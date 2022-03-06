الحسين حياة.. 

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رماح عبد الله الساعدي || نعم ففي شهر ولادة الامام الحسين (عليه السلام) كان شهر شعبان شهر تجلت فيه الولادات المباركة ولادة بعد ولادة للائمة (عليهم السلام ) ولم يكن فيه أي استشهاد لأي إمام من اهل البيت (عليهم السلام ) ومن هنا يتبين لنا ان شهر ولادة الامام الحسين (عليه السلام) شهر فرح وسرور بالولادات المباركة . نعم فسعادة الانسان المؤمن هي بحبه الحسين (عليه السلام) وتمسكه بعقيدة الحسين وسيره على خطى الحسين واتخاذه الحسين منهاجا لحياته، و هذا ما يجعله من الفائزين في الدنيا والاخرة ، و ممن يرتقي وينال النجاة في الدارين . واما تعاسة الانسان ومماته هو في بعده عن الحسين (عليه السلام )، نعم فلا نجاة لمن مات في قلبه حب الحسين (عليه السلام )، لانه لم يحضَ الا بحياة خالية من التوفيق والبركة ولن يخرج منها الا بالاهات والحسرات على ما فاته من ملذات كان سيستطعمها وهو ولها بحب الحسين (عليه السلام) وفي الآخرة لن يجد له ناصر ولا معين لانه نسي ان يلتحق بركب سفينة النجاة التي كانت ستنجيه من هول الدنيا والاخرة نعم فقد قال الامام الصادق عليه السلام (( كلنا سفن النجاة وسفينة جدي الحسين أوسع واسرع ))