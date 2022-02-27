مجلس النواب الموقر..!

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هادي خيري الكريني || يرجى مسائلة الحكومة ووزارة التجارة عن المبالغ المخصصة لوزارة التجارة كيف صرفت وهي مليارات ؟؟ لحد هذا التاريخ لم يتم تسليم حصة أشهر من سنة 2021 ونحن بنهاية الشهر ال 2 والتي تم استلامها هي ليست حصة بل أجزاء من الحصص المقرر مرة سكر فقط والذي تم تقليله للنصف ولانعرف لماذا ؟ اما الزيت فهو في خبر كان ...كانت توزعه وزارة التجارة ! ومرة رز فقط وهو من اردء انواع الرز على الإطلاق لايصلح للاستهلاك البشري ومع هذا لو تم توفيره يسد جزء من حاجة الفقراء والذين هم تحت خط الفقر. وهم ربع الشعب العراقي( عشرة مليون انسان ) وهذا مسجل رسميا .. ياسادة ياكرام لمن لايعرف ما معنى تحت خط الفقر ؟ هم عوائل لاتستطيع توفير قوتها اليومي ! طعام فقط ! ثلاثة ارغفة خبز يومية للفرد يعني لاهي طماطم ولا خيار ولافاكهة ولا لحم ولا دجاج خبز فقط ! والعوائل كبشر تحتاج إلى ملبس وطبيب واجور نقل كلها ضرورات حاربوها بلقمة العيش ! والدستور نص بتوفير عيش كريم لكل مواطن ! والتضخم وصل أضعاف مضاعفة لو تم المقارنة مع ما كان قبل حكومة تشرين الأسود!! والذي لا يعرف التضخم هو ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية الضرورية مع ثبات الأجور والسلع الضرورية تختلف من بلد إلى آخر في العراق( الرز والطحين والزيت والسكر والملابس ) ! الذي جرى بالعراق تم تخفيض الأجور بفعلة نكراء مع زيادة التضخم والذي يتسائل كيف ؟ برفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي تم تقليل القدرة الشرائية للربع هذا بالنسبة للموظفين والكسبة والعاملين باجور يومية اما العاطلين فتم جلدهم مرتين !! الحجة اقتصاد العراق ريعي يعتمد على سعر النفط ! الا يمكن التلاعب بسعر الصرف صعودا ونزول مع سعر النفط الذي بلغ 100 دولار ثبات سعره بهذا المقدار وعدم دعم السلع الاستهلاكية وتذبذ توفير الحصة التموينية لشعب ربعه تحت خط الفقر ونصفه فقراء وهم كل الطبقة الوسطى أصحاب الدخل المحدود تم تحويلهم إلى فقراء بشط ربع الراتب نتيجة زيادة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي أدى إلى تفاقم الوضع بالبلد بشكل رهيب ويعولون الذين جوعوا الشعب انهم محمين من المحتل! حتى الطحين الان الحصة اكتملت للاشهر السابقة من السنة الماضية مع هذا يقولون مجلس الوزراء قرر صرف شهرين .وان تعجب أراك الدهر عجبا ياسادة ياكرام اعطوهم الحصة المقرر فقط وبارك الله بسعيكم وزارة التجارة تابعة لمجلس السيادة !!!! ملك صرف لجهة سياسية أثرت ثراء فاحش وبنت قصور وتتلاعب بمصير البلد وتعقد اجتماعات خارج البلد وتأتمر بامرة دول الإقليم الا يكفي ؟؟؟ توجيه سؤال كم تكلفة الحصة المقرر التي توزع شهريا بسعر مدعوم على الشعب ،!! قال النائب السابق الشيخ صباح الساعدي 75 مليون دولار فقط تكلفة الوجبة الواحدة ! ( طحين ورز وسكر وزيت ) والمخصص مليارات ..! ثمن الحنطة،(المخصص للطحين )التي اشترتها وزارة التجارة من الفلاحين الفقراء بل المعدمين لحد الان لم تسدد .. ياسادة ياكرام مصيبتنا مصيبة كبيرة وبيد ناس لم يراعوا بنا الاً ولا ذمة ! وإليك الخبر !!!!! الجمعة, 25 فبراير 2022 2:51 م خاص / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التجارة العراقية، الجمعة، موعد تسليم المواطنين حصتين تموينية التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء لاعانة العوائل العراقية مع إقبال شهر رمضان المبارك. وقال مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، محمد حنون، في تصريح لوكالة / المركز الوطني الخبري/ انه “استنادا لتوجيهات رئاسة الوزراء تقرر تشكيل خلية أزمة مع الشركة التي ستجهز مفردات البطاقة التموينية لشهرين وحثها على الالتزام بالموعد المقرر خدمة للعوائل العراقية وللتخفيف عنها”. ولفت الى ان” موعد توزيع الحصة سيكون على مرحلتين الأولى قبل أيام من شهر رمضان الكريم والثانية ستكون متصف الشهر الفضيل عبر وكلاء الوزارة في المناطق والمحافظات”. واشار الى ان” الوزارة في الوقت الحالي تعمل على زيادة الخزين المحلي من الحبوب وتزويد المواطنين به مع إقبال شهر رمضان المبارك”. وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وجه في وقت سابق من الأسبوع الجاري وزارة التجارة بتجهيز الحصة التموينية للمواطنين بواقع شهرين مع إقبال شهر رمضان الكريم 27/2/2022