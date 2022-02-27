عاجل : روسيا.. وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب
المقالات

الدوغمائية ونفسية الفرد العراقي


ظاهر العقيلي

تعرف الدوغمائية بانها حالة من الجمود الفكري يتعصب فيها الشخص لأفكارهِ الخاصة لدرجة رفضهِ الاطلاع على الأفكار المخالفة وإن ظهرت لهُ الدلائل التي تثبت لهُ أن أفكارهِ خاطئة سيحاربها بكل ما أوتي من قوة .

 

وتعتبر حالة شديدة من التعصب للأفكار والمبادئ والقناعات لدرجة معاداة كل ما يختلف عنها وهذه الحالة تعيشها طبقة كبيرة وشريحة واسعة من ابناء الشعب العراقي للاسف الشديد حيث يطغي التعصب الفكري على اغلب مجالس الحديث او المسامرة سواء كان ذلك في الشارع او البيت او العمل او حتى في مواقع التواصل الاجتماعي !!

 

ربما يذهب البعض ان سبب التشدد والتعصب هو لطبيعة تكوين المجتمع العراقي الديوغرافية او التاريخية مثلا حيث للتاريخ والاحداث دور مهم في التاثير على نفسية الافراد والمجتمعات فاغلب الاحيان تنعكس سلبا على حياة المواطنين فتظهر اثارها على الحديث واسلوب النقاش وتتحول الى ركيزة للتعصب ورفض الاخر والتسقيط به وعدم الاستماع لاي راي مخالف حتى وان كان منطقي وصحيح .

 

ما نشهده في وقتنا الحاضر من رفض الاخر والتشهير به والتسقيط والطعن واسلوب الشتم والتعدي الصارخ على كل القيم الاسلامية السمحاء والاجتماعية الاصيلة انما هو نتاج حركات ضالة مظلة ومدعومة من دول ارهابية لا تريد بالمجتمعات ومنها المجتمع العراقي الخير والصلاح فاثرت تلك الحركات والجماعات الجوكرية البعثية والمدعومة من السفارة الامريكية ودول الخليج على الراي العام العراقي وخاصة الشباب الذي راح لا يطيق او يتقبل اخيه في الانسانية والوطن وربما حتى في ذات العرق والجنس البشري ولقد لمسنا التطبيق الحرفي والفعلي والعملي لذلك ابان ماتسمى بثورة تشرين وما جرى بعدها من تبعات فاصبح المجتمع العراقي لا يتقبل اي فكر او راي مغاير بل وتجاوز ذلك حد التعدي بالالفاظ على كل الرموز الدينية والاجتماعية والسياسية والعشائرية وللطعن بها ولم يسلم من ذلك اي شخص او مجموعة وبحجج بائسة وغير منطقية .

 

ان من الضروري على افراد المجتمع الذي يسعى الى الصلاح والاستقامة اشاعة روح تقبل الاخر فكرا وقولا وفعلا وعدم التمسك بمفهوم او راي واحد فقط واعطاء جانب وفسحة للاستماع والاخذ بكلام الاخرين لعل فيه مصلحة وسداد وبطبيعة الانسان ليس معصوم عن الزلل او الخطأ وكما جاء عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب ( ع) ( من شاور الرجال شاركهم عقولهم ) فأين المشورة والراي ومشاركة العقول والنصح والنصيحة وقول الصواب لماذا غابت كل القيم والمفاهيم الانسانية الطيبة والرائعة عن اداب المجتمع العراقي وهل الطعن والتجاوز والسب والشتم والتعصب حل للمشاكل !!؟

 

ان اشاعة ثقافة تقبل الاخرين ان كانت اراءهم وتوجهاتهم عقلائية ومنطقية وصحيحة هي صفة محمودة ومنطق ايجابي وعامل مساعد للرقي والتفهم والادراك والوصول الى نتائج ايجابية سليمة على عكس رفض الاخر والتزمت والتعصب لرأي او فكرة او شخص فليس هنالك احد نقي نقاء تام او مقدس فوق ما يدركه العقل سوى الامام المعصوم وهذا من البديهيات العقلية والمنطقية فكل بني البشر خطائون وخيرهم التوابون .

 

ماكان يوما التعصب الفكري والتشدد ومنطق التجاوز والسب والشتم حل او صفة جميلة على العكس فان الانسان المتعصب هو انسان معزول ومكروه عند اغلب المجتمعات وتصل الحال الى نبذه وعزلته حتى لا يسبب الارباك ويؤثر على الراي العام والاخرين فكل المجتمعات لم تكن على صف او نسق واحد من الثقافة او الفكر او العقيدة او الرؤى فجميعهم مختلفون ولمن يتوحدون عند نقطة مهمة وهي الاخلاق وتقبل الاخر اذا كان نزيه وعنصر مسالم وصحيح وانساني وصاحب خلق ودين وغير فوضوي او حقود او خبيث .

 

الخروج من الجمود الفكري الى فضاء العلم والمعرفة والدين والاخلاق وتقبل الاخرين رأيا وشخصا هو سبيل وطريق جيد وصحيح ويعود حتى على النفس بالطمأنينة وسموها وسمو من يعمل بالمفاهيم الانسانية والاخلاقية وان نكران الذات هي ايظا عامل مكمل للاستماع الى الراي الاخر ومناقشته نقاش موضوعي وايجابي نحو التكامل الفكري والعقدي والانساني والاخلاقي والديني والمجتمعي :

فما مِن كائنٍ إلا لدَيهِ 

صفاتٌ حسنُها زاهٍ صَبيحُ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدوغمائية ونفسية الفرد العراقي
من يقدم الدين او الوطن
القوات الجوية الأمريكية – الطيارون الأبطال أو مجرمو الحرب؟
كاكا مسعود .. شلونك
تباً لكل من يترحم على صدام
من يفترض بهم اصلاح العراق هم سبب خرابه..!
من صور خيانة الوطن
إنه عصر المقاومة ..!
إيران الإسلامية حليفتنا وأمريكا الإرهابية حليفتهم..!
سيعم السلام ولن تصل الأمور لحرب عالمية..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 91.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.79
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك