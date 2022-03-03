المسئولون وراء جرائم وموبقات أبنائهم وأخوتهم وأقربائهم

مهدي المولى ||

نعم المسئولون وراء كل الجرائم والموبقات التي قامت و تقوم بها أبنائهم أخوانهم أقربائهم معارفهم بل إن الكثير من هؤلاء المسئولين لهم مساهمة فعالة في هذه الجرائم والموبقات او غاضين الطرف عن تلك التصرفات مثل تجارة الموبقات وعصابات الخطف والقتل والدعارة والرشوة والمتاجرة بالبشر والمخدرات والإرهاب والفساد فأبن أخو أحد أفراد حماية المسئول يصول ويجول في الوزارة في الدائرة يعين هذا وهذا ينقل هذا ويرفع درجة هذا وحتى يبعد يطرد هذا لا يخاف من احد ولا يخجل من أحد لأنه لا يجد من يحاسبه حتى من يسأله كل شي ملك والده شقيقه الوزارة وما فيها من مال ومن موظفين وموظفات الويل لمن يعترض او ينتقد هذا الشخص إنه فوق القانون والمؤسسات القانونية.

كان ابن محافظ النجف تاجر مخدرات وبشكل علني وبتحدي وتاجر ممنوعات بكل أنواعها ويقود عصابة تأمر وتنهي في النجف وغير النجف والقي القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود وأحيل الى القضاء بعيدا عن سلطة والده وحكم عليه بالمؤبد والمفروض ان يحكم عليه بالإعدام وينفذ به حكم الإعدام فور صدور الحكم عليه لكن المحكمة حكمت عليه بالسجن المؤبد أي مدى الحياة وبما إنه أبن مسئول وضع في مكان خاص في فندق خمس نجوم لم يشعر بجوع او وحدة او ألم لأنه أبن مسئول.

هل تدرون إيها العراقيون ان هذا المجرم لولا كرسي والده لولا إنه ابن مسئول لما تمكن أن يقوم بهذه الجرائم والموبقات لأن والده أخاه فاسد فأفسد أفراد عائلته كلها لهذا فالمسئول الفاسد لا يفسد نفسه بل يفسد أفراد عائلته اولا وكل من له علاقة به من المقربين اليه في دائرته وزارته وهذا ما قاله الإمام علي ( اذا فسد المسئول فسد المجتمع حتى لو كان أفراده صالحون وإذا صلح المسئول صلح المجتمع حتى لو كان أفراده فاسدون).

لهذا على الحكومة على العراقيين إذا كنا نريد القضاء على الفساد والفاسدين يجب القضاء على المسئول الفاسد وإذا ألقي القبض على ابن المسئول أخ المسئول أي مقرب من المسئول اعلموا ان ورائه مسئول فاسد فالمسئول الفاسد وباء معدي يفسد كل من حوله.

فمن الخطأ بل من الخيانة ان تحبس ابن المسئول وتترك والده الذي أفسده ودفعه الى هذه الجرائم والموبقات لهذا يجب طرده من مسئوليته ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة ولو أجرينا تحقيق دقيق وبدون خوف ومجاملة لاتضح لنا إنه شريك في جرائمه ومفاسده وموبقاته.

وهذا يعني ان تصرفات أبناء أخوة أقارب عناصر حمايته معارفه المسئول يكون المسئول مسئول عنها ويجب ان يحاسب ويعاقب كما يحاسب ويعاقب أقاربه أبنائه أخوته اللصوص الفاسدين لأنه لولا ذلك المسئول لما تمكن أبنهشقيقه أقاربه بالقيام بمثل هذه الجرائم والموبقات والفساد فهؤلاء مباح لهم ما يفعلون وما يتصرفون ومن يقول لابن المسئول على عينك حاجب البلد بلدهم والناس خدما وعبيدا لهم.

المعروف المسئول في العراق تتحكم بع الأعراف والقيم العشائرية فالمسئول شيخ عشيرة وأفراد عائلته يتحكمون بالمحافظة بالوزارة كما تتحكم عائلة الشيخ في العشيرة كلهم شيوخ عشيرة فلا دستور ولا مؤسسات دستورية ولا قانون ولا مؤسسات قانونية هذه أمور موضوعة على الرف أكلها التراب.

متى يشعر المسئول إنه خادم للشعب وإن هناك قانون ودستور؟! لا أدري..

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