باقر الجبوري ||

الحكومة العراقية ولمواجهة النقص الحاصل في تجهيز المواد الغذائية في الحصة التموينية !

قد تفكر باستبدال مادة السكر في الحصة التموينية بمادة عسل النحل لكنها تخاف من نشوب اختلاف حول توزيع نوعية العسل !

يعني اكو ناس تريد عسل السدر ( النبق ) واكو ناس تريد عسل ( اليوكالبتوس ) وهاي طلابة چبيرة !

وكذلك قد تقوم بتوزيع ( الكيك ) بدل مادة الطحين ولكنها تخاف من حصول اختلاف حول توزيع هذا الكيك يعني اكو ناس تريدة بمربى الجزر واكو ناس تريده بمربى التفاح او الكرز !

تدرون الناس اذواق وهاي راح تسوي مشكلة !!

وكذلك تفكر بإستبدال مادة الزيت بمادة ( الدهن الحر ) الاصلي لكنها تخشى من مطالبة المواطنين بمادة ( لية الطلي ) بدلا عن الدهن الحر !

وموت يا ...... لحد مايجيك الربيع !!!

هشتكنة وبشتكنه يريس

يريس والنعمة انت كويس !!

وتاليه طلعت المشكلة بالمواطن ما يقبل بحلول الحكومة لمعالجة الازمة !

عمي والله هذا عفه !

ياجماعة شوية استچنوا لان راح ترجعون للطحين ابو الفصم مال التمر !

وبالف عافية !

والمارضة بكيلوا عدس !

راح ينهلس هلس !

وعود خلي تفيدكم ماري أم الببسي !

وعلى العموم فحكومتنا راح تشبعكم ( قد) و( سوف ) و( ان شاء الله ) و( في القريب العاجل ) والخ الخ الخ!

لحد ماتشبعون !

تحياتي

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