قراءة فنية..ماذا تعني زيارة باب الحوائج الامام الكاظم "ع"

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يوسف الكاتب || ١..الزيارة تعني اننا نتظاهر بالاحتجاج على كل الظالمين والارهابين والقتلة ٢..الزياره نعلن فيها بان امامنا الكاظم ع قتل مظلوما ٣..زيارة الامام الكاظم ع تعني ان الحاكميه هي لمحمد وال محمد ع ومن سار على صراطهم ٤..زياره امامنا الكاظم ع .تعني باننا على حق واننا نمضي لنعرف العالم بان امامنا كان امام سلام ٥..زيارتنا لامنا الكاظم ع .نعلن فيها اننا المتظاهرون يدوقلب واحد معتصمين بحبل الله سبحانه وتعالى ومستضيئين بنور امامنا ع ٦..زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعني التبرىء ممن عادى محمد وال محمد ع ٧..زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعني التولي الى محمد وال محمد ع ٨..زيارتنا لامامنا الكاظم ع .تعني اننا طلاب سلم اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم الى يوم القيامة ٩..زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعني اننا نلعن اعدائهم وقاتليهم . ١٠..زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعني اننا نمضي في طراط الجمال لنحارب فيه طريق القبح ١١..زيارتنا لامامنا الماظم ع تعمي اداء لتكليفنا الشرعي الذي خطته لنا ارادة السماء ورسمه لنا نبي محمد وال محمد ع ١٢..زيارتنا لامامنا الكاظم ع هي اشعار العالم كل العالم باننا ضد الظلم ..كونا للظالمين عونا وللمظلومين خصما ١٣..زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعلمنا ان صراط الحق والحريه يمر من خلال صراط الشهاده ١٤..زيارتنا لامامنا الكاظم ع هي الاعداد الروحي والعقائدي والسياسي والاعلامي لنصرة الحق ١٥..زيارتنا لامامنا الكاظم ع هي الانتظار الايجابي لحكومة العدل الالهي كي نكن مع امامنا صاحب الزمان الامام المهدي عج .جنود وقاعده قويه نقاتل بين يديه الكريمتين ١٦...ان الامام الكاظم ع قال...افضل العباده بعد المعرفة هي انتظار الفرج ... ان زيارتنا لامامنا الكاظم ع تعني السعي والاستعداد لاستقباله لان الله قال في القران الكريم انتظروا اني من المنتظرين.. ١٧..شعارنا ...هتافنا...رايتنا ...صراطنا ....اني من المنتظرين