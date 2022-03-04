المقالات

وطني انتْ ابي وأمي 


  صادق الصافي ||   وطني أخترت لك الوصف الذي ذكره الأمير العراقي السومري -كوديا- الزعيم الذي جسد الحكمة والعقلية القيادية والأرادة الناجحة ,الذي نذر نفسه للسلام والعمران والآداب والفنون . الوصف الأبهى الذي يليق بك قول الأمير-كوديا - مخاطباً كبير الآلهة الكبرى في معبد- الخمسين-أبينو - قصر الآله الأعلى -أنليل - وهو يؤدي الصلاة في محرابه بروح تعبدية  روحيه ووقار ملكي -مشبك اليدين -.  لا أملك أماً ,أنت أمي .. لا أملك أباً ,أنت أبي .!!! الوطن هي الديار ,و ذاكرة الأنسان فيها كل الأحباب, ثقافة ،تاريخ,ومجتمع وعقيده الوطن كالدين ,وصفه القرآن كحب النفس,أنها حاجة الروح للأيمان.!   قال الجاحظ ,كانت العرب أذا سافرت ,حملت معها من تربة بلدها رملاً,أو عفراً تستنشقه .  الجلال , والجمال و السناء,والبهاء.. . في رباك والحياة ,والنجاة والهناء والرجاء ...  في هواك.ى محبة الأرض من مقومات الحضارة كمبدأ أنساني,والمواطن الصالح من يؤمن بالدفاع عنها,والحفاظ عليها وأستقلالها,وقوتها وحريتها ووحدتها وأستقرارها محبة الوطن ترتبط بنبض القلب في أعماق الروح والجسد و تعلق كبير و حب عميق ,فلا يتصور أحد وجود وطن بلا تراث ,أو مجتمع بلا عقيدة , ولا أمة بلا نظم وقيم , العالم الشهير آيليا برينغتون - يقول - أنه أصبح من المُلح على العلم أن يعتبر نفسه جزءاً لا يتجزأ من الثقافة التي تطور بين أحضانها , أن العلم سينفتح على العالم عندما لا ينعزل عن أهتمامات المجتمع.؟ و عندها يصبح العلم قادراً على محاورة الناس من جميع الثقافات ,وأحترامهم . والمواطن المثقف هو الشخص الواعي بحسه الأجتماعي,والوعي هو الجانب الأنساني في الثقافة والهوية والأنتساب الوطني والقومي والروحي ,وهو الجانب الذاتي في الثقافة , كالثقافة الأسلامية ,بأعتبارها عقيدة و شريعة وفكر و حضارة وقيم , وكذلك كل الثقافات والديانات الأخرى . مفهوم الأنتماء وحب الوطن متلازمان ,مترابطان,متكاملان,مفهوم وجداني وسلوك أنساني. ننظر أن تنهض معافى ..يا وطني سالماً منعماً... وغانماً مكرماً.!!   صادق الصافي ؛ النرويج
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كيف نحافظ على طهارة أرواحنا؟ ...
الثقة بالله ثمنٌ لكلّ غالٍ... 
عقوبات غربية عالمية ضد روسيا وليس ضد بوتين
الشهيد القائد مهدي الكناني (أخو زينب)
فنتازيا نقاشية..!
وطني انتْ ابي وأمي 
المعلم والتطوير والمواطنة
خلطة العطار..!
الى العرب: ليكن بيدكم ريمونت ولا تكونوا لعبة بوبجي..!
سيف الافكار..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ...
الموضوع :
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ...
الموضوع :
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ...
الموضوع :
الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية
ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ...
الموضوع :
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
مواطنة : اولا شكرا للكاتب على الاشارة للموضوع لتوعية الاهل والحقيقة الصارخة التي لابد ان نعيها ان المدرسة مكان ...
الموضوع :
خطر المثلية يدق ابواب مدارس البنات..!
فيسبوك