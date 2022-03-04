فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- النواشيط العراقيون ينتقدون بشدة دخول روسيا لأوكرانيا/ ويصمتون عن دخول تركيا لشمال بلدهم!
٢- مشعان الجبوري: ذهبنا لدول الجوار (تركيا) لنشكو حلفائنا/ واضح شعار لا شرقية ولا غربية!
٣- أمريكا تغزو العراق وهو يبعد آلاف الكيلوات هذا مبرر لها/ ولا ترى تبريرا لروسيا!
٤- انضربنا بفايروس كورونا ما فاد، اوميكرون ما فاد، هسه اجتنا طركاعة الحرب النووية/ جنه العالم ناوي ع النهاية وما يعرف شلون!
٥- يشكل أفواج المقاومة الدولية ولواء القدس/ وينتقد من يقاتل خارج حدوده!
٦- الأطفال في مستشفى الحبيبية يحمدون الله ع الطلقات/ ولا نار ويحتركون!
٧- بعد أن جاء إلى البرلمان بتكتك ليمثل تشرين/ علاء الركابي صوّت للحلبوسي وغادر بجكسارة!
٨- يوجه نداء فيقول: أوكرانيا ترزح تحت السلاح الروسي الفتاك/ ويستحي يذكر السلاح الذي يقصف اليمن!
٩- ولا فلس وصل للحكومة من عائدات نفط الشمال، وهم يأخذون مستحقاتهم من خزينة الدولة/ فيكون الشعار الجديد: (نفط العرب للكرد، ونفط الكرد للكرد)!
١٠- السلطات المصرية تحتجز بحارة عراقيين وتهينهم والسعودية تعتقل مرشدا دينيا عراقيا/ وفنك تحجي ع الحضن العربي!
#سؤال_الفنتازيا: هل تتوقع من حكومة الأغلبية الوطنية أن تجبر الإقليم على تسليم عائدات النفط وحسابات أمواله؟