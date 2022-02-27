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سيعم السلام ولن تصل الأمور لحرب عالمية..


   نعيم الهاشمي الخفاجي ||   المتابع للأحداث في أوكرانيا يصل إلى نتيجة أن هناك عملية تغيير كبرى تسير في اتجاه عالم أكثر أمن واستقرار، المتابع إلى الإعلام العربي بمختلف أنواعه يصل إلى نتيجة أن الإعلام العربي ساذج نتاج بيئة جاهلة غبية، ومعظم الإعلام العربي اعلام يمتاز في العبودية بسبب تعرض العرب للظلم والاضطهاد والاحتلال والعبودية لقرون طويلة من الزمان، وحتى بعد أن انتصرت بريطانيا وفرنسا بالحرب العالمية الأولى على الدولة العثمانية، قامت بريطانيا وفرنسا في إقامة دول عربية شكلها مستقل تعمدت على جعلها دول فاشلة تعاني من صراعات قومية ومذهبية وتسليط وتمكين عملاء يعملون لصالح المستعمر للتسلط على رقاب الشعوب العربية بالحديد والنار، لازالت العبودية تحكم غالبية الشعوب العربية، لذلك غالبية الإعلام العربي اعلام تبعي ذليل يدافع عن اسيادهم من قوى الاستعمار ويحلل المحللين العرب لصالح الاستعمار وقلب الحقائق. ماحدث من أحداث بسبب عملية الغزو الروسي لأوكرانيا هي بداية لحقبة زمنية تؤسس لعهد جديد من السلام، انا شخصيا ضد الحرب وضد غزو بلدان وقتل شعوب مسالمة ترغب بالعيش الكريم، لكن السياسة قذرة والدول الكبرى متجبرة تقتل الشعوب لأجل مصالحها وتحقيق مآربها، هناك حقيقة أمن روسيا من أمن أوروبا وأمن أوروبا وازدهارها من أمن روسيا ورخائها، نعم ستتغير التحالفات، فمن كان مصدر ثقة بالأمس لم يعد كذلك اليوم، ومن كان عدواً قد يصبح حليفاً، قضية نشر الديمقراطية كذبة كبرى، التجارب الملموسة في  أفغانستان حيث سلمت أمريكا الشعب الأفغاني الذي عاش هامش من الحرية طيلة عشرين سنة إلى حركة طالبان الوهابية الظلامية المتورطة بقتل الشعب الأمريكي نفسه في جريمة سبتمبر عام ٢٠٠١ التي نفذها شيخ الإرهاب المواطن السعودي أسامة بن لادن مؤسس حركة طالبان ومرشدهم الروحي وزميلهم وصديقهم.  نعم لن ينسى العالم صور الأفغان وهم يتساقطون من الطائرة الأميركية، ولاينسى المنصفون كيف سلمت الموصل وتكريت والانبار بخطة محكمة لعصابات داعش وكيف رفض الحليف الأمريكي تقديم الدعم الجوي وتقديم السلاح للقوات العراقية المنهارة والتي انهارت بسبب فرض المحاصصة القومية والمذهبية في تركيبة الجيش العراقي والقوات الامنية، السني سلم سلاحه لداعش والشريك الكوردي انسحب وبقي الضابط والجندي الشيعي تائه في بيئة تكفيرية ارتكبت أقذر جرائم التطهير العرقي بحق كل من هو شيعي ولازالت جريمة سبايكر عالقة في أذهان كل المنصفين والشرفاء. مصالح غربية في إيجاد نظام في أوكرانيا معادي إلى روسيا من خلال إسقاط نظام كان يتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا والغرب، ورأينا توسلات رئيس أوكرانيا بأن 27 دولة تجاهلت طلب انضمام بلاده الى الناتو، ومانراه من دعم إلى أوكرانيا إعلامي لم يصل إلى مواجهة عسكرية مابين الناتو وروسيا بل كل قادة الناتو يعلمون المواجهة مع روسيا يعني حرب عالمية نووية. الشيء المؤكد  أن الولايات المتحدة وأوروبا غررتا بالرئيس  الأوكراني، واستخدموه كورقة للعب في أعصاب  الدب الروسي الذي لا يمزح حتى غزاها الروس. أوروبا تستعد لاستقبال قرابة خمسة ملايين لاجئ أوكراني، كان يمكن تجنب  الغزو الروسي إلى أوكرانيا بجعل أوكرانيا دولة صديقة إلى روسيا وإلى دول الناتو وتكون حلقة وصل في تمتين العلاقات الأوربية الروسية عبر البوابة الاوكرانية التي تشترك مع روسيا قوميا ودينيا وكنسيا. هناك حقيقة معركة أوكرانيا شارفت على الانتهاء وإن العالم يتغير نحو الأفضل في علاقات متكافئة ومن لا يدرك ذلك فهو واهم. وعملية الغزو الروسي لأوكرانيا هي بداية للتفاوض لإيجاد حل دائم ما بين الدول الخمسة النووية الكبرى التي تحكم العالم وتقاسم النفوذ، العرب خارج مجال التغطية فهم يبقون مخصصون للحلب ودفع فواتير حروب الناتو الباردة والساخنة، مشكلة العرب بغالبيتهم دول تحكمها أنظمة الرجعية العربية التي نصبها الاستعمار ومكنهم  من رقاب الشعوب العربية ليحكموهم بطريقة العبودية والاذلال، هناك غالبية كبيرة من الكتاب والمحللين والصحفين العربان ينطبق عليهم حالة الخوف من الاستعمار مثل خوف شخص زار فيلسوف ورأى  بطعامه صورة افعى ، حيث يحكى أن رجلا زار أحد فلاسفة الرومان وقت الغذاء، فدعاه الفيلسوف إلى مأدبته، وعندما بدأ الرجل بشرب الحساء، بدا له وكأنه رأى فى الطبق أفعى صغيره، لكنه استمر فى الشرب مخافة أن يحرج الفيلسوف، وحين عاد الرجل إلى بيته ظل قلقا مما تناوله، وبالفعل أصابه ألم شديد فى بطنه أطار النوم من عينيه، وحين طلع الصباح قصد بيت الفيلسوف لعله يجد دواء لما يعانيه، وكم كانت دهشته عظيمه عندما أخبره الفيلسوف، أنه لم يكن فى الطبق أي أفعى، وإنما كان هذا إنعكاسا لصورة أفعى مرسومه على السقف، ولتأكيد قوله سكب له طبق حساء آخر ووضعه، تحت سقف حجرة الطعام فانعكست فيه على الفور صورة الافعى، واندهش الرجل أكثر حين أحس بزوال ألم بطنه فور معرفته بالحقيقة،وهنا قال له الفيلسوف، الأفعى توجد فى عقلك فقط، فالوهم له قوة نفسيه عجيبه قد تتحول إلى واقع محسوس،فى نفس الإنسان المتوهم. لذلك الغالبية العظمى من الإعلام العربي الساذج لديه عقدة العبودية والخوف الغيبرمبرر من قول كلمة الحق، وصدق قول العالم الفيلسوف الشيعي  ابن سينا الوهم نصف الداء والاطمئنان نصف الدواء،والصبر أول خطوات الشفاء. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي  كاتب وصحفي عراقي مستقل. 27/2/2022
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