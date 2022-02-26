من هو أبو رغال العرب؟!

مهدي المولى ||

قيل كان أحد الأعراب أرشد جيش أبرهة الحبشي على طريق مكة ربما كان ذلك عن حسن نية ومع ذلك أصبح رمز للخيانة والعمالة لهذا نرى الخونة والعملاء من أعراب الجزيرة غيروا الحالة وأخذوا يطلقون على من دافع عن كرامة العرب وشرف العرب وحمى أرضهم وعرضهم ومقدساتهم أبو رغال

لو نظرنا بدقة وعمق لخيانة أعراب الصحراء آل سعود وآل زايد وكلابهم الوهابية وعبيدهم وقارنا بين خيانة أبي رغال لصرخ أبو رغال طالبا من الأعراب ان يكفوا عن تسمية الخائن بأسمي فخيانتي خيانة بريئة لأني كنت أجهل مقصدهم فأرشدتهم الى طريق مكة لكن خيانة أعراب الصحراء لا مثيل لها في كل التاريخ وفي أي مكان من العالم خيانة متوارثة منذ أكثر من 1400 سنة تزداد قسوة ووحشية وغدر وخسة وحقارة حتى وصلت الى حالة يتجاهرون بها وبشكل علني وسافر وبتحدي بدون أي خجل او خوف بل يفتخرون ويعتزون بتلك الخيانة للشعوب العربية والإسلامية وتلك العمالة لأعداء العرب والمسلمين وفي المقدمة الصهيونية العالمية

قلنا ان هذه الخيانة للعرب والمسلمين والعمالة لأعدائهم متوارثة منذ أيام الفئة الباغية بقيادة دولة آل سفيان وأل مروان حتى توارثها آل سعود وآل زايد فالفرق بين خيانة وعمالة الفئة الباغية كانت تقتل وتذبح المسلمين وتغتصب نسائهم وتنهب مالهم وتلعن الرسول وأهل بيت الرسول ومحبي الرسول باسم الإسلام أما خيانة وعمالة آل سعود وآل زايد في أول ظهورهم تغطوا بالإسلام وأعلنوا العداء للعرب ثم عادوا للعرب وأعلنوا العداء للإسلام وبعد بدء الصحوة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني وانتصارها بتأسيس الجمهورية الإسلامية التي كشفت حقيقة الفئة الباغية والوهابية في عصرنا ونظفت وطهرت الإسلام من أدرانهم وشوائبهم التي أدخلتها الفئة الباغية ودولة آل سفيان وامتدادها دولة آل سعود الوهابية وهكذا لم يبق أمامهم إلا الكشف عن حقيقتهم وإنهم خونة العرب والمسلمين وعملاء لأعدائهم صهاينة البيت الأبيض والكنيست الإسرائيلي

أحد عبيد آل سعود يحاول الإساءة الى الشيعة والتشيع الى قادة محور المقاومة ويطلق على سيد المقاومة الإسلامية السيد حسن نصر الله أبو رغال وهو يعرف ان الشيعة هم الصورة الحقيقة للإسلام والذين حملوا رسالته وقيمه الإنسانية وقدموا أرواحهم ودمائهم من أجل بقاء شعلته في كل التاريخ منذ بدء الدعوة الإسلامية وحتى عصرنا حيث توجت تلك الأرواح الطاهرة والدماء الزكية بالصحوة الإسلامية وتأسيس الجمهورية الإسلامية وتكونت قوة إسلامية إنسانية حضارية مهمتها الدفاع عن كل المظلومين في الأرض والشعوب المستضعفة وتبديد ظلام الفئة الباغية والوهابية ومنح الإسلام صورته الحقيقة من خلال الصحوة الإسلامية التي بدأت تنير عقول المسلمين وتحررها وتضعها على الطريق الصحيح

نعود الى هذا العبد الحقير الذي أساء لسيد المقاومة الإسلامية الذي يعتبره الشعب اللبناني رمز الكرامة والشرف الذي جعل لبنان وشعب لبنان يفتخر ويعتز بحزب الله وزعيمه حسن نصر الله عندما سماه أبو رغال كما حاول الإساءة الى الرسول الكريم الى أهل بيته من خلال الإساءة الى محبي وأنصار الرسول وأهل بيته الى الشيعة حيث حرف كلمة زينب الكبرى التي فضحت الفئة الباغية دولة الظلام الفئة الباغية وكشفت حقيقة يزيد ومعاوية وآل سفيان وعرتهم بعد ذبحهم للإمام الحسين وأبنائه وأخوانه وأنصاره ورفع رؤوسهم على الرماح وأخذوا يطوفون لها في الطرق والأسواق ويلعنون الرسول وآل الرسول وكل محبي الرسول وآل الرسول وسبي بنات الرسول وصور كلمتها بأنها تذم محبي الرسول وأهل بيته الذين أتوا به ووعدوه بالمساندة إلا أنهم نكثوا العهد رغم إنه يعلم علم اليقين ماذا فعلت الفئة الباغية دولة آل سفيان بمحبي الرسول وأهل بيته حيث اعتقلوا الألوف وذبحوا الألوف وهجروا الألوف منهم ولم يبق إلا الذين تعهدوا للفئة الباغية كما فعل آل سعود وصدام بمحبي الرسول وأهل بيته

من هذا يمكننا القول من هو أبو رغال أبو رغال هو الفئة الباغية آل سفيان معاوية وأبنه يزيد والوهابية المتوحشة آل سعود سلمان وابنه محمد هل هناك من شك

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