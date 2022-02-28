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الردع النووي _ تهديد ام تصعيد ؟!

66 2022-02-28

  عباس الزيدي ||   ( اخطر مافي  هذه الازمة العالمية يكمن في استغلالها من بعض الدول لتصفية مشاكلها الحانبية مع  الدول الاخرى عن طريق الحروب مثال ذلك الكوريتين او الهند وباكستان ..الخ ) اولا _ هناك اكثر من وجهة نظر للتصعيد النووي الذي اعلنته  روسيا  حيث  يعتقد البعض  بانها مجرد ضغوط والبعض الاخر  يعتقد ان المواجهة خطيرة وهناك ماينذر بالخطر  ويستدعي ذلك .... وهناك جملة من  الدواعي والاسياب التي جعلت موسكو  تتخذ مثل هكذا خطوة ...منها  1_ التفويض الاوربي لامريكا في ادارة الازمة مع روسيا  2_ مشروع التحالف المشترك ( البريطاني الامريكي ) في محاصرة وتصفير كل من روسيا والصين والمتعلق بالنظام العالمي _ اذن القضية مصير و وجود  3_ تعالي الاصوات  والمواقف العدائية الاوربية ضد روسيا  4_ خطوط حمراء لاتسمح روسيا بتجاوزها مثل انتشار الناتو في اوربا الشرقية وانضمام اوكرانيا الى حلف الناتو وجملة من العقوبات مثل قطع الغاز الروسي عن اوربا واستبعاد موسكو من نظام سويغت المالي ووو الخ   4_ ان مايحصل الان تعتبره موسكو حرب بالوكالة تقوم به اوكرانيا  لصالح امريكا ومعسكرها وانها سوف تتعرض لحرب استزاف بدليل استمرار الدعم التسليحي  لاوكرانيا وانتشار الناتو على الحدود الروسية مع نشر اسلحة محرمة ومنظومات  استراتيجية في غاية الخطورة  مع نشر اسلحة اخرى في الشرق الاوسط ومناطق اخرى  ثانيا _ المفاوضات المقترحة ...... مع يقين  روسيا ان المفاوضات المزمعة عقدها في مدينة غويمل   البيلاروسية  جائت  متاخرة جدا بسبب المواقف الاوكرانية وعدم التزامها ببنود ومقررات مينسك ومع ذلك سوف تحظر روسيا مع طرح  شروطها  المسبقة ولعل التصعيد النووي هو احد وسائل الضغط  ..... روسيا اليوم استعادت جزيرة القرم وامنت لها المياه وحكمت سيطرتها على البحر الاسود واستعادت دونباس _ ومنيستك _ وسيبقى الوضع هناك واقع حال  حتى لو توقفت العمليات بعد المفاوضات لن ولم تنسحب روسيا ....... اوكرانيا سوف تستفيد من تلك المفاوضات لكسب الوقت حيث سيصدر قرار بالاجماع فيما بعد بالموافقة على انضمامها لحلف الناتو  فهل ستبلع موسكو الطعم   المتمثل بالمفاوضات ....؟؟؟؟ مابعد تلك المرحلة ستبداء المواجهة والحرب  الاوربية الحقيقية  مع روسيا  ثالثا _  ماهو السناريو المتوقع  1_ على المستوى العام ...       استثمار بعض الدول ذات المشاكل الجانبية ذلك الظرف لتصفية الحسابات مثال ذلك الكوريتين  او الهند وباكستان او قيام الكيان الصهيوني بتوجيه  ضربة الى جمهورية ايران الاسلام  هذا التوقع ربما يفتح باب المواجهة النووية المحدودة بادي ذي بدء كمقدمات  للحرب الثالثة  2_  على المستوى الخاص بالازمة ستكون هناك عدة توقعات تقوم بها امريكا ومعسكرها وبالمقابل سيكون  هناك رد روسي  ...  منها  أ_  تفويض اوربي لامريكا  للتصدي وادارة الازمة مع  روسيا   ب _ عمليات تعرف بقص الاجنحة  من خلال الضغط على الاطراف التي تتعاون مع روسيا او تمتنع عن تعويض الطاقة  الروسية المصدرة الى اوربا وبالمقابل سوف تعمل روسيا  بالمثل  وسوف تواجه دول الخليج خصوصا السعودية خطر وجودي حيال تلك الازمة وما بعدها  ج _ استمرار تدفق الاسلحة الاوربية والمساعدات الامريكية الى اوكرانيا  د _  موافقة الاتحاد الاوربي  بالاجماع لانضمام اوكرانيا الى الناتو  هه _ زعامة المانية للاتحاد الاوربي مع حصول تداعيات  طفيفة في الاتحاد الاوربي   و _ دعم  وتسليج مجامبع محلية  في دونباس لمقاومة القوات الروسية  ز  _ انتشار للناتو على مقربة من الحدود الروسية  ح _ تشجيع طالبان لشن هجمات على الاراضي الروسية  ط_ نشاط داعشي كبير داخل المدن الروسية  ي_ ستشهد سوريا تصاعد عمليات  ضد القوات الروسية هناك  تقوم بها قسد  ك _ سوف يتزايد الدعم الامريكي  لاكراد المنطقة خصوصا في العراق بالتنسيق مع تركيا  ل _ ستبذل واشنطن جهدا غير مسبوق  وضغوط كبيرة في دعم وترشيح الكاظمي لولاية ثانية  الخلاصة المهمة .....  اثناء هذه الازمة سوف يستثمر الاستكبار العالمي الفرصة لاضعاف محور المقاومة
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