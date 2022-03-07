باقر الجبوري ||
الحكومة العراقية ولمواجهة النقص الحاصل في تجهيز المواد الغذائية في الحصة التموينية !
قد تفكر باستبدال مادة السكر في الحصة التموينية بمادة عسل النحل لكنها تخاف من نشوب اختلاف حول توزيع نوعية العسل !
يعني اكو ناس تريد عسل السدر ( النبق ) واكو ناس تريد عسل ( اليوكالبتوس ) وهاي طلابة چبيرة !
وكذلك قد تقوم بتوزيع ( الكيك ) بدل مادة الطحين ولكنها تخاف من حصول اختلاف حول توزيع هذا الكيك يعني اكو ناس تريدة بمربى الجزر واكو ناس تريده بمربى التفاح او الكرز !
تدرون الناس اذواق وهاي راح تسوي مشكلة !!
وكذلك تفكر بإستبدال مادة الزيت بمادة ( الدهن الحر ) الاصلي لكنها تخشى من مطالبة المواطنين بمادة ( لية الطلي ) بدلا عن الدهن الحر !
وموت يا ...... لحد مايجيك الربيع !!!
هشتكنة وبشتكنه يريس
يريس والنعمة انت كويس !!
وتاليه طلعت المشكلة بالمواطن ما يقبل بحلول الحكومة لمعالجة الازمة !
عمي والله هذا عفه !
ياجماعة شوية استچنوا لان راح ترجعون للطحين ابو الفصم مال التمر !
وبالف عافية !
والمارضة بكيلوا عدس !
راح ينهلس هلس !
وعود خلي تفيدكم ماري أم الببسي !
وعلى العموم فحكومتنا راح تشبعكم ( قد) و( سوف ) و( ان شاء الله ) و( في القريب العاجل ) والخ الخ الخ!
لحد ماتشبعون !
تحياتي
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