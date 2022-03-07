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مشاعر وليس قراءة للأحداث..!


 

حسن كريم الراصد ||

 

لا أرغب في تحليل الاحداث العاصفة بالكوكب منذ عشرة ايام لكثرة من ادلوا بدلوهم واشبعوا الاحداث بحثا وتحليلا ولكني اشعر بأن روسيا ماضية في مشروعها الذي سارت فيه اضطرارا بعد الضغوط الخانقة التي فرضها الغرب عليها ومنذ سنوات . فهي اختارت ان تقع في ما تخاف منه فهو افضل لها من الانتظار تحت وطأة الخوف والقلق مستفيدة من تجربة ايران والصين .

واشعر بأن الغرب منقسم وسينقسم اكثر تبعا لمصالحه ولكمية الاضرار التي ستلحق باقتصاديات الدول وكذلك لأدراكها بأثار الحرب عليها وهي التي لم تشفى من اثار الحروب التي جرت في قارتها والمانيا انسلخت من الاجماع الاوربي اليوم وستتبعها دولا اخرى ..

 واشعر بأن امريكا تجني اليوم ما زرعه ترامب وعنجهية الادارات السابقة وهي اليوم تشعر بالهوان خاصة بعد الموقف السعودي والاماراتي الذي شكل لها صدمة ووضع ادارتها بحيرة ودهشة .

 اما ايران والشرق الاوسط فهو من سيستفيد من تلك الحرب بعد انشغال الغرب بجراحه وهمومه وتوقفه اليوم عن تلاعبه بمقدرات شعوبها .

وبالتالي فان اتفاقية ڤينا ستوقع وسيرفع الحصار عن طهران فالعالم لا يحتمل فرض حصاريين اقتصاديين على دولتين عظميتين في آن واحد بلحاظ ان الحصار على تصدير النفط الروسي سيكون معقدا ومرعبا ان اخذنا بنظر الاعتبار مشهد ناقلات النفط الروسية العملاقة تجوب المحيطات برفقة مدمرات وفرقاطات عسكرية لا يجرؤ احد التقرب منها ومنعها من الوصول الى مقاصدها ..

يبدو ان بوتين يعلم ما يفعل ولم يكن قراره انفعاليا مستعجلا بل ستراتيجيا مخططا بدقة ومتحسب لكل ردات الفعل والظروف وهو يعلم ان الوقت قد حان لافول نجم القطب الاميركي وحلفاءه الغربيين وجاءت خطوته في توقيت هو بمثابة اسدال الستار على مرحلة يجب ان تنتهي فصولها المجحفة ..

اخيرا احتمل ان الحرب سستستعر و سيستمر تقدم الجيش الاحمر ببطء وحذر وستستمر حيرة الغرب وانعدام حيلته  وقد تصدر من احد الاطراف حماقة وحينها سيشتد اوار الحرب وتستعر نيرانها وسيحترق نصف العالم الشمالي وسنكون بمأمن من ذلك كما وعدنا ..

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