رعاية أردوغان للمكون السني أمر طبيعي..!

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نعيم الهاشمي الخفاجي || العراق يعاني من صراع قومي مذهبي منذ يوم ولادته في عام ١٩٢١ بل العراق يعاني من حروب مذهبية منذ خلافة الإمام علي بن أبي طالب ع وليومنا هذا، قتل ملايين البشر بالعراق في القرن الرابع الهجري من الشيعة في بغداد، مسلسل قتل الشيعة ليس وليد اليوم، وقضية تلفيق التهم لعلماء الشيعة وتشويه سمعتهم ليست وليدة اليوم، اتفاقية سايكسبيكو قسمت أراضي الإمبراطورية العثمانية وقامت في رسم حدود بلدان، بالعراق لم يختار الأكراد أن يكونوا ضمن العراق، تقصدت بريطانيا وفرنسا على دمج مكونات غير متجانسة في الكثير من البلدان العربية ومنها العراق ليبقى دولة فاشلة تعاني من صراعات قومية مذهبية يمكن المستعمر من السيطرة على رقاب الشعب العراقي. مشكلتنا طائفية قومية تحتاج إلى شجاعة من ساسة المكون الشيعي للإفصاح عنها بشكل علني والكف عن جعل شيعة العراق مشاريع للقتل والذبح لأجل كذبة كبرى اسمها حماية اللحمة الوطنية، تم الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد أن تم حرق مدن الشيعة بشكل خاص، ثمة سؤال ما هي الغاية الأساسية من الانتخابات المبكرة، أليست هي لتغيير عناصر السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية والرئاسية، وتشكيل حكومة أغلبية، إذا كان الأمر كذلك لماذا يتم اختيار نفس الأشخاص وبمناصبهم ولنفس حصص المكون الكوردي والسني، رغم معرفة الجميع بأنهم فاسدون، هل هو ضحك على الشعب ام بيع البلاد من أجل المصالح الخاصة ام الاستعانة بهم لبسط النفوذ، ‏أن انقسام الشيعة بالعراق بين تيار صدري وإطار تنسيقي في النهاية يقع الجميع في الهاوية وشركاء الوطن من الأعداء بالانتظار، لا تقل انتهت الطائفية ….الخ من الكلام الساذج، لمن ذهب إذا كرسي البرلمان ألم يذهب المنصب إلى المكون السني وتذهب رئاسة الجمهورية إلى المكون الكوردي، لماذا فقط يريدوا لرئاسة الوزراء أن تكون بلا هوية للضحك على عقول السذج. كل الدول العربية وبالذات البدوية الوهابية دعمت الإرهاب بالعلن لاستهداف المكون الشيعي، حسن العلوي ذهب مع وفد القائمة البعثية الوطنية إلى الرياض للاجتماع مع الملك السعودي عبدالله في انتخابات عام ٢٠١٠ الوفد كان برئاسة ابو صابرين طارق الهاشمي لدى اجتماعهم بالملك السعودي قال لهم طلبتم منا ملياري دولار واعطيناكم المبلغ وكل هذا والشيعة فازوا كررها ثلاث مرات، اضطر ابو صابرين يبلغ الملك أن من ضمن الوفد نواب شيعة، شلون شكل التدخل أصفر أبيض، وما هز سر صمت ما يسمى في قادة أحزاب المكون الشيعي العراقي، هل هؤلاء فعلا هم يمثلون شيعة العراق، إذا كانوا يمثلون المكون الشيعي فلماذا صمتوا، هل هم لا يملكون رصيد شعبي يستطيع قطع دابر التدخلات، ام هم لا يعرفون كيف يقودون الجماهير ويجتثون القوى الارهابية، امس عندي صديق عمل سائق في السفارة العراقية في الدنمارك يقول كان بالسيارة معي قنصلة شيعية والدها شهيد ومعها محاسبة تكريتية تتحدث معها قالت لها والله زرت قبر السيد الرئيس المرحوم صدام حسين في اجازتي، يقول القنصلة الشيعية لم تفتح فمها، يقول هذا الأخ اضطريت أن اتهجم على صدام الجرذ وعلى هذه الموظفة التكريتية التي تعمل بالسفارة وقلت إلى القنصلة الشيعية انتي منصبكم قنصل كيف تسمحين لهذه تمدح المجرم صدام قاتل ملايين العراقيين، الطبقة السياسية الشيعية الحزبية جلبت لنا العار والذل، إلى متى هذا الخنوع والجبن، لم يجرأ اي مسؤول أو سياسي شيعي عراقي أن يطالب في إعدام الذباحين، عندما اصيب جلال الطالباني في جلطة ونقل إلى ألمانيا قدموا مراسيم اعدامات الذباحين إلى نائبه الداعية خضر الخزاعي كان رد خضير معاذ الله انا لا اريد اتورط في دماء مسلم في يوم القيامة، وفي الحقيقة جنسيته كندية رفض ذلك لان جنابه يريد العيش في كندا هذه هي الحقيقة المرة. عدنان الأسدي قال لي عندي أطنان من الوثائق التي تدين الطبقة السياسية السنية متورطين بالارهاب، قلت له اعطيني جزء منها انشرها رفض، أعطاني ملف واحد فقط نشرته واخرست به لواء ركن سني سامرائي سرق أموال وزارة الداخلية بوزارة فالح حسن النقيب وادعى أن ميليشيات الشيعة تريد اغتياله. توحيد كتل المكون السني تم بجهود سعودية قطرية اماراتية قطرية اردنية مصرية تركية، بعد توحيد الكتلتين السنيتين ايضا أرسل عليهم أردوغان قبل ثلاثة أيام للاجتماع بهم، وتم عرض صور اجتماع الخنجر و الحلبوسي مع وجود رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان في اللقاء الذي جمع أردوغان بالحلبوسي والخنجر، حضور مدير المخابرات التركية بالاجتماع مع أردوغان يعطي رسالة واضحة أن الحلبوسي والخنجر مجرد مجندين في المخابرات التركية رتب لهما فيدان لقاءً مع سيده أردوغان لتسلم الأوامر منه. رئيس المخابرات التركية فيدان لعب دور كبير في دعم إرهاب داعش وأشباهه في العراق وسوريا خدمة لمشاريع تركيا الطائفية والاستعمارية في سوريا والعراق. استضافة أردوغان للحلبوسي والخنجر لتنسيق المواقف، قضية دعم تآمرهما ضد الأغلبية الشيعية لا يحتاج أن نتكلم عنه كثيرا فهذا من الثوابت، اردوغان يخوض حروب داخلية وخارجية وجعل سوريا وليبيا والعراق مكان تصريف بضائع الشركات التركية، أردوغان يعلم علم اليقين في وجود ثروات بترول وغاز ومعادن وزراعة في الموصل وكركوك وتكريت والرمادي فهو يبحث لإيجاد وسائل لعمل الشركات التركية في البترول والغاز العراقي إضافة لتمرير مشروع الغاز القطري عن طريق العراق إلى تركيا وأوربا كبديل للغاز الروسي. الجبهة الداخلية العراقية تسمح للدول العربية التدخل بشؤون العراق، الشيخ خالد الملا تحدث بقناة العراقية انه ذهب إلى مصر والتقى في شيخ الأزهر وسأله عن وضع السنة بالعراق، يقول قلت له الوضع جيد، قال لي الميليشيات الشيعية تقتل اهل السنة، يقول قلت له هذه أكاذيب، يقول قال لي شيخ الأزهر يا اخي أصدق بك واكذب الوزير سلمان الجميلي هو من قال لي ذلك، كيف يتم بناء دولة عراقية مستقرة مع هؤلاء الشركاء بالوطن، بعد سقوط نظام صدام الجرذ تم إبراز سلمان الجميلي لقناة الجزيرة بصفة محلل، أتذكر تم قتل ثمانية أفراد من شرطة الفلوجة، مذيع الجزيرة كان حزين، سلمان الجميلي قال أحب أن أبلغكم هؤلاء الشرطة الذين تم قتلهم هم ليسوا من أهالي الفلوجة وإنما من أهالي الجنوب، هنا بدت علامات الفرح والسعادة على وجه مذيع قناة الجزيرة بوقتها جمال ريان. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 1/3/2022