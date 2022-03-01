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عصبة الأمم المتحدة تحت الهيمنة الأميركية نحو الانهيار

67 2022-03-01

  حازم أحمد فضالة ||   1- روسيا والصين وإيران يشكلون النظام العالمي الجديد، وما يحدث في أوكرانيا هو من مخاضات هذا التشكيل، وكذلك ما سيحدث في تايوان - الصين. 2- منظمة شانغهاي للتعاون أكبر منظمة في العالم، ينضوي تحتها أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، أعضاء هذه المنظمة التسعة هم: إيران، الصين، الهند، كازاخستان، قيرغيزستان، باكستان، روسيا، طاجيكستان، أوزبكستان. 3- دول بريكس (BRICS) المتكونة من: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، هذه دول الاقتصاد والموارد الطبيعية والتجارة. 4- هذه الدول المنضمَّة معًا في هذه المنظمات العظمى، هي دول الحضارات، والطاقة للنفط والغاز واليورانيوم، والموارد الطبيعية، والمياه الدافئة، وممرات التجارة العالمية، والكثافة السكانية… وهي أفضل من أوروبا (مدن الثلج ونقص الموارد) ألف مرة، وأفضل من أميركا مقطوعة التاريخ والحضارة والعقيدة والأخلاق. 5- لا خير في أمم عنصرية متحدة بقيادة أميركا، ولا بمجلس أمن دولي فيه بريطانيا وفرنسا (مدن الثلج) من الأعضاء الدائمة، وأميركا الخراب معهما، العالم الجديد بدأ يرفض هذه المسميات والتقسيمات، العالم الجديد تشكله الأقطاب المتعددة من آسيا والقارة اللاتينية وإفريقيا، لن تكون فرنسا عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، والهند والجزائر وغيرها من الدول تقبل أن تكون خارج هذه الديمومة! هذا لا يكون.
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