالماء لا شك إنهُ حصل على الماء ولكن هيَّ حكمة ألهية بأنَ أبا الفضل لايصل إلى المُخيم وتنتهي رسالتهُ على النهر

ثانياً .. التضيحة وثبات الموقف

عِندما رفضَ الصلح معَ ذي الجوشن أثبت قوة موقفه وتضحيته لأخيه فالذي يرفض الصلح وخاصتاً في يوم العاشر هل نشك بأنهُ قاسي

ثالثاً..  الحُبّ

حبهُ لأخيه وأحترامه

تذكر الروايات بأن أبا الفضل لم يُنادي أخيه الحُسين أخي وأنما سيديّ إلى يوم العاشر

فهوَ يعتبر الحُسين عليه السلام سيده وأمامه وليسَ أخيه فقط ويجب إنْ نُركز على هذهِ الفقرة الجميلة ونتأملها بين فترة وأخرى ﴿ أخ يُنادي أخيه سيدي﴾

رابعاً .. تعاملهُ معَ الأطفال والسيدة زينب عليها السلام

كان بأبي وأمي حنون عطوف على أخته وأطفال أخيه وكانَ طوال فترة المعركة يُهدء ويُطمئن قلب أخته والأطفال رُغمَّ  كُل المسؤوليات

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