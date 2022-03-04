هل في العراق ثمة دولة فعلا..ام عصابات تدير الدولة !

هادي خيري الكريني ||

في هذا المنشور بعض الحقائق والذي نشر هو جزء بسيط يتعلق بسجن ابو مازن ( احمد الجبوري ) وهو احد زعماء "أنفسنا" وانا اعرف الكثير عن كيفية سجنه وكيف تم الإفراج عنه.

سجن ابو مازن لهدر بالمال العالم لعدة مليارات والقصة طويلة نشرت على الإعلام تفاصيلها ولما صدر عفو بأنه من يرجع المال يعفو عنه فابو مازن ارجع المال ولكن كبف ؟

هنا تسكب العبرات وطبعا ابن اخوه كان بديله محافظ وتم تدبير المال ( من لحم ثوره واطعمه)!

وهذا الرجل رجع مرة ثانية نائب ووزير بمجلس النواب وزعيم ولا اعرف أين صفا به الدهر الان !

باي عرف وبأي قانون وباي دولة بالعالم يحدث هذا ؟

قالت العرب المستحيلات ثلاثة( الغول والخل الوفي والعنقاء ) اي امر مستحيل يحدث فهو رابع المستحيلات ( الغول حيوان خرافي ليس له وجود وكذلك الخل الوفي خرافي والعنقاء طير خرافي ليس له وجود وابو مازن هو رابع المستحيلات ليس له وجود )

في احدى القاءات معاه سأله المذيع هل كوستج ساعتك ذهب ( السير الذي يربط الساعة على الايد )قال نعم ذهب تريد مني اربطها بخيط !

لاحظ جنابك إلى أي مدى وصل الطغيان وطبعا ثمن هذا السير يتعدى 150 مليون دينار عراقي وهذا طبعا من أموال العراق الي يعيش فيه (10مليون شخص تحت خط الفقر ) !

والسؤال هل فعلا صوت الشعب لهكذا رجل وفاز نائب ؟

اذا كان نعم فهو شعب لا يستحق الحياة ووثني وفي العراق شرائح وثنية كثيرة فلا غرابة !

واذا كان لن يصوت لهكذا شخص فإنه لا تجري اي انتخابات بالعراق انما هو ضحك على الذقون من ينهب المال العام هو من يفوز ولا توجد ديمقراطية ولا دولة بالعراق انما عصابات تدير الدولة بهيئة ملائكة وعليك الإقرار بنزاهتهم وصلاحهم والا انت ذيل ومجوسي وفارسي!

وطبعا للانصاف الكثير مثله من كل المكونات وما اطلاق سراح ابن محافظ النجف المجرم جواد لؤي المدان المحكوم مؤبد بجرم التجارة بالمخدرات وهو ضابط !

نعم ضابط !

نعم ضابط !

ويتأجر بالمخدرات !

هل هذه دولة !

باي عرف وبأي شرع وبأي قانون !

لقد تم قتل قاضي مختص بجرائم المخدرات وقيدت ضد مجهول ،!

والمصيبة الاعظم رئيس الجمهورية لايعلم وتم الأمر من راءه هكذا قال ورئيس الوزراء إلى الآن ما قال كيف ولماذا!

يمكن لحد الان لم يسمع بهكذا امر او سمع ولكن لايستطيع ان يعلق فماذا يقول عفو عن ضابط عمله الحفاظ على أمن البلد يتاحر بالمخدرات!

او ماذا يقول مسكين امي وتم استدراجه لكونه فقير ام ضابط وابن محافظ .!

وهناك امر مبكي هذا اللؤي ابو تاجر المخدرات الضابط لما استلم منصب محافظ النجف رفض يستلم المنصب الا داخل ضريح الإمام علي صلوات الله عليه!

لقد شط القلم بنا وعود على بدء موضوع ابو مازن !

ويتنافس ابو مازن على الزعامة المكون السني هو والحلبوسي والخنجر وبعد أوامر دول الجوار (تركيا والامارات وقطر والاردن ) تم ترتيب البيت السني واصبحت الزعامة لخامس اكبر داعم لارهاب بالعالم بعد امريكا والسعودية والامارات وتركيا

هوخميس الخنجر !

مرفق بالصور منشور لقناة الفضائية اي نيوز وتعليق ل إبراهيم الصميدعي

ورد على تعليق إبراهيم الصميدعي لقيس القيسي

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ابراهيم الصميدعي ..... منقول من الحساب الشخصي للمفكر والأستاذ غالب الشابندر .....

وصلني

عدالــــة

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على طاري العفو الخاص اللي إنطاه حامي دستورنا ورئيس جمهوريتنا ( حفظه الله ) بتوصية من قائد قواتنا المسلحة ( رعاه الله ) وضغط ممنهج من راعي إصلاحنا ( أعزه الله ) .. يسولفلي ولد صديق يداوم بمركز شرطة الصالحية .. يگلي قبل اربع سنوات جابولنه احمد الجبوري ابو مازن موقوف للمركز لأن صادر عليه حكم قضائي سنتين ونص حبس ، ولأن هذا أبو مازن على سن ورمح ما ودوه لأبو غريب أو سجنوه بتسفيرات الرصافة انما صدرت الأوامر بقضاء مدة محكوميته بمركز شرطة الصالحية ..

هذا الولد يگلي آني صارلي ٢٢ سنة بالشرطة أول مرة أشوف موقوف يجيبوه بلاندكروز جكسارة مضللة ، وبس وصل يمنه طلعله ضابط المركز بنفسه إستقبله بحرارة ودخله بغرفته .. ووره نص ساعة إجت كيا حمل بيها چرباية خشب ، وشاشة بلازما ، وسبلت ، وكومدي ، وفراش وبطانيات ، وكنتور أبو بابتين ، وستلايت وملحقاته وطببوهن لغرفة بداخل المركز بعد ماطلعوا الغراض الموجودة بيها ، وعرفنا وراهه انه هاي الغرفة بأمر من ضابط المركز راح تصير لأبو مازن ، بس لحد الليل ابو مازن مراح نام بيها ..

يگول ، من صار الليل إجت سيارات مظللة ملطومة لربها مشويات وصمون حار وبباسي وحلويات وفواكه بحيث شگد أكلنه منها احنه والسجناء و زاد منها اخذناه لبيوتنـــا ، وثاني يوم من الصبح اجتنه نفس السيارات وجابت اشكال انواع الريوگات ، وجابوا وياهم صباغين وفنيين كهربائيات و تاسيسات صحية وبلشوا يصبغون بغرفة ابو مازن وسووله قاطع بداخل غرفته نصبوله بيها بانيو ومقعد غربي ، وهنا عرفت ليش أبو مازن البارحة ما بات بغرفته لأن ما چان بيها هاي

المستلزمات الضرورية !!

يگول ، الظهر أبو مازن انتقل لغرفته الجديدة .. ومن داخل غرفته أصدر اوامره بإعادة صبغ المركز كله وتبديل أثاثه ، وأيضا أمر سيادته بتوفير سيارة جديدة لضابط المركز بدل سيارته القديمة ، وكذلك تبديل كل سبالت ومكيفات المركز وسجن الموقوفين ، وجابلنه مولدة ضخمة تشغل عشر مراكز شرطة مو مركز واحد ..

يگلي ، غرفة أبو مازن چانت عبارة عن مضيف يجيها يومية أشكال السياسيين واشكال شيوخ عشائر وكل واحد يجي يجيب وياه هالقاسم الله من الهدايا والذبايح اللي بالنهايــــــــــة تصير النه ولعوائلنا ..

يگلي لا أكلك ولاتگلي آني خلال الاربعتشر اللي بقى بيها ابو مازن يمنه زاد وزني ١٤ كيلو لان بكل وقت ريوگ وغدا وعشا تجينه صـــــواني ومناسف وعلب وچياسه بيها مالذ وطاب من الأكــــــل والحلويات والكرزات ! بحيث من صدر قرار التمييز بعدم كفاية الادلة لإدانة ابو مازن والافراج عنه واخلاء سبيله من الحبس فورا" عبالك صارت عدنه فاتحة ومن طلع من عدنه وودعناه كل دمعة نذبها عليه هلكبراتها !!

إرجعلي زميلي المخرج ..

احمد مكيه .....

4/3/2022

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