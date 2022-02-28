حرب نووية تلوح في الأفق..

كاظم الطائي || عقوبات مشددة قد تُفرض على موسوكو يوم غد الاثنين المقبل المصادف 28.02.22 بالمقابل قد يكون النووي اسلوب الردع.. فعلا فلاديمر بوتين أعطى الأوامر بهذا الشأن..حيث نزول البارجات النووية.. مع ان الدول الأوربية قد عزمت على فرض عقوبات مشددة حيث مهدت ومن خلال المحادثات الأخيرة.. إلى عزل روسيا ومنعها من التداول بنظام سوفيت والذي تتحكم به الولايات المتحدة الامركية.. وغيرها من العقوبات التي اقرها الاتحاد الاوربي .. ومن الرغم من ذلك إلا ان الضرر سيلحق ب الجميع.. ك المانيا وإيطاليا وغيرهم من الدول الأوربية.. وان المشهد الاقتصادي هبط الى مستويات متدنية..وكما راينا في بريطانيا وفرنسا. من جانب موسوكو كيف ستواجه العقوبات؟ وقد تفرض يوم غد.. إن وقعت..؟ ستكون بمثابة إعلان حرب ضد موسكو من قبل واشنطن وحلفاءها".. وتعتبر مثل هكذا عقوبات تهديد واضح وصريح للأمن القومي الروسي. الرد الروسي ربما يُعتبر بمثابة تهور اذا ما اعتمد النووي كردع للعقوبات..؟ هكذا رد وبهذه القوة اي النووي.. لا شك فيه شيء من الجنون..؟ احيانا يُستحسن ان يتحرك المرء ويستخدم الجنون المسطنع.. طبعا خلاف ذلك الجنون الناتج عن الكثير من العوامل النفسية والمادية التي يتعرض لها الفرد كفرد.. ربما يضطر البعض ان يكون للاعقلاني لكي يجبر الخصم على التقهقر.. وقد يكون اسلوب التعقل غير ناقع مع الاطراف التي لا تفهم غير منطق القوة.. واذا ما عدنا الى موضوع المواجهة.. نجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هيئ الى هذه النقطة والتي تعد أخطر قرار يتخذه منذ الحرب العالمية الثانية .



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام