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فنتازيا نقاشية ..!

32 2022-02-28

  جهاد النقاش ||   ١- زعماء تحالف السيادة الحلبوسي والخنجر/ يلتقون منتهك السيادة أردوكان!  ٢- الكثير ممن يعيشون ترف حياة هارون/ يعزون باستشهاد موسى بن جعفر!  ٣- احتاج إلى سنة ليدرك أن رفع سعر الدولار يؤذي الفقير/ وهذا ما عرفته ام سعد ثاني يوم من سعر بطل الزيت!  ٤- القضاء يصدر مذكرة قبض بحق أبو رغيف بتهمة/ مكافحة القضاء! ٥- ابن المحافظ لؤي الياسري يحصل على عفو خاص من الرئاسة في قضية مخدرات/ هو إذا بريء كون تسقط التهم وإذا مدان ليش يعفى عنه دون غيره! ٦- بريطانيا لا تمانع أن يتطوع شبابها أو شباب أي بلد للدفاع عن أوكرانيا/ ميليشيات دي ولا مش ميليشيات ينواشيط يبتوع الخوة النظيفة!  ٧- الرئيسة الإيطالية لماكرون: المقرف أن تستخرج فرنسا 30%  من اليورانيوم لتشغيل مفاعلاتها من أفريقيا ولا توفر لهم الكهرباء/ جا شتكول على الأمريكان ومنعهم شركة سيمنز! ٨- عشرة ملايين زائر يلعنون هارون العباسي/ حقهم ولد زبيدة يصيحون أنقذوا بغداد!  ٩- أوكرانيا تدعو الرجال للدفاع وتتجاهل النساء، والمنظمات النسوية مغلسة عن شعار المساواة/ يكلك هاي حرب انتم صدكتوا النسوان مثل الزلم! ١٠- الميادين: أعداد كبيرة من مسلحي أدلب يستعدون للانتقال إلى أوكرانيا، وتركيا هي المشرفة عن نقلهم بالكامل بالتنسيق مع هيئة أحرار الشام/ فنه ناشوط إذا غرد ضد تركيا! * سؤال_الفنتازيا: بعد الحريق السابق لمستشفى الناصرية ما هو الموقف بعد حريق مستشفى الهندية؟
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