كيف تدار دولة العراق ؟!

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هادي خيري الكريني || لما نقرأ التاريخ كيف كانت تدار الدول وكيف نشأت الامراطوريات الإسلامية وكيف انتهت وتطبقها على العراق تجدها تدار كما كانت تدار نهاية الدولة الأموية او نهاية الدولة العباسية او نهاية الدولة العثمانية حتى سميت بالرجل المريض. الدولة كهيكل موجود سلطان او خليفة ورئيس وزراء او وزير اول. ولكن من يدير الدولة النساء والغلمان والخصيان وقادة الجيش والخليفة ووزيره الأول (حديدة عن الطنطل او خريعة خضرة) . والذي لا يعرف الحديدة عن الطنطل هي سكين عمياء او حديدة ليس فيها فائدة تضعها النساء بمهد الطفل عند ولادة الطفل لطرد الجن حسب المعتقد والموروث العراقي( تسمى أيضا حديدة نفسة او نفساًء )وراحت مثل يضرب لكل منصب لاينفع مجرد حديدة لاخافة الجن كما يعتقد العراقيون. وتحضرني مفارقة تاريخية كيف نشأت دولة بني العباس وكيف أصبح ابو العباس خليفة ! لما قام ابو مسلم الخرساني بثورته وقوض دولة بني الأمية وكان الخليفة معاوية الحمار وارد ان يكون ابو مسلم خليفة قال له العرب لايمكن ذلك. ولابد ان يكون الحاكم عربي واستشهدوا باحاديث هي اصلا تنص على خلافة ال محمد صلوات الله عليهم فنصحوه ان يكون الخليفة عربي ومن قريش فقال من يصلح للأمر. فقيل له محمد الباقر بن علي زين العابدين صلوات الله عليهم هو الرضي من اهل البيت فكتب رسالة للإمام الباقر مضمونها انه قمت بثورة على بني امية وانت الخليفة المفترض فلما وصلت الرسالة للإمام الباقر حرقها وقال هذا جوابي للرسول فلما خرج الرسول سألوه اصحابه لماذا فعلت ذلك فقال ليس لنا شيعة في خرسان ولن نطلب منهم الثورة هذا الرجل يريد أن يتوقى بي ويركب على رقاب المسلمين.. وهذا الأمر هو غير مكلف به ! ولما وصل الرسول لابو مسلم واعلموه الإجابة. فقال الرجل رفض من تشيرون عليي فقال احد الخبثاء انا اعرف رجل من بني هاشم ومن قريش لا يرفض الطلب فقالوا هاته فذهب إلى الكوفة وكلن ابو العباس السفاح شحاذ بالكوفة يستجدي الناس بأنه قرابة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وابن عم علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وتعطيه الناس. رجل مشرد او صعلوك فلما وصلوا إليه وطلبوا منه ذلك لن يصدق وقال إن كنتم جادين اريد طعام ثم طلب مال بقصة طويلة وهكذا أصبح هذا المشرد خليفة المسلمين .واتوه له بالبرد والطعام والاصفر من الذهب وجلس يحكم بين الناس فما دخل عليه احد إلا وخرج رأسه من جهة وجسده من جهة ..محل الشاهد انه تحول من شحاذ إلى سلطان أعظم إمبراطورية عرفها التاريخ ثم انتهت دولة بني العباس يحكم فيها النساء والغلمان والخصيان وقادة الجيش والخليفة هو رمز او علامة ولما يختلف قادة الجيش يتم ذبحه كخروف او تسبل عيونه فيكون أعمى فلايصلح للخلافة ويستخلف اما اخوه او ابنه إلى أن وصلت الدولة إلى امارات وديلات شبه مستقلة كحال العراق الان.! والذي حدث بالأمس كان كارثة بكل القياسات ومعيب بكل الشرائع . يتم إصدار عفوا عن مجرم تاجر مخدرات وهذا التاجر ضابط والمفروض يعدم لانه ضابط هكذا العرف والقانون كان بدولة العراق بمقترح من رئيس والوزراء وهو لايدري ويصل إلى رئيس الجمهورية ويصدر مرسوم جمهوري وهو لايدري وتبين ان هذا العفو كان ضمن صفقة لا يعرف بها رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية كما ادعوا ذلك ! فما فائدة اي رئيس وزراء لما يتم إصدار الاموامر رغما عنه او بدون علمه او برضاه وهي مخالفة للقانون والدستور والعرف وأمر معيب. تم ذلك لإرضاء جهة معينة او حسب رغبة جهة معينة هكذا تدار الدولة ! ورئيس الجمهورية هو حتى ليس عبارة عن ختم فهو أيضا لايملك الختم يكتب المرسوم ويختم ..وقع ام لم يوقع فليس هناك أي قيمة لتوقيعه . ما هو عمل رئيس الجمهورية الذي اختاره الفتح رغما على الخصوم .! اصبح خصم للشيعة (والفتح ودولة القانون وكل الإطار الشيعي الان) وإداة بيد المحتل واسهم بسقوط حكومة وطنية أرادت الخروج من اطاعة المحتل وبناء دولة مستقلة والكارثة يطرح نفسه مرشح عن الشيعة مرة أخرى وبلا حياء وهو من اذاق الشيعة مر الهوان قتل وتدمير وتحريض على حل الحشد والمساهمة او التواطئ بقتل قادة النصر من حيث يدري او لايدري ! وهو من اقترح موظف كان عنده لصدارة المشهد اوغل بتدمير المكون الشيعي وبلا أي مبرر وفرط وبدد ثروة البلد بأوامر من المحتل اتفاقيات عبثة وبيع البلد تفصيخ وتجويع الشعب بفعلة لن يفعلها عدو بعدوه . وتحويل أموال الخزينة الاتحادية للاقليم خلافا للقانون والدستور ومجازر وتفريط بالامن راح عشرات ضحايا من القوات الأمنية وتوزيع مناصب للدواعش والعملاء واقصاء كل الشرفاء والوطنين وآخرها اطلاق سراح تاجر مخدرات مسجون مؤبد خلافا للقانون والدستور! وعودا على بدء ما فائدة رئيس وزراء يكبل بمستشارين من كتل سياسية هي من تدير الأمور وليس له من الأمر شيء ؟ ما فائدته ولا يستطيع أن يمنع وزير او وكيل وزير من العبث بالمال العام او هدر المال العام ؟ ما فائدة رئيس الوزراء وهو يخالف القانون والدستور ويعصي تنفيذ امر القضاء وهو السلطة التنفيذية الأولى بل ويكسر امر القضاء ؟ ما فائدة رئيس الجمهورية والمفروض هو حامي الدستور والشعب ولا يوقع على إعدام مجرمين قتلوا الالاف من الشعب بل يتم إصدار مراسيم عفو بعلمه او بدون علمه مخالفة للقانون والدستور عن مجرمين ؟ الذي يؤلم الإطار الشيعي مستقتلين على رئيس وزراء توافقي ! ما فائدته اذا تم تكبيله بمستشارين ومساعدين ينفذون رغباتهم خلافا للقانون والدستور! ما فائدته وهو لا بحكم وزارة. الوزارات عبارة عن ملك صرف لكل كتلة سياسة كل اموالها تذهب للكتل التي تمثلها ؟ ما فائدة رئيس الجمهورية وهو لا يؤمن بوحدة العراق ويعمل لتقويض وحدة البلد ولا يحافظ على القانون والدستور ولا يحمي الدستور والشعب ومكبل بمساعدين هم من يقروا ويصدروا المراسيم وهو يملك ولا يحكم حتى موظفيه ؟ 2/3/2022