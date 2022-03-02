المقالات

عندما تكون جندي ولائي.


 

مازن البعيجي ||

 

   لكل إنسان في هذه الدنيا أمنيات وأحلام وطموح، وهذه الأشياء لا شيء يحدها أو لها مقياس معين، الطموح لا متناهي! وهي طبيعة بشرية تتحمل الكثير جدا من التصرفات على مستويات كثيرة، حتى منها "الحلال" الذي لا يحاسب عليه الشرع ولكن..!

   عندما يطرأ طارئ على الإنسان ولنقل مثل الالتفات إلى "التكليف الشرعي" الذي يضعهُ عند مسؤوليات متعددة، ويفرض عليه - التكليف - قضايا تأطر له الحركة، والسلوك، والتصرفات، فيصبح بحكم التصدي والخوف على الصورة التي يمثلها ويرفع شعارها مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام ولي العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، الذي نعتقد أنه مطلع على تصرفاتنا ويراها وتؤثر به سلبا وايجابا. هنا يدخل المكلف والجندي "الولائي الحقيقي" في صراع التنازلات وترك المهم لما هو أهم، بغية عدم إعطاء ذريعة لأي شخص يطعن "الولاية" من خلاله! وعليه الحذر والحذر من كل تصرف قد يرد على مثل "الولي الخامنائي" المفدى القائم مقام الحجة عجل الله فرجه الشريف على نظرية النيابة بالوصف لا النص.

    وهنا عليك أن تثبت لنفسك ولعقيدتك ودينك بأنك أهل لتلك المهمة الشريفة والمنيفة وتحافظ على نهج الولاية المرصودين أهلها وقد وضعهم تحت المجهر أعدائهم، وحسبك هذا المنهج النقي وانت تبحث عن كل فعل يرفع من شأنها وشأنك بالتخلي حتى عن ما هو حق لك ومتعلق فيه!

فألف عين لأجل عين تكرم..

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اين الوطنية ياحكومة الاغلبية؟!
الطايح رايح..!
عندما تكون جندي ولائي.
كيف تدار دولة العراق ؟!
الإمام الخامنئي يدعو لإيقاف الحرب؛ والغرب يفتح أبوابه لإرسال الأسلحة والمقاتلين إلى الحرب!
هل يضغط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الزرّ النووي؟!
ما قبل الضغط على الزر النووي!؟
الحرب الهجينة بين روسيا والغرب
زيلينسكي "يشق الجفن"..!
شعبان وآذار مرة أخرى..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ...
الموضوع :
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ...
الموضوع :
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ...
الموضوع :
الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية
ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ...
الموضوع :
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
مواطنة : اولا شكرا للكاتب على الاشارة للموضوع لتوعية الاهل والحقيقة الصارخة التي لابد ان نعيها ان المدرسة مكان ...
الموضوع :
خطر المثلية يدق ابواب مدارس البنات..!
فيسبوك