المقالات

متى تبدأ الحرب العالمية الثالثة؟


  رسول حسن نجم ||   في القرن العشرين وبالتحديد بعد عام ١٩٤٥ حيث وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها وشكلت الدول المنتصرة مجلس الامن ليديروا مصالحهم من خلاله بعد أن تقاسموا النفوذ في مناطق العالم ، وذهبت الولايات المتحدة بحصة الاسد حسب منطق القوة الذي يحكمهم ، ثم مرت السنين لتزداد هذه الدول (الاستكبار العالمي) قوة اقتصادية وعسكرية كما ان الدولتين الاقل قوة وهما بريطانيا وفرنسا انضوت تحت الهيمنة الأمريكية لتبرز اليوم ثلاث قوى رئيسة في العالم وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وكل واحدة من هذا الثالوث المشؤوم لها مناطق نفوذها وسيطرتها. ولانهم لايعرفون سوى القوة المجردة والمصالح القومية لهم كما هو واضح من خطاب تشرشل حين قال (في السياسة لايوجد صديق دائم اوحليف دائم بل توجد مصالح دائمة) في اشارة واضحة الى خيانة العهود والمواثيق والاتفاقيات ، او كلمة بوتين حينما قال لافائدة من كوكب ليس فيه روسيا في اشارة الى تدمير العالم برجاله ونسائه وأطفاله وكل مابث الله سبحانه فيه من روح ، وكلامهم هذا هو تعبير دقيق عما يؤمن به جميعهم ، مما جعلهم في سباق دائم للتسلح  لسببين : الاول ليحتوي الاكبر منهم الاصغر . الثاني ليوسع كل منهم دائرة نفوذه. قبل ايام فاجأت روسيا العالم (ولو ان الولايات المتحدة غيرت مذاق المفاجأة لكشفها عن ساعة الصفر) بهجومها على اوكرانيا لعدة اسباب الغير معلن منها هو لاستعادة ماذهب منها بشكل او باخر وهذا يمتد لأبعد من اوكرانيا وله احتمالين  بموافقة امريكا والصين او بدونهما اذا كانت بالموافقة ولو باعطاء الضوء الاخضر لروسيا فهذا يعني لاحرب عالمية في الوقت الراهن لان الامر عندهم لايعدوا كونها حرب تحت السيطرة واعادة تقاسم لبعض المناطق واحتمال الضوء الاخضر للصين ايضا كما يبدو لضم تايوان اليها.   أما اذا لم تكن هذه الحرب بتوافق من الاستكبار العالمي فنحن بانتظار الطلقة الاولى باتجاه روسيا سواء من الناتو او الولايات المتحدة ل(يشب وقودها بالحطب الجزل في غربي الارض) (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
متى تبدأ الحرب العالمية الثالثة؟
تغريدة القائد، شَحذٌ للهِمَم..
مفاوضات فيينا باقية رغم إلازمة الاوكرانية..!
بداية فراق بين الشرق والغرب..وماذا بعد..
الحرب بين روسيا وامريكا..شكلها وادواتها
نحو جبهة عالمية ضد النازية الجديدة انطلاقأً من اوكرانيا...!*
هل يجب ان اسامح من اخطأ بحقي ؟
المسئولون وراء جرائم وموبقات أبنائهم وأخوتهم وأقربائهم
الى الغنوشي... تجرا وناقش الشيعة
سقوط المهرجين..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ...
الموضوع :
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ...
الموضوع :
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ...
الموضوع :
الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية
ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ...
الموضوع :
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
مواطنة : اولا شكرا للكاتب على الاشارة للموضوع لتوعية الاهل والحقيقة الصارخة التي لابد ان نعيها ان المدرسة مكان ...
الموضوع :
خطر المثلية يدق ابواب مدارس البنات..!
فيسبوك