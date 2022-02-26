الفرق بين بوتين وبايدن..!

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نـاجي امهـز || للاسف كنا نتكلم عن العقل العربي كيف انتقل من عبادة الحجر الى البشر، وكيف العربي ينتقد بعض الهنود الذين يعبدون البقر. مع العلم ان البقر يمكن حلبه،والاستفادة من لحمه، اما عبادة الاشخاص لا اعرف ماذا تنفع. بعض العرب يشتمون بايدن ويهللون لبوتين، مع العلم ان بايدن هو الذي دفع باوباما لتوقيع الاتفاق النووي مع ايران عام 2015، وقد عمل بايدن جهده كي ينجح الاتفاق النووي عندما كان نائب الرئيس اوباما، فبايدن هو الذي: 1 – منذ عام 2007 حتى عام 2009 كان بايدن يدافع عن ايران عندما كان رئيسا للعلاقات الخارجية الامريكية. 2 – منذ عام 2009 حتى عام 2017 عندما عين بايدن نائبا للرئيس اوباما كان يعمل ليلا نهارا على انجاح الاتفاق النووي مع ايران. 3 – عندما بدات الحرب على سوريا لعب بايدن دورا هاما بالتنسيق مع اوباما حيث لم يسجلا اي اعتراض على دخول الايرانيين والحزب الى سوريا وقد غضا الطرف ونجحا بتقليل الاعتراض الدولي ولجم الاعلام الامريكي الذي كانت تموله بعض الدول العربية. 4 – عندما بدا العالم بالايحاء ان ايران هي التي تقف وراء داعش، خرجت السيدة كلينتون وقالت نحن الذين صنعنا داعش، كي يعرف الشعب الامريكي والاوروبيين ان الحزب الديمقراطي عندما يدافع عن ايران، فانه يدافع عن الاعتدال المتبقي بالشرق الاوسط وبحال سقطت ايران فلن يبقى امام العالم الا امثال داعش. 5 – منذ عام 2017 حتى عام 2020 قام بايدن بالتعاون مع كيري بمواجهة كل مخططات ترامب، فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد الموافق 25 نيسان 2021 أن جون كيري أبلغ جواد ظريف أن "إسرائيل هاجمت المصالح الإيرانية في سوريا 200 مرة على الأقل".ومعنى ذلك أن كيري شارك معلومات استخباراتية أميركية وإسرائيلية حساسة مع خصم كبير، وعلى ثر هذه التسريبات طالب ترامب بمعاقبة كيري بالخيانة العظمة. 6 – عام 2021 اعلن بايدن إن بلاده ستعيد فتح القنصلية في القدس، وذلك بعد ان اوقف العمل بالقرار الذي اتخذه ترامب صديق بوتين بان القدس عاصمة اسرائيل. 7 – مع وصول بايدن الى البيت الابيض عام 2021 قام بايدن بسحب كافة الاساطيل البحرية ووقف كافة قرارات الاعمال الحربية التي كان اتخذها ترامب صديق بوتين ضد ايران 8 – في 27 – 1 – 2021 علقت الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية ومقاتلات إف-35 للإمارات العربية المتحدة في إطار "مراجعة" قرار اتخذ إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب صديق بوتين، مع العلم ان بوتين صديق ترامب قام عام 2019 بتُسليّم منظومة «قاذفات اللهب» الثقيلة للسعودية، واستكمال توريد باقي الصفقة المؤلفة من: نظام اس 400، نظام كورنيت ايه ام، رجمات الصواريخ توس، رجمات القنابل ا ج س 30، واسلحة خفيفة مختلفة. 9 –دعا الرئيس الأميركي جو بايدن في 4 – 2 – 2021 إلى "إنهاء" الحرب في اليمن، معلنا وضع حد لـ"الدعم" ولـ"مبيعات الأسلحة" الأميركية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في هذا البلد، كما أعلن تعييين مبعوث خاص لحل الأزمة اليمنية. 10 – قام بايدن في 21- 9 – 2021 وعبر منبر الامم المتحدة بالاعلان على استعداده للعودة الى الاتفاق النووي، الذي قام ترامب صديق بوتين بالغائه. 11 – منذ تولي بايدن رئاسة البيت الابيض حتى هذه اللحظة لم يحصل لقاء رفيع المستوى مع المملكة العربية السعودية، بالمقابل اجرى الرئيس بوتين عشرات الاتصالات بالعاهل السعودي الامير محمد بن سلمان. 12 – في 25 – 12 – 2019 صرح نتن ياهو انه لولا صداقته الشخصية والعميقة مع بوتين لوقع صدام عسكري روسي اسرائيلي، ولا ننسى الجهود التي بذلها بوتين لانقاذ نتنياهو انتخابيا عندما قدم هدية جثة الجندي زخاريا باومل، والتي انقذت نتنياهو من محاسبته على جرائم فساد. بالمقابل لم يتصل بايدن بنتنياهو وجعله ينتظر اكثر من شهر، وعندما اتصل بايدن بنتنياهو في شباط2021 حسب ما ذكرت ال سي ان ان، ان لهجة بايدن كانت جدا قاسية وحازمة وفظة مع نتنياهو. على كل الحال اللائحة تطول واترك الاستنتاج لكم لتحددوا الفرق بين بوتين وبايدن، ويبقى السؤال الكبير لماذا قام بوتين بغزو اوكرانيا قبل توقيع الاتفاق النووي مع ايران، سؤال اتركه برسمكم. وبالختام انا مجرد كاتب لا اقدم ولا اؤخر لكني اعرض بضاعتي الفكرية على بساط البحث ولكل عاقل عقل يختار به ما يعجبه.