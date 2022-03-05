ولي العهد السعودي لا يستطيع حذف فتاوى ابن تيمية وابن عبدالوهاب..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

كل الحركات السياسية والدينية والإرهابية والليبرالية والإنسانية لديها مدارس فكرية يتبعون إليها في شرعنة أفكارهم ومعتقداتهم، إذا كانت المدرسة الدينية أو السياسية متطرفة اكيد تكون النتيجة قتل وذبح، وإذا كانت المدرسة الدينية والسياسية معتدلة تؤمن في حق الآخرين بالعيش فتكون النتيجة تعايش في وئام وسلام، شيء طبيعي تتعدد المدارس والمذاهب والأديان، بل الله سبحانه وتعالى لم يأمر أحد في قتل أتباع الديانات الأخرى وإنما ترك الأمر إليه ليحكم بين الناس في يوم القيامة.

كل العصابات الإرهابية الإسلامية التكفيرية نتاج المدرسة الوهابية السعودية بشكل خاص، من حق آل سعود يحكمون شعوب الجزيرة العربية لكن ليس من حقهم فرض الوهابية على شعوب الجزيرة العربية وتصدير الوهابية للشعوب العربية والإسلامية وتشجيع ثقافة الكراهية والقتل، استمعت لكلام محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أدلى به لبعض القنوات الإعلامية، لدى مقابلة مع مجلة أتلانتيك تناولت خلالها المقابلة آراء ولي العهد بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وعن أهم تصريحات ولي العهد السعودي، دولتنا قائمة على الإسلام وعمليات التحديث تراعي ثقافتنا ومعتقداتنا، المتطرفون سنة وشيعة اختطفوا الإسلام ولم يجدوا من يوقفهم عند حدودهم.. نحن نحترم جميع الديانات السماوية، السعودية تغيرت عما كانت عليه منذ 7 سنوات وهدفنا العودة إلى الإسلام النقي، السعودية قامت على الملكية المطلقة وسيظل نظامها السياسي، مشروع توثيق السنة النبوية المثبتة سيرى النور خلال عامين.

هناك من يريد إفشال رؤية 2030 .. نقول لهم إن المشروع لن يفشل أبدًا

السعودية تتطور وفقا لمقوماتها الاقتصادية والثقافية وشعبها وتاريخها،

الإصلاحات السعودية بشأن المرأة للسعوديين وليست استرضاءًا لأحد

حول إيران، السعودية وإيران جاراتان لا يمكن لأحدهما التخلص من الأخرى والحل بالتعايش،اي اتفاق نووي ضعيف سيؤدي لنفس النتيجة الباهتة

جماعة الإخوان لعبت دورًا ضخما في صناعة التطرف وانتجت بن لادن والظواهري، جماعة الإخوان وسيلة قوية لصناعة التطرف على مدار عقود

،عندما تتحدث مع الإخوان لا يبدون كمتطرفين لكنهم يأخذونك إلى التطرف

أمريكا والصين

أمريكا تعي ما يجب أن تفعله لتنمية علاقتها الاقتصادية والسياسية مع المملكة

الاستثمارات السعودية في أمريكا تبلغ نحو 800 مليار دولار،

لدينا فرصة لتعزيز مصالحنا في أمريكا .. ولدينا أيضا فرصة لخفضها، الاستثمارات السعودية في الصين 100 مليار دولار وتنمو بسرعة كبيرة.

هذا معظم كلام محمد بن سلمان، يحاول تبرير التطرف بالقول أن هناك متطرفين سنة وشيعة، هناك فرق مابين التطرف الوهابي التكفيري الذي يبيح قتل كل من هو شيعي وبين فصيل شيعي يرفض التطبيع المجاني، لم نرى انتحاري شيعي هاجم مسجد سني او كنيسة او معبد او سوق شعبية لقتل عامة المواطنين مثل ما تفعله العصابات الوهابية في العراق وسوريا واليمن ونيجيريا وتشاد والنيجر ومالي وآخرها تفجير انتحاري يوم أمس في مسجد للشيعة في باكستان في وقت صلاة الجمعة حيث ذكرت وسائل الإعلام خبر مقتل 56 شخصا على الأقل وأصيب 194 بجروح بهجوم انتحاري استهدف مسجدا شيعيا قب لحظات من بدء صلاة الجمعة في مدينة بيشاور الباكستانية (شمال غرب)، في اعتداء يعد الأكثر دموية في البلاد منذ العام 2018، حسب ما نقلته محطة بي بي سي الأمريكية.

حركة الإخوان المسلمين ضحية توهيب قادة حركة الإخوان من خلال المال السعودي الذي وهبه عبدالعزيز سعود إلى رشيد رضا صاحب مجلة المنار المصرية ومن خلال رشيد رضا تم توهيب مؤسسي حركة الإخوان البنا وسيد قطب، واستعملت السعودية حركة الإخوان لضرب مشروع جمال عبدالناصر الوحدي خدمة للصهيونية، تم استقطاب كل أعضاء وقادة الإخوان من مصر والشام والعراق وشمال افريقيا والخليج للعمل في الجامعات والمدارس السعودية وتم تحويل حركة الإخوان المسلمين إلى حزب إسلامي اممي لنشر الوهابية، الدكتور أيمن الظواهري كان طبيب حليق الذقن يعالج عامة الناس البسطاء بشكل مجاني، وعندما انتمى إلى حركة الإخوان المتوهبة دخلت إليه أفكار التطرف والتعصب وأسس جماعة إرهابية لقتل الشعب المصري ونقلته هيئات الإغاثة السعودية إلى باكستان وأفغانستان مع الشيخ السعودي أسامة بن لادن وبدعم ورعاية من السفير السعودي في باكستان تركي بن فيصل آل سعود، هذه حقائق لا يمكن انكارها، حركة الإخوان المسلمون ضحية الفكر الوهابي، وماحدث في الربيع العربي من مجازر كان بسبب دخول الفكر الوهابي إلى معتقدات حركة الإخوان المسلمين، لو كان محمد بن سلمان جادا في الإصلاح لطلب من مشايخ المؤسسة الدينية الوهابية طلب بحذف فتاوى التكفير، رحم الله الأمير طلال بن عبدالعزيز رأيته في قناة الجزيرة في برنامج الإخواني المتطرف أحمد منصور ايضا كرر مقولاته الشيعة الشيعة إلتفت إليه طلال بن عبدالعزيز بنبرة عصبية يا اخي انا سألت الشيخ ابن باز عن الفرق بين السنة والشيعة فأجابني الفرق الشيعة ياخذون سنتهم من الرسول محمد ص عن طريق ال البيت ع والسنة يأخذون السنة عن النبي ص والصحابة، جواب ابن باز هذا إلى الأمير طلال بن عبدالعزيز كان واقعيا لأنه يعرف توجهات طلال بن عبدالعزيز الفكرية الرافضة للتطرف والتعصب، لذلك جاوبه بجواب واقعي بعيدا عن تزييف الحقائق، حرية المرأة بمنحها رخصة سياقة هذا شيء يخص النظام بالسعودية، نحن نعيش في دولة توجد عندنا ملكة، ورئاسة الوزراء والبرلمان يشغلهن نساء، القول بوجد ٨٠٠مليار استثمار في أمريكا فهذه المبالغ يتم أخذها كتعويضات عن أحداث ١١ سبتمبر أن طال الزمان ام قصر، الحديث عن الاتفاق النووي فلايوجد تهديد من إيران إلى السعودية يستوجب صنع قنبلة نووية لضرب الشعب السعودي المسلم، ايضا قال ان الحكم بالسعودية ملكي يكون الملك هو الحاكم ولامجال إلى تغير النظام نحو الملكية الدستورية يكشف استحالة وجود حياة ديمقراطية في الجزيرة العربية، الإصلاح الحقيقي بالسعودية ليس في إعطاء النساء رخصة سياقة أو الذهاب للأسواق بدون محرم أو إقامة الحفلات الغنائية الراقصة هذه الأمور تعتبر قضايا خاصة للأنظمة وشعوبها، الذي يهمنا نحن كبشر تستهدفنا المفخخات الوهابية ونتعرض للطعن بالسكاكين والضرب بالسيوف والدهس بالسيارات في شوارع القارة الأوروبية وبقية بلدان العالم إصلاح الفكر الوهابي السعودي من خلال حذف فتاوى التكفير لدى فتاوى ابن تيمية وابن عبدالوهاب، يوم أمس نشرت المواقع الخبرية معناة شابة سورية ضحية لزواجها وهي في سن قاصر مع داعشي وهابي، نعم زوجة داعشي بيوم هلاكه كانت سعيدة، ظلمت الشعوب العربية والإسلامية من الفكر الوهابي الذي نشرته السعودية بدعم من أمري...كا لتحقيق أهداف ومشاريع دول الاستعمار القديم والحديث، زوجة إرهابي داعشي سورية من مدينة الرقة السورية اسمها عائشة تقول(

لم أصدق أنني تخلّصت منه ومن ظلمه وبطشه)، بهذه الكلمات قالتها عائشة وهي إحدى القاصرات من زوجات مقاتلي تنظيم داعش، قالت ذلك في حديثها ل (المرصد السوري لحقوق الإنسان).

عائشة وهي الكبرى بين أخواتها الست، تقول أن أحد عناصر التنظيم في جيش الخلافة، قد تقدم لخطبتها بعد أن علموا أن سنها بلغ سن الزواج، في عام 2013، كنت أبلغ من العمر 15 عاماً، خطبني أحد أقاربي (م.أ). وكان والدي يعمل في سوق الغنم وذا مردود مادي ضعيف. كان زوجي الأول كثير الغياب عن المنزل، بحكم أنه مقاتل في (جيش داعش) في جبهة تل أبيض، حيث استمر زواجنا لمدة ثلاث سنوات، وأنجبت خلالها ثلاثة أطفال، كانت معاملته فظة وكثير الغضب والضرب، ويعنفني دائماً أثناء إجازته).

خلال عام 2016، وأثناء معارك تل أبيض، أبلغها «مكتب شؤون المجاهدين» بمقتل زوجها (أبو حسن) فكان خبر مقتله بالنسبة لها، و(كأنني خرجت من السجن وتحررت من غياهب الجب).

لكن فرحتي لم تكتمل. بعد خروجي من العدة خطبني أخو شقيق زوجي (أبو يوسف الأنصاري)، وهو عنصر بالتنظيم أيضاً، لكنني لم أوافق، وتحججتُ بحجج واهية أمام والدي، مثل أنني أعتبره أخي، ولا أستطيع بعد زوجي الزواج. لكن جميع محاولاتي الرفض باءت بالفشل، وأُجبرت على الزواج الثاني، وكان زوجي الجديد مقاتلاً في سرايا ما يُسمى بـ(جيش الولاية) بالتنظيم، وأنجبت منه ثلاثة أطفال أيضاً، خلال عامي 2016 و2017، أثناء معارك تحرير الرقة وبالتحديد في منطقة رميلة، أُصيب زوجي في قدمه، وبعد أَسْره تم نقله إلى مشفى تل أبيض وعلاجه، تم سجنه في سجن عايد بالطبقة وأفرج عنه في 2019».

وتتابع عائشة حياتها حالياً، وهي أم لستة أطفال، ثلاثة من زوجها الأول، وثلاثة من الثاني. وخضعت لعدة دورات وورشات إعادة تأهيل ودعم نفسي، حالها كحال العديد من قاصرات الرقة ممن كانوا ضحية، حسب (المرصد).

بكل الأحوال سبب توحش هؤلاء هو فكر ابن تيمية الذي تتبناه السعودية.

في الختام نتمنى من ولي العهد السعودي ان يتخذ قرارا يأمر مفتي المملكة العربية السعودية في إصدار فتوى في حذف فتاوى التكفير والكراهية من فتاوى أحمد بن تيمية وابن عبدالوهاب، وليحكم ولي العهد السعودي شعبه في اي طريقة هو يراها مناسبة فهذا شأن داخلي ولا يهمنا لا من قريب ولابعيد، الذي يهمنا حذف فتاوى التكفير وليعيش الجميع بسلام وأمان بعيدا عن الكراهية والقتل.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

5/3/2022