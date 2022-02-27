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إنه عصر المقاومة ..!

75 2022-02-27

حازم أحمد فضالة ||   العتبة الكاظمية المقدسة: عدد زوار الكاظمين (عليهما السلام) بلغ عشرة ملايين زائر. السلام عليك يا سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر، وعلى آبائك وأولادك.     يعني بغداد (العاصمة) كلها حاضرة، لذلك لا يتكلم لنا أحد عن غلق الطرق؛ لأنَّ هذه الملايين تسير على الأرض وليست مُحلِّقة في السماء، وهي إرادة الشعوب الإسلامية الواعية، وليست إرادة الحكومات التابعة لأميركا الخسيسة.     الذين يتباكون على (غلق الطرق) يعيشون الهزيمة المرة؛ فهم يتألمون لأنَّ هارون العباسي أخزاه الله في الدنيا قبل الآخرة، ولم يجعل له ذكرًا حسنًا، وصارت بغداد العاصمة تذهب زحفًا للإمام الكاظم (عليه السلام) أفواجًا بالملايين، تدخل في ولايته ومحبته وتلعن هارون العباسي القاتل، ولا عزاء لعملاء الإمارات المهزومين إزاء هذه الملايين الصادقة، التي تدافع عن مقدسات الأمة ورموزها وأئمتها ومراجعها وحوزاتها وحشدها الشعبي ومقاومتها.     إنَّ هذه الملايين تُعَدُّ تفويضًا جماهيريًا للمقاومة أن تدافع عن وجودها وعقيدتها، وتطرد الأميركي المحتل، وتؤدب المحور الخليجي والبريطاني الوهابي، وتؤدب كل من يريد إعادة حكم هارون العباسي اللعين حتى يسجن موسى بن جعفر مرة ثانية ويقتله! لكن هيهات هيهات أن يحكم هارون العباسي الطاغية مرة أخرى، فالعصر عصر ال
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