ملاحظات حول الازمة الأوكرانية

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مظهر الغيثي || اولا / العقوبات الغربية على روسيا واقساها هو خروج بنوك روسيا الكبرى من نظام سويفت عدى البنك المركزي ولن يتأثر سوق النفط سريعا بهذا الإجراء لأسباب كثيرة منها وجود البديل ثانيا / أن الحرب ستصبح من حرب جيوش إلى حرب شوارع وخاصة مع دعم الغرب لاوكرانيا بصواريخ ستنكر المحدث مضادة الهليكوبتر وصواريخ مضادة للدروع امريكية الصنع ثالثا / أن تداعيات الحرب ستؤثر على العالم والعراق لكن بتداعياتها الاقتصادية والسياسية فمثلا أن ارباك تصدير الحنطة من روسيا واوكرانيا سيرفع الأسعار العالمية في كافة المجالات التي تدخل في صناعتها هذه المزروعات وخاصة انها استراتيجية ورئيسية للحياة على الكوكب واحب اذكركم أن هناك حمى لاستملاك الاراضي الزراعية في امريكا والدول المتتجة للمحاصيل الاستراتيجية رابعا / على العراق أن يتهيأ للقادم فلا وقت لاهداره فالعالم رجع إلى ما قبل الحرب الباردة والمناورات النووية على الأبواب