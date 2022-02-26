المقالات

معارك أوكرانيا تشارف على النهاية


   نعيم الهاشمي الخفاجي ||    أنا شخصيا ضد أي حرب تندلع، لأن الحرب وقودها الناس الفقراء يشعلها أشرار الناس من قادة العالم المتوحش الذي يريد السيطرة على شعوب كوكب الأرض ويستعبدهم، معارك أوكرانيا ليست معركة ما بين دولة جارة مع دولة جارة أخرى فقط، وإنما معركة مابين روسيا وحلف الناتو عبر أراضي أوكرانيا ووقود الحرب الشعب الأوكراني المسالم والبسيط. بوتين ليس جاهل أو غبي، وضع بحساباته الدخول في معركة ربما تتطور لتصبح حرب عالمية نووية لا تبقي ولا تذر، تتضرر منها كل شعوب العالم، عندما تهيكل السوفيت وأعلن عن استقلال أوكرانيا نظام الحكم اتبع أسلوب إيجاد علاقات جيدة مع روسيا ومع العالم الأوروبي الغربي، بل في حرب إسقاط نظام صدام الجرذ أرسلت الحكومة الاوكرانية قوات عسكرية لغزو العراق، وانتشرت القوات الاوكرانية في محافظة واسط جنوب مدينة بغداد، دعمت المخابرات الغربية منظمات مجتمع مدني إلى أن قرروا خلع الرئيس الاوكراني الذي يملك علاقات جيدة مع الغرب وروسيا واستبداله في نظام يعادي روسيا لجعل أوكرانيا دولة معادية إلى روسيا لخلق مشاكل و ساحة للصراعات الغربية مع روسيا من خلال أوكرانيا. سبق إلى بوتين أبلغ أوباما أن تغير النظام في أوكرانيا يهدد وحدة الأراضي الاوكرانية ويجعل من أوكرانيا ثلاثة دول، المعركة الحالية، القوات الروسية اتجهت نحو العاصمة كييف لذلك معركة كييف المرتقبة، في ظل وصول القوات الروسية إلى أطرافها أمس، يجود خيار لدى روسيا إسقاط نظام الرئيس الحالي زيلينسكي وتنصيب قيادة جديدة مدعومة روسيا، القوات الروسية تعمل على احتلال كييف وإسقاط حكم الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي. معظم الساسة السابقين الاوكران هم يعيشون في روسيا، مضاف لذلك هناك تداخل ما بين الشعب الاوكراني والروسي قوميا ودينيا وكنيسا، تم تسريب معلومات من قبل  الحكومة البريطانية، قبل شهر من اندلاع الحرب مابين روسيا وأوكرانيا ووصول الدبابات الروسية الأراضي  إلى العاصمة الأوكرانية، نشرت  معلومات عن اتصالات بين أجهزة الاستخبارات الروسية وسياسيين ومسؤولين أوكرانيين سابقين تُطرح أسماؤهم كمرشحين لقيادة الحكم الجديد خلفاً لحكومة زيلينسكي. وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، «إن الحكومة الروسية تنظر في تنصيب قائد موالٍ لروسيا في كييف في إطار درسها هل تغزو أوكرانيا وتحتلها، وطرح اسم النائب الأوكراني السابق يفين موراييف يتم النظر إليه كمرشح محتمل. وتحدثت تقارير الحكومة البريطانية التي تم نشرها  عن محافظة «أجهزة الاستخبارات الروسية على روابط بعدد من السياسيين الأوكرانيين السابقين بينهم سيرخي أربوزوف، وأندريه كليويف، وفلاديمير سيفكوفيتش، ومايكولا آذاروف.   الواقع أن سقوط كييف لا يعني تلقائياً سقوط زيلينسكي، إذ يمكنه الانتقال إلى لفيف قرب الحدود البولندية، أو الانتقال إلى الخارج لقيادة حكومة منفى.  انهاء معركة كييف تكون مهمة جدا في إيجاد حلول إلى إنهاء المعركة العسكرية الدائرة الآن، ليس من مصلحة أوروبا استمرار معركة مع دولة نووية ربما تتطور بسبب حوادث عرضية تشعل حرب نووية يموت غالبية شعوب أوروبا بطريقة الشوي النووي. هناك من بعض المحللين يقول أن( ‏بوتين ربح الحرب قبل أن تبدأ ومطالبه ستتم تلبيتها بالقوة أو بالسلم ُتركت أوكرانيا لتواجه مصيرها، من يراهن على هزيمة روسيا يعيش الوهم، العالم بدأ يتغير فعلياً منذ دخول روسيا إلى سوريا والتي كانت البوابة والبداية، الصين شريك لروسيا، الولايات المتحدة لم تعد سيدة العالم). حسب اعتقادي ربما في الأيام القادمة يجلس قادة القوى العظمى الخمسة مع بعض لإيجاد توافق فيما بينهم لتقاسم النفوذ وتجنيب العالم من حرب عالمية نووية ثالثة الكل بها خسران. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي  كاتب وصحفي عراقي مستقل. 26/2/2022
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرب دمار وخراب..؟
الامام الكاظم عليه السلام..ومسيرة الاصلاح 
الإمام الكاظم سيبقى في سجنه..!
سطور في رحاب استشهاد امامنا الكاظم عليه السلام
(72) تعليقات على ماينشر على صفحات الفيسبوك
معارك أوكرانيا تشارف على النهاية
اجعل عقلك أمام كلامك
الانسداد السياسي سيحرق العراق..أوكرانيا مثلا..!
الأمام الكاظم (ع)…السجين الثائر
من هو أبو رغال العرب؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك