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الحرب بين روسيا وامريكا..شكلها وادواتها

38 2022-03-03

 

عباس الزيدي ||

 

لا تجروء امريكا بالمطلق في الدخول بحرب مباشرة مع روسيا بمفردها او مع مجموعة من الدول  خصوصا بعد التهديد والتصعيد النووي لان ذلك يغني نهاية العالم

وسوف تلجاء الى اسلوب اخر وهو الاسلوب الذي اتبعته في استتزاف روسيا عند احتلالها  لافغانستان مع اختلاف  الايدلوجيا  للحشد   والتعبئة

حيث من المعروف وبالشراكة  الامريكية والسعودية  والباكستانية تم تاسيس تنظيم القاعدة  هناك والبقية معروفة .... 

اما في اوكرانيا فالقضية تختلف حيث لاوجود للاسلامين الذين هم الان حمالة الحطب للمشاريع الاستكبارية  بعنوان داعش صنيعة امريكا

وعليه ستكون الحرب المفتوحة عبارة عن مزيج من حروب الجيل  الرابع والخامس  تحت عنوان مقاومة الاحتلال 

وهي معركة استخبارات بامتياز   تقودها اجهزة استخبارية عالمية على راسها  جهازي  الاستخبارات البريطاني (MI6 )   وجهاز المخابرات الامريكي ( cIA ) عن طريق  مكتب الخدمات  العامة في وزارة الخارجية الامريكي  (GSO )

 وسوف تسخر  المخابرات الامريكية تجاربها في العراق وفيتنام وافغانستان والسلفادور  و خبرتها في تشكيل العصابات والمافيات  وفرق الموت  في العراق والهندوراس  وهناك اكثر من شخصية امريكية بارعة في هذا المجال   مثل جون نيغروبوناي  وغارنر وسوف  تكون ادواتها حسب التالي

اولا _  بعض من ضباط ومنتسبوا الاجهزة الامنية في اوكرانيا _ مجاميع صغيرة لاترتقي الى المواجهة المستمرة _ بقدر ما تتخذها كواجهة للعمل والتغطية على المجاميع الاجنبية الاخرى

ثانيا _ مجاميع كبيرة من المرتزقة الافريقية والتشيلية والكولومبية والفيجية  المعروفة

ثالثا _ الشركات الامنية الامريكية والبريطانية  خصوصا تلك العاملة ولديها تجارب في  ليبيا والعراق مثل  شركة بلاك ووتر  واست السعادين  وكونترول غروب  ديكتروب وآرنيس ايجيس وارمون غروب هارت كرول ستيل فوت ويشن هاليبرتون وغيرها من الشركات التي تمتلك اسلحة وطائرات  وهناك اكثر من 200 شركة امريكية و عالمية عاملة  في هذا المجال

رابعا _ مؤسسة آرنيس البريطانية سوف تقدم  جيشا من المرتزقة يتحاوز 30 الف مرتزق  وبنفس الطريقة الامريكية

خامسا _ اعضاء سابقون من المتقاعدين  من القوات الخاصة كانوا يعملون  في اجهزة استخبارية  متعددة  تتعاقد معهم بعض الشركات مثل .....

1_ مغاوير البحرية الدلتا

2_ القبعات الخضر

3_ الرانجزر  الايرلندي

4_ المارينز وضباط متقاعدين من الاستخبارات الجوية الاسترالية

5_ الغوركاس النيبالية

6_ الكومنادوس الصربي

7_ ضباط  متقاعدين اسبان 

سادسا _  مافيات وعصابات المخدرات والجريمة المنظمة  الدولية المعروفة

سابعا _  الموساد الاسرائيلي سوف يقوم بتجنيد العديد من مواطني اوربا الشرقية  عموما و خصوصا  من جورجيا واذربيحان وصربيا  ...الخ

 ثامنا _ الالاف من المرتزقة  المحترفين  الذين تدعمهم امريكا مثل الكونترا وقوات التمييز العنصري في جنوب افريقيا سيئة السمعة المعروفة باسم ( الكوفيت )

تاسعا _ المنظمات الارهابية المعروفة مثل منظمة منافقي خلق  وبعض من عناصر داعش والقاعدة  من الذين لديهم ارتباطات مباشرة مع الاستخبارات الامريكية

عاشرا _  المهاجرين من جميع دول العالم والضغط عليهم  بالالتحاق في تلك العصايات  كوقود للحرب مثل السوريين والافارقة وبعض الاكراد

 حادي عشر  _  عناصر من قسد واكراد العراق دربتهم امريكا سابقا

 ثاني عشر _  اعداد من فرق الموت والمرتزقة العاملين في ليبيا سوف تنقلهم امريكا الى اوكرانيا

ثالث  عشر _ التاثير  الامريكي الكبير  على الفاتيكان سوف يحشد عدد غير قليل من مسيحي العالم  لقتال  الجيش الروسي المتهم بالالحاد

هذه المجاميع سوف يتم تزويدها بارقى انواع الاسلحة  والمعلومات ووسائل الدعم  الاخرى والاموال الكبيرة .

مع  الازمة  الاقتصادية وازمة الطاقة الكبيرة واذا لم يحدث طارئ يدخل العالم في حرب ثالثة او حروب جانبية  تحدث  في مناطق من العالم  تكون مدعات لخروج الامور عن السيطرة .... سيكون  هذا السيناريو  هو السائد بشكل عام

ومع جملة من العقوبات القاسية التي سوف تتعرض لها روسيا وهذا الحشد والتعبة الاستخبارية

هل ستقاوم روسيا  وتصمد في هذه الحرب .......؟؟؟

هذا ماستكشفه لنا قوادم الايام

فانتظروا اني معكم  من المنتظرين

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