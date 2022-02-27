قراءة فنية..ماذا تعني زيارة باب الحوائج الامام الكاظم "ع"

يوسف الكاتب ||
١..الزيارة تعني اننا نتظاهر بالاحتجاج على كل الظالمين والارهابين والقتلة
٢..الزياره نعلن فيها بان امامنا الكاظم ع قتل مظلوما
٣..زيارة الامام الكاظم ع تعني ان الحاكميه هي لمحمد وال محمد ع ومن سار على صراطهم
٤..زياره امامنا الكاظم ع .تعني باننا على حق واننا نمضي لنعرف العالم بان امامنا كان امام سلام
٥..زيارتنا لامنا الكاظم ع .نعلن فيها اننا المتظاهرون يدوقلب واحد معتصمين بحبل الله سبحانه وتعالى ومستضيئين بنور امامنا ع
٦..زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعني التبرىء ممن عادى محمد وال محمد ع
٧..زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعني التولي الى محمد وال محمد ع
٨..زيارتنا لامامنا الكاظم ع .تعني اننا طلاب سلم اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم الى يوم القيامة
٩..زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعني اننا نلعن اعدائهم وقاتليهم .
١٠..زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعني اننا نمضي في طراط الجمال لنحارب فيه طريق القبح
١١..زيارتنا لامامنا الماظم ع تعمي اداء لتكليفنا الشرعي الذي خطته لنا ارادة السماء ورسمه لنا نبي محمد وال محمد ع
١٢..زيارتنا لامامنا الكاظم ع هي اشعار العالم كل العالم باننا ضد الظلم ..كونا للظالمين عونا وللمظلومين خصما
١٣..زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعلمنا ان صراط الحق والحريه يمر من خلال صراط الشهاده
١٤..زيارتنا لامامنا الكاظم ع هي الاعداد الروحي والعقائدي والسياسي والاعلامي لنصرة الحق
١٥..زيارتنا لامامنا الكاظم ع هي الانتظار الايجابي لحكومة العدل الالهي كي نكن مع امامنا صاحب الزمان الامام المهدي عج .جنود وقاعده قويه نقاتل بين يديه الكريمتين
١٦...ان الامام الكاظم ع قال...افضل العباده بعد المعرفة هي انتظار الفرج ...
ان زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعني السعي والاستعداد لاستقباله لان الله قال في القران الكريم
انتظروا اني من المنتظرين..
١٧..شعارنا ...هتافنا...رايتنا ...صراطنا ....اني من المنتظرين