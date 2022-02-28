فنتازيا نقاشية ..!

جهاد النقاش ||
١- زعماء تحالف السيادة الحلبوسي والخنجر/ يلتقون منتهك السيادة أردوكان!
٢- الكثير ممن يعيشون ترف حياة هارون/ يعزون باستشهاد موسى بن جعفر!
٣- احتاج إلى سنة ليدرك أن رفع سعر الدولار يؤذي الفقير/ وهذا ما عرفته ام سعد ثاني يوم من سعر بطل الزيت!
٤- القضاء يصدر مذكرة قبض بحق أبو رغيف بتهمة/ مكافحة القضاء!
٥- ابن المحافظ لؤي الياسري يحصل على عفو خاص من الرئاسة في قضية مخدرات/ هو إذا بريء كون تسقط التهم وإذا مدان ليش يعفى عنه دون غيره!
٦- بريطانيا لا تمانع أن يتطوع شبابها أو شباب أي بلد للدفاع عن أوكرانيا/ ميليشيات دي ولا مش ميليشيات ينواشيط يبتوع الخوة النظيفة!
٧- الرئيسة الإيطالية لماكرون: المقرف أن تستخرج فرنسا 30% من اليورانيوم لتشغيل مفاعلاتها من أفريقيا ولا توفر لهم الكهرباء/ جا شتكول على الأمريكان ومنعهم شركة سيمنز!
٨- عشرة ملايين زائر يلعنون هارون العباسي/ حقهم ولد زبيدة يصيحون أنقذوا بغداد!
٩- أوكرانيا تدعو الرجال للدفاع وتتجاهل النساء، والمنظمات النسوية مغلسة عن شعار المساواة/ يكلك هاي حرب انتم صدكتوا النسوان مثل الزلم!
١٠- الميادين: أعداد كبيرة من مسلحي أدلب يستعدون للانتقال إلى أوكرانيا، وتركيا هي المشرفة عن نقلهم بالكامل بالتنسيق مع هيئة أحرار الشام/ فنه ناشوط إذا غرد ضد تركيا!
* سؤال_الفنتازيا: بعد الحريق السابق لمستشفى الناصرية ما هو الموقف بعد حريق مستشفى الهندية؟