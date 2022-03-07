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جا شوكت نصنع طيارة. ؟!


حليمة الساعدي ||   بطل الزيت وكيس الطحين يدخل الحكومة العراقية في ازمة.. جا شوكت نصنع طيارة.  شكد عيب بلد بيه نهرين وثلاثة ارباع ارضه صالحة للزراعة وعنده مصانع معطلة وعنده ايدي عاملة وعنده فلوس ويكدر يستورد المواد الاولية من دول الجوار، ويعاني من ازمة الزيت والطحين والمعجون والرز. اصلا المفروض احنه نكون السلة الغذائية لكل العالم لان كل مقومات الزراعة الناجحة عدنه. ارض خصبة ومياه متوفرة وايدي عاملة مستقتلة تريد تشتغل. وايضا مقومات الصناعة متوفرة لان جميع المصانع كبنايات موجودة تحتاج فقط مكائن متطورة وماشاء الله الصين عدها استعداد اتجهز العراق بأحدث المكائن الصناعية بظرف شهر والوفرة المالية موجودة، وين تردون بيها. والعراقين الشباب ٣٠٪ عاطلين عن العمل اكسبو بيهم ثواب وشغلوهم. يعني اني عندي ارض صالحة لزراعة الذرى وحقول زهرة الشمس وصالحة لزراعة اجود انواع الحنطة والشعير والخضروات وغيرها وحتى للصناعات الانشائية بلدنا يمتلك المواد الاولية لهذه الصناعات وكانت ولا زالت مصانع الصلب والحديد متوفرة، ومع ذلك يهتز شارعة من حرب تبعد عنه مئات الاف الكيلو مترات وبينه وبنها قارات وبحور. اذا هناك برنامج ممنهج يريد ان يجعل من العراق بلد مستهلك فقط وغير منتج. بكل انواع الصناعات والدليل انه احنه حتى الجبس والمشروبات الغازية والعصاير والعلكة ومعجون الاسنان واكياس النايلون نستوردها لا بل احنه نستورد الدجاج والكبة والشاورمة والصمون. والالبان والاجبان والحليب. جا ابو غريب والذهب الابيض وين راح وشلون تم تعطيل معامل وصانع ابو غريب ومعامل ومصانع التعليب في كربلاء وحقول ديالى وحقول المشخاب والحنطة والشلب في العمارة والناصرية والبصرة وتمورها وطماطتها وخضرواتها والاسماك وحقول الدجاج وين راحت مصانع الاسمنت والحديد والصلب والفوسفات وين راحت مصانع الزيوت العراقية الشهيرة الي كانت تصدر للخارج يوميا اطنان من زيت الطعام  وين معامل الصابون والمنظفات يمعودين ترى المجمدة والتلفزيون وجميع الاجهزة الكهربائية في المنزل العراقي جانت صناعة محلية والطلب عليها اكثر من المستورد لجودتها ومتانتها.  مصيبة ياعالم كارثة. يعني احنه البلد الوحيد الي صار يصرخ ويستغيث لمن روسيا ضربت اوكرانيا. احنه شعلينه وليش دخلنا بازمة اقتصادية حتى اكثر من اوكرانيا نفسها.  اثاري طلع الزيت والعدس والطحين والمعجون والشيش والاسمنت والمصايب الكشرة كولها نستوردها من اوكرانيا. لا والمصيبة وزير المالية جاي يرفع بسعر الصرف حتى يحمي العملة الصعبة من التهريب. عمي هو بلد مثل العراق يستورد حتى الدنابيس لازم تكون العملة الوحيدة للتداول الداخلي والخارجي فيه فقط الدولار عليمن حاطين دينار وتفاصيلة. شنو تضحكون علينه. الافضل لو تلغون الدينار وترتبطون وتلتحقون  بالدولار او تحترمون الدينار وتسوولة قيمة وهيبة، والدينار العراقي ما تصيرلة هيبة طول ما احنه بلد استهلاكي وغير منتج وغير صناعي ولا زراعي وتجارته احادية الاتجاه يعني اقصد بلد مستورد فقط وغير مصدر التصدير الوحيد هو مادة النفط وهذي تصدر كما هي يعني نصدرها خام يعني الفضل لله وماكو فضل لاحد لان لو بينه خير جان ادخلنا النفط الخام بمعامل التكرير والمصافي واستخرجنا منه عشرات المواد الوقود والبتروكيماء والنايلون والمواد الانشائية وغيرها من المواد المستخرجة من النفط. بس احنه نبيعه لمصر خام بابخس الاثمان ومصر تبيعه علينه مفرط باغلى الاثمان. والله مصيبة. ليش ماكو حكومة وطنية، ليش محد يتجرأ ويحدث ثورة صناعية وثورة زراعية وثورة عمرانية بالبلد ولا خلفة الله عليهم افلوس العراق تبني عشر دول بكد العراق. بس المشكلة ازمة شرفاء ووطنيين  انريد قادة حقيقيين يقودون سفينة البلد لبر الامان قادة شجعان يعرفون شلون يستثمرون الازمات العالمية لصالح العراق ويخرجونه من براثن امريكا واذنابها من دول الخليج والمنطقة خصوصا وانهم اليوم في اضعف حالاتهم. اليوم الظروف مؤاتية لأعادة ترتيب المواقف والاتفاقات ولاشك ان المفاوض الاشطر هو الي يجني مكاسب اكثر واكبر. بحق هذا شهر شعبان وبحق الاقمار المولودة فيه ادعو ربي يخلصنه من جميع الفاسدين والخونه والعملاء والمطبعين والمنبطحين والنفعيين واللصوص والحرامية مهما قل شأنهم وصغر حجمهم. اللهم امين. 
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