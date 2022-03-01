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لست مع احد بقدر ما انا مع نفسي أقف..!


   هادي خيري الكريني ||   روسيا على مر التاريخ الانساني لم تكن دولة استعمارية  من زمن القياصرة ثم الاتحاد السوفتي اتكلم عن الروس بكل شعوبهم مسلمين ومسيح شعوب حرة ولطالما ساعدت الاحرار بالعالم. ولايوجد طالب حرية الا وبيده بندقية كلاشنكوف . لايوجد تميز عنصري في كل دول الشعوب الروسية لا هذا اسود ولا هذا ابيض ولا هذا مسلم ولا هذا مسيحي. من يعيش داخل دول الشعوب الروسية لا يشعر بغربة ولا احد يتنمر عليه ولا يسلبه حقه شعب يعيش الإنسانية بابهى صورها . بعد هذا التقديم من يقف معي في الشدائد ؟؟ انا كعراقي مسلم شيعي تعرضت إلى غزو بربري وتخلى عنا العالم كله مسلمين وعرب وكل الغرب وامريكا المحتلة للعراق والمرتبط معاها باتفاقية ستراتيجية امتنعت من إعطاء الحكومة العراقية طلقة واحدة. .فكان المدد إيران وروسيا بكل انواع الاسلحة وبلا شروط ساعدت ووقفت بصدق وكان لطائرات صائد الليل الروسية  الفضل الأول لاسناد الحشد الشعبي المقدس لتحرير العراق وطائرات السيخوي . لما وقف العالم كله ضد العراق كانت روسيا خارج المعادلة على الاقل كانت على الحياد.  فيما كانت الطائرات المصرية والاردنية والسورية والسعودية تضرب وتدمر البنية التحتية للعراق  الذي وقف على الحياد دولتين فقط هي إيران وروسيا وكانت تحاول مساعدة الشعب العراقي وتقديم المساعدة بقدر ما يسمح الأمر.  الان انا مع من ؟ مع روسيا هكذا الإنصاف وكل عراقي غير محايد على اقل تقدير. ويقف ضد روسيا هو واحد من اثنين اما جاهل او ذيل  للمحتل الامريكي . اذا لم تكن على الحياد فأنت مع نفسك قف !! هكذا الإنصاف.  من يقف الان من العراقيين ضد روسيا التي تحاول أبعاد الشر المستطير عن نفسها . هم من كان مع داعش داعم أمثال مجموعة  الخنجر الداعم الأول للارهاب العالمي اومشارك او من كان واقف على التل ؟ فهؤلاء لايمثلون الشعب العراقي ولن يكونوا عراقيين وان كثروا فإنهم  بإعين الشرفاء قليل .   تعيرنا انا قليل عديدنا  فقلت لها أن الكرام قليل  وما ضرنا أنا قليل عديدنا  وجارنا عزيز وجار الاكثرين ذليل   
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