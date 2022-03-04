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فنتازيا نقاشية..!

86 2022-03-04

  جهاد النقاش ||   ١- النواشيط العراقيون ينتقدون بشدة دخول روسيا لأوكرانيا/ ويصمتون عن دخول تركيا لشمال بلدهم!  ٢- مشعان الجبوري: ذهبنا لدول الجوار (تركيا) لنشكو حلفائنا/ واضح شعار لا شرقية ولا غربية!  ٣- أمريكا تغزو العراق وهو يبعد آلاف الكيلوات هذا مبرر لها/ ولا ترى تبريرا لروسيا!  ٤- انضربنا بفايروس كورونا ما فاد، اوميكرون ما فاد، هسه اجتنا طركاعة الحرب النووية/ جنه العالم ناوي ع النهاية وما يعرف شلون!  ٥- يشكل أفواج المقاومة الدولية ولواء القدس/ وينتقد من يقاتل خارج حدوده!  ٦- الأطفال في مستشفى الحبيبية يحمدون الله ع الطلقات/ ولا نار ويحتركون!  ٧- بعد أن جاء إلى البرلمان بتكتك ليمثل تشرين/ علاء الركابي صوّت للحلبوسي وغادر بجكسارة!  ٨- يوجه نداء فيقول: أوكرانيا ترزح تحت السلاح الروسي الفتاك/ ويستحي يذكر السلاح الذي يقصف اليمن!   ٩- ولا فلس وصل للحكومة من عائدات نفط الشمال، وهم يأخذون مستحقاتهم من خزينة الدولة/ فيكون الشعار الجديد: (نفط العرب للكرد، ونفط الكرد للكرد)! ١٠- السلطات المصرية تحتجز بحارة عراقيين وتهينهم والسعودية تعتقل مرشدا دينيا عراقيا/ وفنك تحجي ع الحضن العربي!  #سؤال_الفنتازيا: هل تتوقع من حكومة الأغلبية الوطنية أن تجبر الإقليم على تسليم عائدات النفط وحسابات أمواله؟

 

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