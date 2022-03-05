ما بعد اوكرانيا..حقائق ووقائع

عباس الزيدي ||

اولا _ بوتين ليس مراهق سياسي وانفعالي بل هو رجل مخابرات من الطراز الاول ولديه كم كبير من المعلومات ماجعله يخطو تلك الخطوة وايضا يعرف حجم ردات الافعال وما بعدها

ثانيا _ لدى روسيا رؤيا كاملة عن جميع السيناريوهات المتوقعة عند احتلالها لاوكرانيا سواء الحرب المفتوحة والصدام مع الناتو او مع امريكا وبريطانيا او حرب عصابات واستنزاف بما فيها العقوبات والتوحش الامريكي والمتطرف الاخر بما فيها الخيار النووي

ثالثا _ سوف تحتل روسيا اوكرانيا بالكامل مهما كانت الاثمان وسوف تحكم قبضتها وتصل الى الحدود البولندية والرومانية وتسيطر على البحر الاسود وتنسق مع بلاروسيا وستجعل من اوكرانيا مغلقة وان جميع الاسلحة التي زودت بها امريكا العصابات (النازية والقومية والارهابية والداعشية ) حاليا سوف تصادرها روسيا وتزود بها خصوم امريكا لاحقا .... بمعنى ان الحملة المجنونة الامريكية للتسليح حاليا في اوكرانيا سوف تاتي عليها بنتائج عكسية لاحقا ......

رابعا _ تطورت تلك الحرب الى حرب عالمية ثالثة او لم يحصل ذلك بالقدر الذي هي عليه الان . ..... فسوف تكون النتائج التالية

1_ العالم ينقسم الى حلفين لاثالث ولا عدم انحياز فيه من حيث التحالفات والقوى العسكرية

2_ نظام عالمي متعدد الاقطاب يكون لدول آسيا والدول الاسلامية فيه اكثر من مقعد

3_ اتساع النادي النووي في العالم ويكون مفتوحا بقدر اكبر مما هو عليه الان

4_ مجلس الامن لا يقتصر على الدول الخمس دائمة العضوية ممن لها حق النقض _ الفيتو _ بل ستلتحق دول اخرى يكون المعيار في انضمامها ماهو مطلوب في ميزان القوى من موارد بشرية واقتصادية وعسكرية

5_ سوف تتغير الكثير من القرارات والقوانين الخاصة بالعلاقات الدولية في منظمة الامم المتحدة بما فيها رئاسة تلك المنظمة الدورية

6 _ وهو الاهم _ توقف المشروع الامريكي والبريطاني في اعادة رسم خارطة الدول والعالم

7_ لن ولم ينفرد النمر الورقي ( الدولار الامريكي ) في تصدر العملات بل ستظهر عملات اخرى تلعب دورا مهما في اقتصاد العالم

8_ ظهور اليات جديدة للاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية وللاتصالات والنقل من المؤكد سيتراجع بعض من كان في المقدمة حاليا من الدول وتظهر دول جديدة تكون اكثر تاثيرا بغض النظر عن حجمها وموقعها

9_ ازمات كبيرة دولية حول الحدود والاراضي ستجد لها حلا وانفراجا مثل مابين الكوريتين والصين وتايوان ومسالة كشمير وكذلك قضية فلسطين حيث ستجد دويلة اسرائيل نفسها في حرج كبير اما التلاشي او النزول الحقيقي لحل الدولتين مع استقلال القدس في وضع خاص

10_ مثلما للبحار والمضائق وطرق المواصلات والتصالات الاخرى ضوابط وقوانين سوف تشرع قوانين جديدة حول الفضاء وتكون صارمة وملزمة للجميع

ان مايحصل حاليا هو بمثابة صيرورة لعالم جديد و واقع جديد

اتفق معكم انه بحاجة الى وقت .....

فانتظروا اني معكم من المنتظرين

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