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امريكا..تاريخ من الكذب والخداع


  محمد صادق الحسيني ||   في شباط/فبراير 1990، صرح وزير الخارجية الأميركية حينذاك جيمس بيكر: "لن نتوجّه إنشاً واحداً شرقاً". جاء ذلك في حديثه عن عدم تقدم الناتو باتجاه شرق اوروبا. ثم جاء سلوكهم الناقص لعهودهم تماماً كما يلي : تأريخ تمدد حلف الناتو لمحاصرة روسيا  ١) في عام ١٩٩١ تعهد حلف الناتو بعدم انضمام اي دولة اخرى اليه. ٢) في عام ١٩٩٩ ضم حلف الناتو بولندا والتشيك والمجر والتي كانت دولا اشتراكية تابعة للاتحاد السوفيتي ٣) في العام ٢٠٠٤ وصل الناتو الى حدود روسيا من جهة البلطيق وتم ضم دول لاتيفيا وليتوانيا واستونيا وهي دول صغيرة مجاورة لروسيا وكانت جزءا من الاتحاد السوفيتي ٤) في العام ٢٠٠٨ دعم الناتو الاضطرابات في جورجيا المحاذية لروسيا جنوبا لتغيير النظام الى نظام يوالي الغرب ويحاصر روسيا وطلب الانضمام للناتو وكانت المرة الاولى التي يتحرك فيها بوتين للرد عسكريا ٥) في العام ٢٠١٤ اراد الناتو ضم اوكرانيا المجاورة لروسيا  ٦) في العام ٢٠٢١ دعم الناتو الانقلاب ضد النظام الكازاخستاني الموالي لروسيا ٧) في العام ٢٠٢٢ الناتو يخطط سرا لتحويل اوكرانيا الى دولة نووية في مواجهة روسيا. افضحوا الشيطان الاكبر ولا تصدقوه..   وعيك-بصيرتك
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