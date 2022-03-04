وطني انتْ ابي وأمي 

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صادق الصافي || وطني أخترت لك الوصف الذي ذكره الأمير العراقي السومري -كوديا- الزعيم الذي جسد الحكمة والعقلية القيادية والأرادة الناجحة ,الذي نذر نفسه للسلام والعمران والآداب والفنون . الوصف الأبهى الذي يليق بك قول الأمير-كوديا - مخاطباً كبير الآلهة الكبرى في معبد- الخمسين-أبينو - قصر الآله الأعلى -أنليل - وهو يؤدي الصلاة في محرابه بروح تعبدية روحيه ووقار ملكي -مشبك اليدين -. لا أملك أماً ,أنت أمي .. لا أملك أباً ,أنت أبي .!!! الوطن هي الديار ,و ذاكرة الأنسان فيها كل الأحباب, ثقافة ،تاريخ,ومجتمع وعقيده الوطن كالدين ,وصفه القرآن كحب النفس,أنها حاجة الروح للأيمان.! قال الجاحظ ,كانت العرب أذا سافرت ,حملت معها من تربة بلدها رملاً,أو عفراً تستنشقه . الجلال , والجمال و السناء,والبهاء.. . في رباك والحياة ,والنجاة والهناء والرجاء ... في هواك.ى محبة الأرض من مقومات الحضارة كمبدأ أنساني,والمواطن الصالح من يؤمن بالدفاع عنها,والحفاظ عليها وأستقلالها,وقوتها وحريتها ووحدتها وأستقرارها محبة الوطن ترتبط بنبض القلب في أعماق الروح والجسد و تعلق كبير و حب عميق ,فلا يتصور أحد وجود وطن بلا تراث ,أو مجتمع بلا عقيدة , ولا أمة بلا نظم وقيم , العالم الشهير آيليا برينغتون - يقول - أنه أصبح من المُلح على العلم أن يعتبر نفسه جزءاً لا يتجزأ من الثقافة التي تطور بين أحضانها , أن العلم سينفتح على العالم عندما لا ينعزل عن أهتمامات المجتمع.؟ و عندها يصبح العلم قادراً على محاورة الناس من جميع الثقافات ,وأحترامهم . والمواطن المثقف هو الشخص الواعي بحسه الأجتماعي,والوعي هو الجانب الأنساني في الثقافة والهوية والأنتساب الوطني والقومي والروحي ,وهو الجانب الذاتي في الثقافة , كالثقافة الأسلامية ,بأعتبارها عقيدة و شريعة وفكر و حضارة وقيم , وكذلك كل الثقافات والديانات الأخرى . مفهوم الأنتماء وحب الوطن متلازمان ,مترابطان,متكاملان,مفهوم وجداني وسلوك أنساني. ننظر أن تنهض معافى ..يا وطني سالماً منعماً... وغانماً مكرماً.!! صادق الصافي ؛ النرويج