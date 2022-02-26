المقالات

من هو أبو رغال العرب؟!

75 2022-02-26

 

مهدي المولى ||

 

 قيل كان  أحد الأعراب  أرشد جيش أبرهة الحبشي على طريق مكة ربما  كان ذلك عن حسن نية   ومع ذلك أصبح رمز للخيانة والعمالة  لهذا نرى الخونة والعملاء من أعراب الجزيرة  غيروا الحالة وأخذوا يطلقون على من دافع عن كرامة العرب وشرف العرب  وحمى أرضهم وعرضهم ومقدساتهم  أبو رغال

 لو نظرنا  بدقة وعمق لخيانة أعراب الصحراء آل سعود وآل زايد وكلابهم الوهابية وعبيدهم  وقارنا بين خيانة أبي رغال لصرخ  أبو رغال طالبا  من الأعراب ان يكفوا عن تسمية  الخائن بأسمي فخيانتي  خيانة بريئة لأني كنت أجهل مقصدهم فأرشدتهم  الى طريق مكة  لكن خيانة  أعراب الصحراء  لا مثيل لها في كل التاريخ وفي أي مكان من العالم  خيانة متوارثة منذ أكثر من 1400 سنة تزداد  قسوة ووحشية وغدر  وخسة وحقارة  حتى وصلت الى حالة  يتجاهرون بها وبشكل علني وسافر  وبتحدي بدون أي خجل او خوف  بل يفتخرون ويعتزون بتلك الخيانة  للشعوب العربية والإسلامية وتلك العمالة لأعداء العرب والمسلمين  وفي المقدمة الصهيونية العالمية

قلنا ان هذه الخيانة للعرب والمسلمين والعمالة لأعدائهم  متوارثة منذ أيام الفئة الباغية بقيادة دولة آل سفيان وأل مروان    حتى توارثها  آل سعود وآل زايد  فالفرق بين خيانة وعمالة الفئة الباغية كانت تقتل وتذبح المسلمين وتغتصب نسائهم وتنهب مالهم وتلعن الرسول وأهل بيت الرسول ومحبي الرسول باسم الإسلام   أما خيانة وعمالة آل سعود وآل زايد  في  أول ظهورهم تغطوا بالإسلام   وأعلنوا العداء للعرب  ثم عادوا للعرب وأعلنوا العداء للإسلام   وبعد بدء الصحوة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني  وانتصارها بتأسيس الجمهورية الإسلامية التي كشفت حقيقة الفئة الباغية والوهابية في عصرنا ونظفت  وطهرت الإسلام  من أدرانهم وشوائبهم  التي أدخلتها الفئة الباغية ودولة آل سفيان  وامتدادها دولة آل سعود الوهابية   وهكذا لم يبق  أمامهم  إلا الكشف عن حقيقتهم  وإنهم خونة العرب والمسلمين وعملاء لأعدائهم   صهاينة البيت الأبيض والكنيست الإسرائيلي

 أحد عبيد آل سعود  يحاول الإساءة الى الشيعة والتشيع الى قادة محور المقاومة   ويطلق على سيد المقاومة الإسلامية السيد حسن نصر الله  أبو  رغال  وهو يعرف ان الشيعة  هم الصورة الحقيقة للإسلام  والذين حملوا رسالته وقيمه الإنسانية وقدموا أرواحهم ودمائهم من أجل بقاء شعلته في كل التاريخ منذ بدء الدعوة الإسلامية   وحتى عصرنا حيث توجت تلك الأرواح الطاهرة والدماء الزكية بالصحوة الإسلامية وتأسيس الجمهورية الإسلامية  وتكونت قوة  إسلامية إنسانية حضارية    مهمتها  الدفاع عن  كل  المظلومين في الأرض والشعوب المستضعفة  وتبديد ظلام الفئة الباغية والوهابية  ومنح الإسلام صورته الحقيقة  من خلال الصحوة الإسلامية التي بدأت تنير عقول المسلمين وتحررها وتضعها على الطريق الصحيح

نعود الى هذا العبد الحقير الذي  أساء لسيد المقاومة الإسلامية الذي يعتبره الشعب اللبناني  رمز الكرامة والشرف  الذي جعل لبنان وشعب لبنان يفتخر ويعتز بحزب الله  وزعيمه  حسن نصر الله عندما سماه  أبو رغال كما حاول الإساءة الى الرسول الكريم الى أهل بيته  من خلال الإساءة الى  محبي  وأنصار الرسول  وأهل بيته الى الشيعة   حيث حرف كلمة زينب الكبرى التي فضحت  الفئة الباغية دولة الظلام  الفئة الباغية وكشفت حقيقة يزيد ومعاوية وآل سفيان وعرتهم    بعد ذبحهم  للإمام الحسين وأبنائه وأخوانه وأنصاره  ورفع رؤوسهم على الرماح وأخذوا يطوفون لها  في الطرق والأسواق ويلعنون  الرسول  وآل الرسول وكل محبي الرسول وآل الرسول وسبي بنات الرسول   وصور  كلمتها بأنها تذم محبي الرسول وأهل بيته الذين  أتوا به ووعدوه بالمساندة إلا أنهم  نكثوا  العهد  رغم إنه يعلم علم اليقين ماذا فعلت الفئة الباغية دولة آل سفيان بمحبي الرسول وأهل بيته حيث اعتقلوا  الألوف وذبحوا الألوف وهجروا الألوف منهم ولم يبق إلا   الذين تعهدوا للفئة الباغية  كما فعل آل سعود وصدام بمحبي الرسول وأهل بيته 

من هذا يمكننا القول من هو أبو رغال   أبو رغال هو الفئة الباغية آل سفيان  معاوية وأبنه يزيد والوهابية المتوحشة آل سعود  سلمان وابنه محمد  هل هناك من شك

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأمام الكاظم (ع)…السجين الثائر
من هو أبو رغال العرب؟!
سر إنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية وقائدها روح الله
المبدا.. الفكر.. التضحية
نعمة وجود الدولة الإسلاميّة في النّظام الدوليّ القادم ومستقبل المسلمين.
صورتان متشابهتان..روسيا الام تؤدب اوكرانيا الابن العاق، الكويت الابن العاق تمادى بضرب اباه..!
سوريا بثمن أوكرانيا..!
أزمة أوكرانيا من زاوية مختلفة..!
اوكرانيا تواجه "بوتين "وحدها  لكن لمن ستكون (الغلبة)؟
الفرق في مبادئ الحرب بين الاسلام و دول الاحتلال
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك