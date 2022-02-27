المقالات

العصمة في قعر السجون..


  كوثر العزاوي ||   لعلّي لستُ ممّن يتجرَّأ في خوض غمار المعصوم ليكتب فيه! وأنَّ قلمي ليتصاغر أمام من كتبوا ودوَّنوا عن حياة آل محمد "عليهم السلام" وسيرتهم، ولكن وجدتُ إحساسًا خاصًا يدفعني ويلحّ عليّ وأنا أنعى مولاي وأتذكر سجنه  لأرمي قطرة سجني في زمن طاغية هو امتداد لطواغيت بني العباس لتمتزج في بحر معاناة سجنه "عليه السلام "حيث طوامير اللارشيد في  عصر جبابرة بني العباس؛ علّي أحضى بنفحةٍ قدسية من نسيم صبره وكظمه! تَهبُّ على قلبِ يتيمة قد أوجعتها سياط الدهر الخؤون! وأثناء المسير باتجاه كعبة الصبر التي أحالت تلك المطامير إلى روضة من رياض اللطف الإلهي، باقية على مرّ السنين، مشكاةُ نورٍ للضالين، وموئلاً للخائفين، ورعبًا للظالمين. حريّ بنا اليوم أن نطيل المكوث عند أعتاب باب الحوائج كاظم الغيظ، وأن نُطلِق العنان لآهاتٍ تكسّرت بين أضلعنا، لتنفث الأنفاس، وتُلثِم أبواب الله التي منه يُؤتى، لأنها محالّ الرحمة، وفيض الشفاعة، فتهيم عندها الأرواح، وترتوي من ينبوع الحكمة ماينير طريقها في شتى ميادين الحياة، كما أنها فسحةٌ لاستلهام الدرس والعبرة من جميل السّمات الفذّة التي تميّزت بها شخصيّته "عليه السلام"، كونه المعصوم وهو محض نور في حياة البشرية، إلّا أنّ حياة الإمام الكاظم "عليه السلام" بجميع أبعادها تتميّز بالصلابة في الحقّ، والصمود أمام الأحداث، حتى أنه صار سراجًا يضيء في المطامير المظلمة، خلال التنقّل به من سجن إلى سجن! حتى أصبحت أنصع سِماته وضوحا "كظم الغيظ وسمة الصبر"!  الصبر على الأحداث الجسام، والمحن الشاقّة التي لاقاها من طواغيت عصره الذين تمادَوا في تعذيبه ولم يرعَوا لرسول الله حرمة، وهو من العترة الطاهرة ومن الشجرة النبوية الباسقة، والدوحة العلوية اليانعة، ومحطّ علم الرسول "صلى الله عليه وآله" وباب من أبواب الوحي والايمان ومعدن من معادن الرحمة "وماذا بعد الحق الا الضلال"  وثمة حقيقة ناصعة في حياة إمامنا الكاظم "عليه السلام"، على كل موالٍ أن يعيها ويُطبقها بشكل واقعيّ ليصل الى السعادة مستلهمًا الدرس الأروع من سيرته "عليه السلام" الا وهو الارتباط الحقيقي بالله ومطلق الثقة به "عزوجل" والتعامل مع هذه الحياة على أنها دار ممرّ لاراحة فيها ولاقرار وأن الدار الآخرة هي دار القرار، وإن الفناء في سبيل الحق والدفاع عنه وتحمّل المشاق لأجله، لهي السعادة والانشراح ، ولهذا نجد الامام الكاظم "عليه السلام" يضرب للناس أروع مثل في تحقيق السعادة والتعالي بالنفس على كل مافي هذه الحياة الفانية بارتباطه بالمطلق "عزوجل" ليجعل من السجن نعمة كبيرة يَشكر الله عليها فيقول مخاطبا ربّه عند دخوله السجن:   (اللهم أنك تعلم، طالما سألتك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت ، فلك الحمد) فسلامٌ عليك أيها الآية العظمى، سلام كاظم الغيظ راهب آل محمد "عليهم السلام"    ٢٤رجب الأصب١٤٤٣هج  ٢٦-٢-٢٠٢٢ م
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العصمة في قعر السجون..
احلاف واجلاف
حرب ستغير خارطة العالم
العراق وتداعيات الأزمة الأوكرانية
وصية شيبة الحق
قراءة فنية..ماذا تعني زيارة باب الحوائج الامام الكاظم "ع"
اول معارضة سياسيّة في الاسلام
لا احد يحب الحرب ..!
الولايات المتحدة عائق امام الحكومة الوطنية في العراق..!
قصيدة"هذا الغريب منين"وتأثيرها السلبي..رؤية من زاوية أخری
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.79
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك