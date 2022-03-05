المقالات

روسيا تروض اوكرانيا


 

حسام الحاج حسين ||

 

الدب الروسي هو الوحيد الذي يروض في روسيا نفسها

والرسالة للغرب . اننا فقط من يروض الدببة .

كانت اوكرانيا منطقة الفراغ الاستراتيجي للروس فلايسمح ان تكون ضمن الناتو لانها تعني التهديد الواضح والصريح لموسكو . لكن سوء الحظ قد حالف الشعب الأوكراني حين تزعمها ممثل كوميدي لايعرف من السياسة شيء سوى التصفيق والتشجيع والذي دفع به الغرب الى مواجهة بوتين وهم يقولون له (اذهب انت وشعبك فقاتلا واننا هنا لقاعدون ).

بعد ان انتهت جهود بوتين الدبلوماسية الى لاشيء نفذ صبره الأستراتيجي ومع اصرار زيلينسكي وهو يملك سلاح التصفيق و يمثل دور بطل القارة العجوز .

دخل بوتين في اوكرانيا واصبح سيناريو الغزو حقيقة وقضم الأراضي التي تعادل دولا من اوروبا ومازال الزعيم الاوكراني الذي جاء من الثورة البرتقالية مندهشا وهو ينتظر انتهاء المشهد التراجيدي على مسرح الواقع حتى يبدء دور البطولة ومن وراءه الناتو الذي ارسل له الأسلحة التي لم يصل منها سوى الاف الخوذ للرأس فقط من المانيا .

قرر الزعيم الروسي تلقين الممثل الكوميدي درسا لن ينساه التاريخ ومفادها (اننا نروض الدببة ونجعلها تتبضع في المتاجر وتتسامر معنا )

الحظ السيء للشعب الاوكراني جعله يدفع ثمن اختياره لزعيم التصفيق ان يكون في مواجهة القيصر وحين تبخرت التصريحات الأوروبية والأمريكية مع وصول الجيش الروسي على اعتاب كييف حينها يجب ان يتعلم زيلينسكي الدرس بان اللعب مع الدب يكون مميتا اذا لم تكن تعرف الترويض .

زيلينسكي ضحية الخبث الأمريكي والأوروبي والذي اوهم المسكين بان باأستطاعة مواجهة موسكو في العراء ،،!

قرر بوتين اعادة صياغة اوكرانيا سياسيا وأمنيا وان حكومة التصفيق اصبحت من الماضي وهو يصر على التفاوض مع الجيش الأوكراني وهذا يعني ان من لايكون روسيا لايمكنه ان يحكم كييف حتى ولو تسلح بفريق المشجعين من الأمريكيين والأوروبيين .

لن يتوقف الرئيس بوتين حتى يروض اوكرانيا لينزع منها الأنياب والمخالب حتى يستطيع ان يتعايش مع جيرانه الروس . مثل الدببة في منازلهم .

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ولي العهد السعودي لا يستطيع حذف فتاوى ابن تيمية وابن عبدالوهاب..!
عندما يكون الدين لتجارة
معرفة العدوّ أوْلى من كسب صديق..
الأكاديميون وجهاد التبيين..
الإصلاح بين الشعار والواقع السلوكي
ما مصلحة الإرادات الدولية بريطانيا والخليج وتركيًا بأبعاد الإطار التنسيقي عن المشاركة بالحكومة؟ !
روسيا تروض اوكرانيا
البوصلة العراقية بيد المحكمة الاتحادية
القارونية وانعكاساتها على المجتمع.
كيف نحافظ على طهارة أرواحنا؟ ...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ...
الموضوع :
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ...
الموضوع :
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ...
الموضوع :
الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية
ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ...
الموضوع :
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
مواطنة : اولا شكرا للكاتب على الاشارة للموضوع لتوعية الاهل والحقيقة الصارخة التي لابد ان نعيها ان المدرسة مكان ...
الموضوع :
خطر المثلية يدق ابواب مدارس البنات..!
فيسبوك